ΛΙΒΑΝΟΣ

Παράταση της εκεχειρίας που παραβιάζει το Ισραήλ για άλλες 45 μέρες

Συνεχίστηκαν την Παρασκευή οι συγκρούσεις στον Λίβανο, με την ολοκλήρωση των διήμερων συνομιλιών με το Ισραήλ στις ΗΠΑ, όπου συμφωνήθηκε παράταση της εκεχειρίας - την οποία παραβιάζει καθημερινά το Ισραήλ με τις πλάτες των ΗΠΑ - για άλλες 45 μέρες. Ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Τόμι Πίγκοτ, ανακοίνωσε ότι αυτή η εξέλιξη κρίθηκε απαραίτητη «για να καταστεί δυνατή περαιτέρω πρόοδος» στις άμεσες συνομιλίες μέσω ΗΠΑ (έγιναν 14 και 15 Μάη), τις οποίες χαρακτήρισε «ιδιαίτερα παραγωγικές» και ανακοίνωσε ότι θα ακολουθήσει και τέταρτος γύρος, στις 2 και 3 Ιούνη.

Στις διαπραγματεύσεις επανήλθε χτες ο Πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν, λέγοντας ότι τα θέματα που συζητιούνται είναι η αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων, η κατάπαυση πυρός, η ανάπτυξη του λιβανέζικου στρατού κατά μήκος των συνόρων, η επιστροφή των εκτοπισμένων, η παροχή οικονομικής ή χρηματοδοτικής βοήθειας στον Λίβανο «και οτιδήποτε άλλο συζητείται είναι λανθασμένο».

Ανελέητο καθημερινό μακελειό

Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμη και την ώρα που γινόταν η συνάντηση, ο ισραηλινός στρατός συνέχιζε τις φονικές αεροπορικές επιδρομές σε νότιο και ανατολικό Λίβανο, απαιτώντας από τους κατοίκους κι άλλων χωριών και επαρχιακών πόλεων να ξεσπιτωθούν για να τα ισοπεδώσει. Ανάμεσα στους στόχους ήταν και η Τύρος, με τον στρατό να ζητά από κατοίκους συνοικιών της πόλης να απομακρυνθούν, επειδή τάχα βρίσκονταν «κοντά σε υποδομές της Χεζμπολάχ». Την Κυριακή σε ισραηλινές επιδρομές σε νότιο και ανατολικό Λίβανο σκοτώθηκαν άλλοι 7 άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 11.

Απέναντι στο ανελέητο μπαράζ ισραηλινών επιθέσεων, η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε όλμους και ρουκέτες εναντίον Ισραηλινών στρατιωτών στον νότιο Λίβανο και στο βόρειο Ισραήλ.

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, κάνοντας νέο συνολικό απολογισμό θυμάτων από τη νέα φάση του πολέμου που ξεκίνησε στις 2 Μάρτη, ανακοίνωσε τον θάνατο τουλάχιστον 3.020 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 9.273.

Στοιχεία που δημοσίευσε το υπουργείο Γεωργίας του Λιβάνου καταγράφουν ραγδαία επιδείνωση της αγροτικής παραγωγής, με αρμόδιους αξιωματούχους να προειδοποιούν για μια πιθανή «ακόμα πιο βαθιά επισιτιστική κρίση, αν συνεχιστεί η τρέχουσα κατάσταση».

Συγκεκριμένα, ο υπουργός Γεωργίας Νιζάρ Χάνι αποκάλυψε χτες ότι το 22,5% της καλλιεργήσιμης γης του Λιβάνου έχει επηρεαστεί άμεσα από τις πρόσφατες ισραηλινές επιθέσεις, και πλέον το ποσοστό του πληθυσμού που χρειάζεται επείγουσα επισιτιστική βοήθεια έχει αυξηθεί από 18% σε 24%.