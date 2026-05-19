43η ΜΑΡΑΘΩΝΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗΣ

Χιλιάδες βάδισαν τη διαδρομή - θεσμό, στη μεγαλύτερη πορεία των τελευταίων πολλών χρόνων

Χιλιάδες κόσμου έδωσαν μαχητικό «παρών» στην 43η Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης της ΕΕΔΥΕ, καθιστώντας την τη μαζικότερη των τελευταίων χρόνων και στέλνοντας ηχηρό μήνυμα: «Καμία θυσία για τους πολέμους και τα κέρδη των καπιταλιστών!».

Ολη η διαδρομή τραντάχτηκε από τα συνθήματα του πλήθους των ειρηνοδρόμων, όπως «Ούτε γη ούτε νερό στους φονιάδες των λαών», «Στον ιμπεριαλισμό καμιά υποταγή, η μόνη υπερδύναμη είναι οι λαοί» κ.ά., ενώ η έντασή τους ανέβηκε κατακόρυφα κατά την υποδοχή των εργατικών σωματείων και μαζικών φορέων στο υπουργείο Αμυνας, και εν συνεχεία στη μεγάλη αντιιμπεριαλιστική διαδήλωση ενάντια στην κλιμάκωση της εμπλοκής της χώρας στους επικίνδυνους πολεμικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ, η οποία κατέληξε στο Σύνταγμα.

Εκεί έγινε μια ξεχωριστή συναυλία, με άπαντες να παραμένουν στις επάλξεις, παρά τα πολλά χιλιόμετρα, και να ενώνουν τη φωνή τους ενάντια στην πολεμική εμπλοκή της χώρας, κορυφώνοντας και ολοκληρώνοντας το ιδιαίτερα επιτυχημένο φετινό Αντιιμπεριαλιστικό Διήμερο της ΕΕΔΥΕ.

Η έναρξη της 43ης Μαραθώνιας Πορείας δόθηκε το πρωί της Κυριακής στον Τύμβο και στην προτομή του Γρηγόρη Λαμπράκη, όπου έγιναν ομιλίες και κατατέθηκαν στεφάνια. Μίλησαν ο Σταύρος Τάσσος, πρόεδρος της ΕΕΔΥΕ, ο εγγονός του Γρ. Λαμπράκη, Γρηγόρης, και ο Αντώνης Παπαδόπουλος, φοιτητής, από την Εκτελεστική Γραμματεία του ΜΑΣ. Στεφάνια κατέθεσαν η ΕΕΔΥΕ, η «Λαϊκή Συσπείρωση» Μαραθώνα και ο Σύλλογος Συνταξιούχων Δημοσίου Ανατ. Αττικής «Γρηγόρης Λαμπράκης».





Στην κεφαλή της πορείας μπήκε το πανό της ΕΕΔΥΕ, που ανέγραφε «Απεμπλοκή της Ελλάδας από το πολεμικό σφαγείο. Να κλείσουν οι βάσεις του θανάτου και να επιστρέψουν όλες οι ελληνικές στρατιωτικές αποστολές από το εξωτερικό. Λευτεριά στην Παλαιστίνη. Κάτω τα χέρια από την Κούβα».

Με συνθήματα ενάντια στην εμπλοκή της χώρας μας στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, η 43η Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης έφτασε στη Νέα Μάκρη.

Μπροστά στο δημαρχείο χαιρέτισαν ο Κώστας Ντάφος, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ελευσίνας, η Νατάσα Καμπέλη από την Αγωνιστική Ομάδα Γυναικών Ν. Μάκρης - Μαραθώνα και μέλος του ΔΣ της ΟΓΕ, και ο Γιώργος Χραλαμπίδης, μέλος του ΔΣ της Ομοσπονδίας Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής (ΟΒΣΑ) και πρόεδρος των επαγγελματιών ξυλουργών Αττικής.

Η Ραφήνα ήταν ο επόμενος αγωνιστικός σταθμός. Μίλησαν ο Γιάννης Παπαδόπουλος, πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Ραφήνας, ο Παναγιώτης Ευαγγέλου, πρόεδρος του Συλλόγου Δασκάλων «Αλέξανδρος Δελμούζος», η Νικόλ Αθανασοπούλου, μέλος της Γραμματείας της Ελληνικής Επιτροπής Διεθνούς Δημοκρατικής Αλληλεγγύης (ΕΕΔΔΑ), και ο Αντώνης Ζαμπέτας, γραμματέας του Συλλόγου Συνταξιούχων Δημοσίου Ανατ. Αττικής.

Στη στάση της πορείας στην Παλλήνη χαιρετισμούς απηύθυναν ο Αντώνης Παμφίλης, πρόεδρος της Ενωσης Γονέων - Κηδεμόνων Παλλήνης, και ο Στέργιος Ζώης, πρόεδρος του Παραρτήματος Μεσογείων του Συνδικάτου Μετάλλου, ενώ στεφάνι στο Μνημείο του Γρηγόρη Λαμπράκη κατέθεσαν εκπρόσωποι της ΕΕΔΥΕ και του Συλλόγου Γυναικών Παλλήνης - Γέρακα - Ανθούσας.

Αντίστοιχα, στην Αγία Παρασκευή χαιρετισμούς απηύθυναν ο Γιώργος Κουντουρόγλου, επικεφαλής της Επιτροπής Ειρήνης Αγ. Παρασκευής, και η Στελίνα Χαιρέτη εκ μέρους της Ενωσης Γονέων της πόλης.

Κατάμεστη ήταν η πλατεία απέναντι από το υπουργείο Αμυνας, όπου εργαζόμενοι και νεολαία μετά από κάλεσμα σωματείων και μαζικών φορέων τις Αττικής υποδέχτηκαν με χειροκροτήματα και συνθήματα τους μαραθωνοδρόμους της ειρήνης.

Τους μαραθωνοδρόμους, τους εργαζόμενους, τη νεολαία, τα σωματεία και τους μαζικούς φορείς καλωσόρισε η Ελπίδα Παντελάκη, γενική γραμματέας της ΕΕΔΥΕ.

Χαιρετισμούς απηύθυναν επίσης η Αμαλία Παπασωτηρίου, σμήναρχος εν αποστρατεία, και η Βάλια Γκιζιώτη, μέλος του ΔΣ της Ενωσης Γονέων Παπάγου - Χολαργού.

Στη συγκέντρωση που έγινε στο σημείο παρευρέθηκε αντιπροσωπεία της Γενικής Ενωσης Παλαιστινίων Εργατών και της Παλαιστινιακής Παροικίας Ελλάδας.

Από το διευθυντήριο της πολεμικής εμπλοκής της χώρας η πορεία κατευθύνθηκε προς την αμερικάνικη πρεσβεία και έφτασε στο Σύνταγμα με υψωμένες γροθιές και συνθήματα, ενώ την ίδια ώρα πολύς κόσμος που βρισκόταν στην πλατεία για τη συναυλία ξέσπασε σε χειροκροτήματα.

Με την 43η Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης να εγγράφεται κι αυτή στην Ιστορία του αντιιμπεριαλιστικού κινήματος, από την ΕΕΔΥΕ δόθηκε το μήνυμα ότι τίποτα δεν μπορεί να σταματήσει τον λαό όταν αποφασίσει να αντισταθεί, να οργανωθεί και να διεκδικήσει τη ζωή του...