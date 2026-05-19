Τρίτη 19 Μάη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 18
ΦΛΟΓΕΣ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟΥ
ΑΡΚΑΔΙΑ
Με επιτυχία ο 8ος αγώνας δρόμου ειρήνης «Γρηγόρης Λαμπράκης»

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή ο 8ος αγώνας δρόμου 23 χλμ. για την ειρήνη «Γρηγόρης Λαμπράκης», τον οποίο διοργανώνει η Επιτροπή Ειρήνης Αρκαδίας από κοινού με αθλητικούς και λαϊκούς φορείς της περιοχής.

Με αφετηρία το Πάρκο των Αλύγιστων στον Αγιο Αθανάσιο Τρίπολης, όπου απηύθυνε χαιρετισμό εκ μέρους της Επιτροπής ο Ανδρέας Γιαννόπουλος, οι συμμετέχοντες διέσχισαν τη διαδρομή περνώντας και από την Κερασίτσα, γενέτειρα του Γρηγόρη Λαμπράκη, ενώ ο αγώνας ολοκληρώθηκε στην πλατεία Αρεως.

Στην εν λόγω πλατεία από το πρωί της ίδιας μέρας πραγματοποιούνταν αγώνες 1 χλμ. για παιδιά. Στον χώρο λειτούργησε επίσης καλλιτεχνικό εργαστήρι αφιερωμένο στην ειρήνη, με έργα ζωγραφικής και άλλα που δημιουργήθηκαν από παιδιά.

Οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν το βράδυ με απονομή μεταλλίων σε όλους τους συμμετέχοντες. Πολλοί απ' αυτούς εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους στον ηρωικό παλαιστινιακό λαό, ανεβαίνοντας στο βάθρο με τη σημαία της Παλαιστίνης.

Στην Καλαμάτα

Στην Καλαμάτα, με μεγάλη συμμετοχή και αγωνιστικό παλμό πραγματοποιήθηκε εκδήλωση της Επιτροπής Ειρήνης Μεσσηνίας για παιδιά, στο πλαίσιο του Αντιιμπεριαλιστικού Διημέρου της ΕΕΔΥΕ.

Από κοινού με τον Σύλλογο Γυναικών Καλαμάτας πραγματοποιήθηκαν καλλιτεχνικές δράσεις στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρομικών την Παρασκευή, με μια ξεχωριστή συνάντηση παιδιών. Μέσα από face painting και άλλες δημιουργικές δράσεις, δεκάδες παιδιά γέμισαν το πάρκο με χαμόγελα, σχεδιάζοντας περιστέρια και πολύχρωμα λουλούδια. Επιπλέον, έστειλαν το δικό τους ηχηρό και γεμάτο φως μήνυμα για την ειρήνη, ενάντια στη φρίκη του πολέμου.

    

