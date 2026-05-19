ΧΑΝΙΑ - ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΣΟΥΔΑΣ

Ο λαός της Κρήτης μίλησε: Οι μακελάρηδες να πάρουν δρόμο, καμία εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο!

Μεγάλη αντιιμπεριαλιστική κινητοποίηση πραγματοποίησε την Κυριακή η Παγκρήτια Επιτροπή Ενάντια στις Βάσεις και την Εμπλοκή, στο πλαίσιο του Διημέρου Πανελλαδικής Αντιιμπεριαλιστικής Δράσης της ΕΕΔΥΕ. Η κινητοποίηση αυτή ήταν η κορύφωση της αντιιμπεριαλιστικής δράσης που έχει αναπτύξει ο λαός της Κρήτης όλο το προηγούμενο διάστημα.

Από νωρίς το πρωί στα Χανιά επικρατούσε ατμόσφαιρα αναβρασμού ενάντια στη μετατροπή του νησιού σε ορμητήριο πολέμου.

Δεκάδες σωματεία και μαζικοί φορείς - πάνω από 100 - από τους 4 νομούς του νησιού είχαν πάρει απόφαση συμμετοχής στην κινητοποίηση, ενώ ξεχώρισε η στήριξη του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών.

Μέχρι τις 12 το μεσημέρι όλοι οι δρόμοι των Χανίων οδηγούσαν στην ιστορική Δημοτική Αγορά. Το επιβλητικό κτίριο είχε ντυθεί στα αγωνιστικά του. Στην πρόσοψή του υψώνονταν πανό που έστελναν καθάριο, ανυποχώρητο το μήνυμα του κρητικού λαού, «NATO KILLERS GO HOME», αλλά και τη μυρόστομη απαίτηση «Να κλείσει η βάση της Σούδας. Εξω η Ελλάδα από τον πόλεμο».

Από τα μεγάφωνα που στήθηκαν στον χώρο ακούγονταν δυνατά αντιπολεμικά τραγούδια, δίνοντας τον παλμό για τη συνέχεια. Ανάμεσα σε αυτά η φωνή του Νίκου Ξυλούρη με τον στίχο «Και στον πόλεμο όλα για όλα, κουβαλούσα πολυβόλα, να σκοτώνονται οι λαοί για τ' αφέντη το φαΐ...».





«Λευτεριά στην Παλαιστίνη. Καμία εμπλοκή της Ελλάδας στο μακελειό. Να κλείσει η βάση της Σούδας», έγραφε το πανό της Επιτροπής Ειρήνης Χανίων.

Τότε άρχισαν να καταφτάνουν το ένα μετά το άλλο τα λεωφορεία από όλους τους νομούς του νησιού, κατεβάζοντας διαδηλωτές κάθε ηλικίας για να σμίξουν με τους Χανιώτες συναγωνιστές τους που ήδη περίμεναν εκεί.

Πρώτοι οι Ρεθυμνιώτες, συντεταγμένα, με τις σημαίες της ΕΕΔΥΕ και του ΠΑΜΕ να ανεμίζουν περήφανα, φωνάζοντας με μια φωνή «Ούτε γη ούτε νερό στους φονιάδες των λαών!» και κρατώντας το πανό τους, «Εξω η Ελλάδα από τη σφαγή. Να κλείσουν οι βάσεις».

Αμέσως μετά οι Ηρακλειώτες, με τα εργατικά σωματεία και τους μαζικούς φορείς της πόλης να δίνουν το δικό τους ηχηρό στίγμα: «Θέλουμε τη Σούδα λιμάνι των λαών, όχι ορμητήριο των ιμπεριαλιστών!». Ανάμεσά τους ο Αγροτοκτηνοτροφικός Σύλλογος Μαλεβιζίου με το δικό του μήνυμα, «Παλεύουμε για τη ζωή μας. Οχι στους πολέμους», αλλά και το Σωματείο Εργαζομένων ΠΑΓΝΗ, με το πανό των υγειονομικών να απαιτεί «Δώστε λεφτά για την Υγεία, όχι για του ΝΑΤΟ τα σφαγεία. Οι υγειονομικοί παλεύουν για τη ζωή όλων».

Στον χώρο καταφτάνουν και τα σωματεία και οι μαζικοί φορείς του Λασιθίου, με το πανό τους, «Εξω από το ΝΑΤΟ, να κλείσουνε οι βάσεις, καμιά συμμετοχή στις επεμβάσεις».





Παρόντες, στην πρώτη γραμμή από νωρίς, τοτοκαι οι μαζικοί φορείς των Χανίων, καθώς και ομε το πανό του να ξεμπροστιάζει τους ενόχους: «ΗΠΑ - ΕΕ - Ισραήλ, σας ξέρουμε καλά, για κέρδη και συμφέροντα σκοτώνετε παιδιά».

Από τα μεγάφωνα ακούγεται: «Λαέ της Κρήτης, ξεσηκωμός! Δεν ανεχόμαστε τη μετατροπή του νησιού μας σε πολεμικό φυλάκιο των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ! Την ώρα που λείπουν λεφτά από νοσοκομεία, σχολεία και μισθούς, βρίσκουν δισεκατομμύρια για όπλα και πολέμους!».

«Συνεχίζουμε σε πείσμα όλων αυτών που συκοφαντούν τους αγώνες ενάντια στη μετατροπή των Χανίων σε ορμητήριο πολέμου και στόχο αντιποίνων! Σήμερα δίνουμε απάντηση στα στελέχη της κυβέρνησης που το προηγούμενο διάστημα εξαπέλυσαν χυδαία επίθεση απέναντι σε όσους σήκωναν κεφάλι στην εμπλοκή της χώρας στον βρώμικο πόλεμο. Είμαστε χιλιάδες σε όλη την Ελλάδα, όσο και να προσπαθούν η πρεσβεία των ΗΠΑ, η κυβέρνηση και τα παπαγαλάκια της να τρομοκρατήσουν τον λαό μας! Εξω οι βάσεις του θανάτου! Εξω η Ελλάδα από τη σφαγή! Η Σούδα να γίνει λιμάνι των λαών και όχι ορμητήριο πολέμου!».

Το «παρών» στη συγκέντρωση έδωσαν τα μέλη της ΚΕ του ΚΚΕ Τηλέμαχος Δημουλάς, Σάββας Βασιλειάδης και Τάσος Ναθαναηλίδης, Γραμματέας της ΚΟ Κρήτης του ΚΚΕ, καθώς επίσης πολυμελής αντιπροσωπεία της Επιτροπής Περιοχής Κρήτης του Κόμματος, αλλά και ο Μανώλης Συντυχάκης, μέλος της ΕΠ Κρήτης και βουλευτής Ηρακλείου του ΚΚΕ.





Μοναδικά στιγμιότυπα στη μεγάλη διαδήλωση στο ενετικό λιμάνι

πρόεδρος της Επιτροπής Ειρήνης Χανίων, στον σύντομο χαιρετισμό που απηύθυνε σημείωσε μεταξύ άλλων: «Από εδώ, από τα Χανιά και την Κρήτη, που για δεκαετίες σηματοδοτεί τον αγώνα ενάντια στη συμμετοχή της Ελλάδας στα βρώμικα σχέδια των ιμπεριαλιστών, με τη σημερινή κινητοποίηση στέλνουμε δυνατό μήνυμα. Να πιαστούμε σφιχτά στην αλυσίδα της αντίστασης, της μη συναίνεσης της συμμετοχής της χώρας μας στα ιμπεριαλιστικά πολεμικά σχέδια. Να κλείσουν η βάση της Σούδας και όλες οι ευρωατλαντικές βάσεις. Να μη δεχτούμε να πληρώσουμε την κρίση τους, να βάλουμε μπροστά τις δικές μας ανάγκες με βάση την εποχή μας. Η σημερινή μας κινητοποίηση πραγματοποιείται σε μια περίοδο που οι ενδοϊμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων έχουν βάλει την ανθρωπότητα στον προθάλαμο του Παγκόσμιου Πολέμου. Από δω από τα Χανιά, από την Κρήτη, στέλνουμε μήνυμα και σε όλους τους λαούς που υποφέρουν, δοκιμάζονται σκληρά, βιώνοντας τη φρίκη του πολέμου. Σε όλους τους λαούς που οι κυβερνήσεις τους τους σέρνουν στη σφαγή, στους λαούς που αγωνιούν σε τι κόσμο μεγαλώνουν τα παιδιά τους. Σε έναν κόσμο που φλέγεται, νικητές τελικά θα είναι οι λαοί».





Επειτα η μεγάλη αντιιμπεριαλιστική πορεία ξεχύθηκε στους δρόμους των Χανίων, με κατεύθυνση το ενετικό λιμάνι.

Τα συνθήματα «Αλληλεγγύη στην πάλη των λαών, όχι στους πολέμους των ιμπεριαλιστών», «Δώστε λεφτά για Υγεία και Παιδεία και όχι για του ΝΑΤΟ τα σφαγεία», «Αυξήσεις και δουλειά ζητά η εργατιά, όχι στα σφαγεία τα ΝΑΤΟικά» και «Οι φαντάροι είναι του λαού παιδιά, έξω από τα σύνορα δεν έχουνε δουλειά» περνούσαν από στόμα σε στόμα, δονώντας την ατμόσφαιρα.

Κάπου ανάμεσα στο πλήθος, η καρδιά της αυριανής μέρας, οι μαθητές, έκλεψαν την παράσταση. Με αυτοκόλλητα στο πέτο που έγραφαν «Εξω η Ελλάδα από τον πόλεμο» και κρατώντας ψηλά πικέτες που οι ίδιοι είχαν φιλοτεχνήσει, με το σύνθημα «NATO KILLERS GO HOME», έδειξαν ότι η νέα γενιά δεν σκύβει το κεφάλι.

Από την πορεία δεν έλειψαν τα συνθήματα αλληλεγγύης στον λαό της Παλαιστίνης που βιώνει τη γενοκτονία από το κράτος - μακελάρη Ισραήλ με τις ευλογίες των Ευρωατλαντικών συμμάχων του: «Στης Γάζας τα συντρίμμια που σφίγγει ο κλοιός, σηκώνει το κεφάλι ο ήρωας λαός!». Και η διεθνιστική σκέψη και αλληλεγγύη έφτασε μέχρι το Νησί της Επανάστασης: «Ασπίδα της Κούβας είναι οι λαοί, να σπάσουν τώρα οι αποκλεισμοί».

Ομως η πιο συγκλονιστική, η πιο βαθιά φορτισμένη στιγμή της πορείας ήταν όταν το βλέμμα όλων καρφώθηκε σε μια ομάδα μικρών μαθητών και μαθητριών. Στις πλάτες τους κουβαλούσαν σχολικές τσάντες. Πάνω στις τσάντες ήταν γραμμένα τα ονόματα των 168 δολοφονημένων μαθητριών που σκοτώθηκαν μέσα στο σχολείο τους στο Ιράν από τους ιμπεριαλιστικούς βομβαρδισμούς των ΗΠΑ - Ισραήλ.





Εσπασαν οι αστυνομικοί φραγμοί, η συγκέντρωση έφτασε στην πύλη

Αυτά τα μικρά κρητικόπουλα κουβαλούσαν τις τσάντες αυτές καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, από τη συγκέντρωση στη Δημοτική Αγορά Χανίων μέχρι τη βάση της Σούδας. Και μαζί με τις τσάντες κουβαλούσαν στους μικρούς, παιδικούς τους ώμους την πιο αγνή ελπίδα ολόκληρης της ανθρωπότητας, να ξημερώσουν καλύτερες μέρες για τους λαούς και τα παιδιά τους όπου Γης, χωρίς πολέμους, φτώχεια και προσφυγιά.

Μετά το λιμάνι οι διαδηλωτές επιβιβάστηκαν ξανά στα λεωφορεία και στα αυτοκίνητά τους. Προορισμός η ίδια η φωλιά του ιμπεριαλιστικού θανάτου, η βάση της Σούδας.

Οταν οι χιλιάδες λαού ξεκίνησαν να κατευθύνονται πεζή στη βάση των μακελάρηδων, σε ένα πρωτοφανές συμβάν ο δρόμος σε διάφορα σημεία είχε μπλοκαριστεί από ογκώδη τσιμεντένια στηθαία και είχαν παραταχθεί πάνοπλες αστυνομικές δυνάμεις, με την κυβέρνηση να επιστρατεύει για μια ακόμα φορά το γνωστό δόγμα της καταστολής.

Ο βουλευτής του ΚΚΕ Μ. Συντυχάκης, καταγγέλλοντας την κυβερνητική στάση από το σημείο των μπλόκων, δήλωσε χαρακτηριστικά στον «Ριζοσπάστη»: «Η κυβέρνηση φαίνεται ότι φοβάται την οργή του λαού. Χιλιάδες Κρητικοί εδώ, έξω από την αμερικανική βάση της Σούδας, διαδηλώνουν για την παρουσία και τον δολοφονικό ρόλο που παίζει στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, της Μέση Ανατολής. Προφανώς η κυβέρνηση, η αμερικάνικη πρεσβεία, η πρέσβειρα Κ. Γκιλφόιλ με την παρουσία της προχθές εδώ, προσπαθούν να ταλαιπωρήσουν τους διαδηλωτές να φτάσουν στην πύλη έξω από τη βάση, όπως γίνεται κάθε χρόνο».





Αντιπροσωπεία της Παγκρήτιας Επιτροπής Ενάντια στις Βάσεις και την Εμπλοκή, μαζί με τον Μ. Συντυχάκη και τον Αλέκο Μαρινάκη, περιφερειακό σύμβουλο Κρήτης με τη «Λαϊκή Συσπείρωση», επέδωσαν ψήφισμα στον Ελληνα διοικητή της βάσης, μεταφέροντας το πάνδημο αίτημα των διαδηλωτών για κλείσιμο της βάσης στη Σούδα και όλων των ξένων βάσεων στη χώρα, και απεμπλοκή της χώρας από τους βρώμικους πολέμους των ιμπεριαλιστών.

Κάποια στιγμή τα μικρά παιδιά πλησίασαν τον σιδερένιο φράχτη της βάσης. Κρέμασαν πάνω στα σίδερα τις τσάντες με τα ονόματα των δολοφονημένων κοριτσιών του Ιράν και φώναξαν ζωηρά: «Για κέρδη και πετρέλαια σκοτώνουνε παιδιά, συνένοχοι δεν θα 'μαστε ποτέ μας σε αυτά!» και «Λε-λε-λευτεριά στην Παλαιστίνη!», στέλνοντας ένα συγκλονιστικό μήνυμα αλληλεγγύης στους συνομήλικούς τους στη Γάζα που δοκιμάζονται σκληρά από το κράτος - δολοφόνο Ισραήλ.

Αμέσως μετά, ένα τεράστιο πανό ξεδιπλώθηκε και κάλυψε κατά μήκος τον φράχτη, απαιτώντας «Να κλείσει η βάση της Σούδας». Στο τέλος της κινητοποίησης οι διαδηλωτές άπλωσαν συμβολικά μπροστά από την πύλη της βάσης, ακριβώς ανάμεσα σε εκείνους και τις πάνοπλες αστυνομικές δυνάμεις που παρέμεναν παραταγμένες στο σημείο, ένα συρματόπλεγμα. Εκεί, με σταθερά χέρια, κρέμασαν μια ταμπέλα που έγραφε «Closed». Δήλωσαν έτσι με τον πιο καθαρό τρόπο την απαίτησή τους να κλείσει εδώ και τώρα η βάση του θανάτου, που μετατρέπει το νησί τους σε ορμητήριο πολέμου και συγχρόνως σε στόχο αντιποίνων ανά πάσα ώρα και στιγμή.

Μια γιορτή της αγωνιζόμενης Κρήτης

Μετά το πέρας της κινητοποίησης στη βάση των ΑμερικανοΝΑΤΟικών δολοφόνων και το συμβολικό «λουκέτο» που έβαλε ο λαός στην πύλη της, οι προγραμματισμένες δράσεις ολοκληρώθηκαν με τον πιο ταιριαστό, τον πιο ζεστό τρόπο, με ένα όμορφο μουσικό ταξίδι. Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην πλατεία του χωριού Καθιανά, όπου στήθηκε ένα αυθεντικό γλέντι, μια γιορτή της αγωνιζόμενης Κρήτης, διασκεδάζοντας υπό τους ήχους αγαπημένων ασμάτων μεγάλων δημιουργών που έχουν γαλουχήσει γενιές και γενιές στους λαϊκούς αγώνες.

Ετσι, από τα Χανιά το μήνυμα εστάλη και είναι τελεσίγραφο: Ο λαός της Κρήτης μίλησε! Δεν θα επιτρέψει να γίνεται ο ιδρώτας του καύσιμο πολέμου, ούτε να δεχτούν τα παιδιά του την «κουλτούρα των φέρετρων» για τα κέρδη και τα συμφέροντα των λίγων. Θα συνεχίσει να παλεύει ενάντια στους πολεμοκάπηλους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, μέχρι να πάρουν δρόμο από τον τόπο του οι ΝΑΤΟικοί μακελάρηδες και να κλείσουν οι βάσεις του θανάτου σε όλη τη χώρα.