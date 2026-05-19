ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Διαδήλωση υπέρ των Παλαιστινίων και αντιδιαδήλωση εθνικιστών

Μαζική διαδήλωση πολλών δεκάδων χιλιάδων Βρετανών πολιτών υπέρ του παλαιστινιακού λαού με αφορμή τη φετινή επέτειο της Νάκμπα («Καταστροφή») πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στο κέντρο του Λονδίνου, με συνθήματα που ζητούσαν το τέλος της κατοχής των παλαιστινιακών εδαφών από το Ισραήλ και την επιστροφή των προσφύγων στις εστίες τους.

Κυριάρχησαν συνθήματα όπως: «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» , «Σταματήστε τον Τραμπ, Σταματήστε τον Φάρατζ». Ανάμεσα στους διαδηλωτές ήταν και ο πρώην ηγέτης των Εργατικών νυν συνιδρυτής του κόμματος «Your Party», Τζέρεμι Κόρμπιν, που κληθείς να σχολιάσει την τελευταία εσωκομματική κρίση στο κόμμα των Εργατικών του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, απάντησε πως το θέμα δεν είναι να αλλάξουν πρόσωπα αλλά πολιτικές.

Την κινητοποίηση περιφρούρησαν πάνω από 4.000 αστυνομικοί, καθώς την ίδια μέρα και ώρα πραγματοποίησε αντιδιαδήλωση για «Ενωση του Βασιλείου» το εθνικιστικό και αντιισλαμικό κίνημα «English Defence League» του Τόμι Ρόμπινσον, που για δεύτερη χρονιά κάλεσε τους εθνικιστές οπαδούς του να ετοιμαστούν για «τη μάχη για τη Βρετανία».

Στη συγκέντρωση παρενέβη με μήνυμά του μέσω ίντερνετ ο δισεκατομμυριούχος και ιδιοκτήτης της πλατφόρμας «Χ», Ιλον Μασκ, που ζήτησε τη διάλυση της Βουλής των Κοινοτήτων και τη διεξαγωγή πρόωρων εκλογών για να φύγει από την εξουσία το Εργατικό Κόμμα του Κιρ Στάρμερ. Προειδοποίησε επίσης το πλήθος πως θα βρεθεί αντιμέτωπο «με τη βία» και πως θα πρέπει σύντομα να αποφασίσει «εάν θα παλέψει ή θα πεθάνει». Στη διάρκεια μικροσυμπλοκών μεταξύ υποστηρικτών των δύο αντιτιθέμενων διαδηλώσεων σημειώθηκαν 43 συλλήψεις και από τις δύο μεριές.

Σε αυτό το σκηνικό, ο αντιπρόεδρος της βρετανικής κυβέρνησης Ντέιβιντ Λάμι δήλωσε χτες πως ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ παραμένει στη θέση του και πως δεν σχεδιάζει χρονοδιάγραμμα αποχώρησης από την εξουσία ή το κόμμα των Εργατικών.

Αντιστροφή του κλίματος για το Brexit

Το ίδιο διάστημα, δημοσκόπηση της εταιρείας «More in Common» δείχνει πως περίπου οι μισοί πολίτες θα ψήφιζαν σήμερα υπέρ της παραμονής στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση αυτή, περίπου το 50% των Βρετανών θα ψήφιζε σήμερα υπέρ της παραμονής, έναντι 27% που θα επέλεγε εκ νέου την έξοδο. Περίπου οι μισοί τάσσονται υπέρ νέου δημοψηφίσματος εντός πενταετίας. Η αντιστροφή εκφράζει σφοδρές αντιθέσεις μέσα στην αστική τάξη για το πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα μετά την αποχώρηση από την ΕΕ, κάτι που για τον λαό σήμαινε απλά συνέχιση της ίδιας αντιλαϊκής πολιτικής.

Το ζήτημα επανήλθε πριν λίγες μέρες στη δημοσιότητα μετά τη δήλωση του παραιτηθέντος υπουργού Υγείας Γουές Στρίτινγκ και φερόμενου ως διεκδικητή της ηγεσίας στο Εργατικό Κόμμα, που είπε ότι θα επιθυμούσε στο μέλλον η Βρετανία να επιστρέψει στην ΕΕ.