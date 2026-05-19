Ο δρόμος για την αληθινή διέξοδο από το σκοτάδι των πολέμων είναι στη σύγκρουση με το σύστημα της εκμετάλλευσης

RIZOSPASTIS

«Καμία και κανένας δεν έχουν δώσει το ελεύθερο στην κυβέρνηση να μετατρέψει τη χώρα μας σε "πεδίο βολής φθηνό που ασκούνται βρίζοντας ξένοι φαντάροι"! Να δρουν ασύδοτοι, να μη δίνουν λογαριασμό σε κανέναν!», τόνισε ο, γγ του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ειρήνης (ΠΣΕ) και μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΕΔΥΕ, μιλώντας το βράδυ της Κυριακής στο Σύνταγμα, στον τερματισμό της 43ης Μαραθώνιας Πορείας Ειρήνης και του Πανελλαδικού Αντιιμπεριαλιστικού Διημέρου Δράσης της ΕΕΔΥΕ σε όλη τη χώρα.

Ο Θ. Παφίλης μεταξύ άλλων σημείωσε:

«Σας καλωσορίζουμε στον τερματισμό της 43ης Μαραθώνιας Πορείας Ειρήνης και του Αντιιμπεριαλιστικού Αντιπολεμικού Διημέρου Δράσης της ΕΕΔΥΕ σε όλη τη χώρα. Σφίγγουμε το χέρι στους χιλιάδες εργαζόμενους, αγρότες, επαγγελματίες, νέους και νέες που διαδηλώνουν σήμερα από άκρη σε άκρη σε όλη την Ελλάδα, από την Κρήτη, τα Χανιά και τη Σούδα έως την Αλεξανδρούπολη, από το Ακτιο έως τη Μυτιλήνη.

Ολες οι αμερικανοΝΑΤΟικές βάσεις, που φύτεψαν τα τελευταία χρόνια οι διαδοχικές κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, της ΝΔ, βρέθηκαν σήμερα περικυκλωμένες από χιλιάδες λαού που απαιτούν να κλείσουν!

Να σταματήσει η πατρίδα μας να είναι ορμητήριο πολέμου και βάση ανεφοδιασμού των φονιάδων των λαών.

Να σταματήσει η εμπλοκή της χώρας μας στις ληστρικές επεμβάσεις των ιμπεριαλιστών, στο ατελείωτο μακελειό, στο λουτρό αίματος της ανθρωπότητας για να ξαναμοιράσουν πετρελαιοπηγές, αγορές, δρόμους, αγωγούς, σφαίρες επιρροής, συμφέροντα και κέρδη αμύθητα.

Ο κόσμος φλέγεται από τις συγκρούσεις. Η πολιτική της κυβέρνησης είναι επικίνδυνη. Για τα κέρδη μιας χούφτας καπιταλιστών μας μπλέκει σε θανάσιμα γεωπολιτικά παιχνίδια, σε συμμαχίες με κράτη - δολοφόνους όπως με το Ισραήλ, σε γκανγκστερικές επιθέσεις απέναντι σε άλλους λαούς όπως η επίθεση ΗΠΑ - Ισραήλ στο Ιράν. (...)

Κανένας άνθρωπος καλής θέλησης δεν πρέπει να ανεχτεί ή να σιωπήσει μπροστά στο γεγονός ότι η χώρα μας έχει μετατραπεί σε ένα ξέφραγο αμπέλι για τους μακελάρηδες, τους στρατούς και τις υπηρεσίες τους.

Καμία και κανένας από όλους εμάς δεν θα συνηθίσουμε να βλέπουμε σε ζωντανή μετάδοση τη γενοκτονία ενός ολόκληρου λαού στην Παλαιστίνη. Πάνω από 70.000 δολοφονημένοι, περισσότερα από 30.000 παιδιά σκοτωμένα. Και το έγκλημα αυτό συνεχίζεται!

Εδώ και τώρα να διακοπεί κάθε στρατιωτική πολιτική συνεργασία με το κράτος - δολοφόνο Ισραήλ. Η κυβέρνηση να αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης, όπως είναι η ομόφωνη απόφαση της Βουλής από το 2015. (...)

Η δική μας πατρίδα, η Ελλάδα της συντριπτικής πλειοψηφίας, η πατρίδα του λαού μας, πονάει το ίδιο όταν χάνει τα παιδιά της και όταν βλέπει τους άλλους λαούς να χάνουν τα δικά τους παιδιά.

Η δική μας πατρίδα είναι η πατρίδα της τιμής και της αξιοπρέπειας, της ειρήνης και της φιλίας των λαών, της αμοιβαίας συνεργασίας και προκοπής απαλλαγμένης από το μίσος των εκμεταλλευτών.

Η δική μας πατρίδα δεν έχει τίποτα κοινό με τα κοινωνικά παράσιτα, τους καπιταλιστικούς ομίλους που δεν διστάζουν να ματοκυλίσουν την ανθρωπότητα, να κάνουν ολοκαύτωμα τον πλανήτη για να κερδίσουν περισσότερα.

Η ιστορία του λαού μας είναι γεμάτη από τραγωδίες, ξεριζωμούς και πόνο ανείπωτο που δείχνουν πώς τελικά καταλήγουν τέτοιες "στιγμές υπερηφάνειας" για την τάξη των εχόντων και κατεχόντων, τα κόμματα και τους ιμπεριαλιστές συμμάχους τους.

Η ελληνική αστική τάξη θέλει να κατοχυρώσει και να διεκδικήσει μεγαλύτερο μερτικό από την ιμπεριαλιστική λεία στον κόσμο που φλέγεται, για αυτό και η κυβέρνηση δηλώνει "παρούσα" και στρατιωτικά στα καυτά σημεία των συγκρούσεων. Οι ληστές στον πόλεμο δεν βλέπουν καταστροφή και όλεθρο, αλλά ευκαιρίες για κέρδη. Αυτός είναι ο "πατριωτισμός" τους!

Κανείς δεν μπορεί να μένει σιωπηλός μπροστά σε τέτοιες εξελίξεις. Η κυβέρνηση δεν έχει καμία εξουσιοδότηση να σέρνει τη χώρα και τον λαό στη δίνη του πολέμου.

Αληθινός πατριωτισμός είναι το ακριβώς αντίθετο. Είναι σ' αυτές τις συνθήκες να σηκώνει ο λαός το μπόι του ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και στην ελληνική εμπλοκή.

Γνήσιος πατριωτισμός είναι η διεθνιστική αλληλεγγύη σε κάθε λαό που βρίσκεται στη δίνη του πολέμου, στους γείτονες λαούς που δίνουν κι αυτοί τον αγώνα ενάντια στον κοινό αντίπαλο.

Γνήσιος πατριωτισμός είναι να αγωνίζεται κανείς για την προκοπή και την ευτυχία του λαού και τα λεφτά που βγαίνουν από τη δουλειά των εκατομμυρίων βιοπαλαιστών να πηγαίνουν για τις ανάγκες του και όχι στις πολεμικές δαπάνες του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. Είναι στον αγώνα για να μην πληρώσει ο λαός "το εξαιρετικά φιλόδοξο εξοπλιστικό πρόγραμμα ύψους σχεδόν 28 δισεκατομμυρίων ευρώ" που ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης, με συμπράξεις με τα μονοπώλια της ΕΕ, των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Ο λαός μας ήδη πληρώνει με οικονομική αιμορραγία. Αυτά τα δισ. μαζί με τα ακόμα περισσότερα που επιτάσσει η πολεμική φρενίτιδα στην Ευρωπαϊκή Ενωση, είναι οι περικοπές στους μισθούς και τις συντάξεις, η αβάσταχτη φορολογία, η ακρίβεια που γονατίζει όλα τα λαϊκά νοικοκυριά, το ξεκλήρισμα των αγροτών και των κτηνοτρόφων, τα ράντζα στα νοσοκομεία και τα σχολεία που δεν έχουν χρηματοδότηση. Πληρώνονται κάθε μέρα από μια ζωή αβίωτη χωρίς προοπτική και ένα εφιαλτικό μέλλον που φτιάχνουν για τα παιδιά μας. (...)

Ο δρόμος της ειρήνης, που με αγώνα κρατήσαμε ανοικτό, ξαναγεμίζει με κόσμο και οδοιπόρους. Οι λαοί δεν είπαν ακόμα την τελευταία τους κουβέντα! Η απεργία χιλιάδων λιμενεργατών από 7 χώρες σε πάνω από 20 λιμάνια με το σύνθημα "Δεν δουλεύουμε για τον πόλεμο", οι πόλεις σε όλο τον κόσμο που πλημμυρίζουν ενάντια στη γενοκτονία της Παλαιστίνης, οι νέοι άνθρωποι που με αυτοθυσία αψηφούν πανίσχυρους στρατούς και εκφράζουν την αλληλεγγύη τους είναι η ελπίδα που δυναμώνει. Αυτός είναι ο δικός μας δρόμος. Ο δρόμος για την αληθινή διέξοδο από το σκοτάδι των πολέμων. Εδώ διαμορφώνονται σήμερα και οι προϋποθέσεις για την πραγματική διέξοδο προς όφελος του λαού, στον αγώνα ενάντια στην πολιτική της εμπλοκής, στη σύγκρουση με το σύστημα της εκμετάλλευσης και του πολέμου».

Για έναν κόσμο που θα μας εμπνέει για ζωή και όχι για θάνατο

Στην εκδήλωση χαιρετισμό απηύθυνε ο Γιώργος Στεφανάκης, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Αθήνας και μέλος της Γραμματείας του ΠΑΜΕ, ο οποίος μεταξύ άλλων σημείωσε: «Τα Εργατικά Κέντρα, Ομοσπονδίες και Σωματεία χαιρετίζουν και στηρίζουν τη σημερινή Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης, την αντιπολεμική συναυλία που ακολουθεί. (...)

Η φετινή πορεία πραγματοποιείται σε μια περίοδο που οι πολεμικές συγκρούσεις και οι ανταγωνισμοί δυναμώνουν και αυτοί που πληρώνουν βαρύ τίμημα είναι οι λαοί, που αντιμετωπίζουν τις συνέπειες του πολέμου για τα συμφέροντα των ισχυρών.

Στεκόμαστε στο πλευρό όλων των λαών που δοκιμάζονται από τον πόλεμο, την προσφυγιά, την κατοχή και τη φτώχεια. Απαιτούμε να σταματήσει κάθε εμπλοκή της χώρας μας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και στις πολεμικές επιχειρήσεις. Η κυβέρνηση έχει σοβαρότατες ευθύνες, διότι έχει μπλέξει τη χώρα μας στους ανταγωνισμούς για τη μοιρασιά των ενεργειακών πηγών, τον έλεγχο των εμπορικών δρόμων, στους πολεμικούς σχεδιασμούς, με τις βάσεις των ΗΠΑ, τις φρεγάτες και τις συστοιχίες Patriot. Αυτή η επιλογή είναι που καθιστά τη χώρα στόχο αντιποίνων, είναι η αιτία που γεννά την άγρια φοροληστεία, την ακρίβεια, την εντατικοποίηση στους χώρους δουλειάς.

Ο αγώνας των εργαζομένων και των σωματείων τους για ειρήνη είναι άρρηκτα δεμένος με τον αγώνα ενάντια με τις αιτίες που γεννούν τον πόλεμο, για εργασιακά δικαιώματα, για μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, για γενναία χρηματοδότηση για να έχουμε σύγχρονα νοσοκομεία πλήρη και στελεχωμένα, για σχολεία που θα μορφώνουν και δεν θα δημιουργούν ασφυξία στα παιδιά μας. Για έναν κόσμο που θα μας εμπνέει για ζωή και όχι για θάνατο. Για πραγματική δημοκρατία των πολλών, κοινωνική δικαιοσύνη και αξιοπρεπή ζωή, με τους λαούς κυρίαρχους στους τόπους τους».

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυνε επίσης ο Τάσος Κωστέας, πρόεδρος του Παγκύπριου Συμβουλίου Ειρήνης, ο οποίος τόνισε ανάμεσα σε άλλα:

«Συναγωνιστές και συναγωνίστριες στον δίκαιο αγώνα για την Ειρήνη, σας αποστέλλουμε τους θερμούς χαιρετισμούς του ΠΣΕ και αντικρίζουμε με δέος, θαυμασμό και ευγνωμοσύνη την ιστορία σας. Οι αγώνες σας είναι ταυτισμένοι με τους δικούς μας αγώνες και το δράμα της Κύπρου. (...)

Φίλες και φίλοι της Ελληνικής Επιτροπής για τη Διεθνή Υφεση και Ειρήνη σας ευχαριστούμε. Σήμερα, διακόσια χιλιόμετρα από τα παράλια της Λάρνακας, διενεργείται από το Ισραήλ η χειρότερη γενοκτονία του 21ου αιώνα. Την ίδια στιγμή οι βάσεις στην περιοχή μας γίνονται ορμητήρια αλλά και στόχοι πολεμικών επιχειρήσεων.

Γνωρίζουμε καλύτερα από όλους, πως όταν αγωνιζόμαστε για την υπόθεση της Ειρήνης δεν θα βρεθούμε ποτέ στη λάθος πλευρά της Ιστορίας. Δεν κλείνουμε τα μάτια και αγωνιζόμαστε κατά της στρατιωτικοποίησης και των εξοπλισμών, που αποσπούν τεράστια κονδύλια από τους τομείς της Υγείας, της Παιδείας και των εργασιακών δικαιωμάτων για τα συμφέροντα των πολεμικών βιομηχανιών. (...)

Και αυτή τη φορά θα τους σταματήσουμε - δεν θα τους περάσει. Είμαστε πολλοί, και οι εχθροί της ειρήνης είναι οι λίγοι αλλά αδίστακτοι. Και αυτή η μεγαλειώδης πορεία, στα βήματα του μεγάλου ειρηνιστή Γρηγόρη Λαμπράκη, είναι η απόδειξη ότι τα κινήματά μας είναι αυτά που γυρίζουν τον ήλιο της Δικαιοσύνης μπροστά. Καλό δρόμο, καλούς αγώνες και καλές νίκες!».