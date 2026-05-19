Τρίτη 19 Μάη 2026
ΙΣΠΑΝΙΑ
Συντριπτική ήττα για τους σοσιαλδημοκράτες στην Ανδαλουσία

Πρώτο το Λαϊκό Κόμμα χωρίς απόλυτη πλειοψηφία, ενδέχεται να συγκυβερνήσει με το ακροδεξιό «Vox»

Νικητής αλλά χωρίς απόλυτη πλειοψηφία αναδείχθηκε το Λαϊκό Κόμμα (ΡΡ) ενώ άνευ προηγουμένου ήττα υπέστησαν οι Σοσιαλιστές του Π. Σάντσεθ στις περιφερειακές εκλογές της Ανδαλουσίας την Κυριακή, οι οποίες μπορεί να αποτελέσουν προάγγελο για τις εθνικές εκλογές της επόμενης χρονιάς.

Την Ανδαλουσία διοικούσαν οι Σοσιαλιστές για σχεδόν 40 χρόνια μέχρι το 2019. Σε αυτές τις εκλογές έχασαν δύο έδρες, πέφτοντας σε μόλις 28 από τις 109 έδρες του τοπικού κοινοβουλίου και καταγράφοντας το χειρότερο αποτέλεσμα στην Ιστορία τους. Το PP, που κυβερνά την Περιφέρεια από το 2019, κερδίζει 53 έδρες και δεν εξασφαλίζει απόλυτη πλειοψηφία.

Το ακροδεξιό κόμμα «Vox» εξασφαλίζει 15 έδρες και μετατρέπεται σε πιθανό ρυθμιστή των πολιτικών εξελίξεων, ρόλο που είχε ήδη παίξει μετά τις πρόσφατες περιφερειακές εκλογές σε Εξτρεμαδούρα, Αραγονία και Καστίλλη - Λεόν. Το PP έχει ήδη συμφωνήσει σε κυβερνήσεις συνεργασίας με το «Vox» στην Εξτρεμαδούρα και στην Αραγονία, και δεν έχει αποκλείσει συνεργασία και σε εθνικό επίπεδο αν οι επόμενες γενικές εκλογές, που αναμένονται το 2027, δεν δώσουν ξεκάθαρο αποτέλεσμα.

Η συμμετοχή ξεπέρασε το 64%, αυξημένη κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με τις εκλογές του 2022.

Οι έρευνες για διαφθορά που αφορούν μέλη της οικογένειας και πρώην στενούς πολιτικούς συμμάχους έχουν διαβρώσει τη δημοτικότητα του Σάντσεθ, ενώ η απογοήτευση για την αντιλαϊκή πολιτική του PSOE φάνηκε και στις ήττες των σοσιαλδημοκρατών στις τρεις προηγούμενες περιφερειακές εκλογές.

Στην Ανδαλουσία υποψήφια ήταν η πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και πρώην υπουργός Οικονομικών, Μαρία Χεσούς Μοντέρο.

Η Μορένο προέβλεψε ευρύτερες εθνικές συνέπειες από τις εκλογές στην Ανδαλουσία, όπου ζουν σχεδόν 9 εκατομμύρια άνθρωποι - περίπου το 18% του πληθυσμού της Ισπανίας: «Αυτό που συμβαίνει στην Ανδαλουσία καθορίζει ξεκάθαρα και άλλα πράγματα», δήλωσε στους δημοσιογράφους, σύμφωνα με το «Euractiv».

Στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας στην Ανδαλουσία κυριάρχησαν ζητήματα όπως οι αδυναμίες στον τομέα της δημόσιας Υγείας, η διακίνηση ναρκωτικών και η ανεργία.

    
