Τρίτη 19 Μάη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 18
ΦΛΟΓΕΣ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟΥ
Μαζικές διαδηλώσεις σε Ακτιο και Πρέβεζα

ΑΚΤΙΟ
Μαζικό μήνυμα ενάντια στην εμπλοκή της χώρας στους πολεμικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ έστειλαν το Σάββατο δεκάδες σωματεία και μαζικοί φορείς από την Ηπειρο, τη Λευκάδα και την Κέρκυρα, με την κινητοποίηση έξω από τη ΝΑΤΟική βάση του Ακτίου και το μεγάλο αντιιμπεριαλιστικό συλλαλητήριο που ακολούθησε στην Πρέβεζα, στο πλαίσιο του Πανελλαδικού Αντιιμπεριαλιστικού Διημέρου Δράσης της ΕΕΔΥΕ.

Στην κινητοποίηση συμμετείχαν τα Εργατικά Κέντρα Ιωαννίνων, Αρτας, Λευκάδας - Βόνιτσας, Κέρκυρας και Θεσπρωτίας, τα Νομαρχιακά Τμήματα της ΑΔΕΔΥ Λευκάδας και Πρέβεζας, Επιτροπές Ειρήνης, σωματεία, σύλλογοι γυναικών, φοιτητικοί σύλλογοι και άλλοι φορείς.

Εξω από τη βάση του Ακτίου κυριάρχησαν τα αντιπολεμικά συνθήματα, ενώ στον τοίχο οι διαδηλωτές έγραψαν με κόκκινη μπογιά «Εξω η Ελλάδα από τον πόλεμο», «Εξω το ΝΑΤΟ» και «NATO killers go home».

Στην ομιλία της εκ μέρους της Επιτροπής Ειρήνης Λευκάδας, η Βιβή Σταματέλου χαρακτήρισε τη βάση του Ακτίου «βάση του θανάτου», σημειώνοντας ότι έχει αξιοποιηθεί σε επεμβάσεις σε Γιουγκοσλαβία, Ιράκ, Αφγανιστάν και Λιβύη, σήμερα συμμετέχει στους επικίνδυνους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ στην ευρύτερη περιοχή. Υπογράμμισε ότι οι ανταγωνισμοί ΗΠΑ - Κίνας και οι πολεμικές συγκρούσεις σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία μεγαλώνουν τους κινδύνους για τους λαούς, ενώ αναφέρθηκε και στο περιστατικό με το ουκρανικό drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, τονίζοντας ότι η εμπλοκή της χώρας στους πολέμους φέρνει τον κίνδυνο «μέσα στο σπίτι του λαού».

Παρέμβαση πραγματοποίησε η Δώρα Βαρδαλοπάνου από την ΟΓΕ Αρτας, η οποία κάλεσε τις γυναίκες και τις μητέρες να δυναμώσουν την πάλη απέναντι στους πολεμικούς σχεδιασμούς, τονίζοντας ότι «τα παιδιά μας δεν τα φέραμε στη ζωή για να βάλουν πλάτη στον σφαγιασμό άλλων λαών».

Η κινητοποίηση ολοκληρώθηκε με μεγάλο συλλαλητήριο στους δρόμους της Πρέβεζας. Με συνθήματα όπως «Ούτε γη ούτε νερό στους φονιάδες των λαών» και «Οι φαντάροι είναι του λαού παιδιά - έξω από τα σύνορα δεν έχουν δουλειά», η πορεία κατέληξε στην παραλία της πόλης, όπου πραγματοποιήθηκε η συγκέντρωση.

Στον χαιρετισμό της, η Αλεξάνδρα Δραγάνογλου, πρόεδρος του Φοιτητικού Συλλόγου Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τόνισε ότι οι φοιτητές «δεν συναινούν η χώρα να γίνεται ορμητήριο πολέμου», ενώ στάθηκε και στο αποτέλεσμα των φετινών φοιτητικών εκλογών, σημειώνοντας ότι η ενίσχυση των αγωνιστικών δυνάμεων αποτελεί μήνυμα αγώνα απέναντι στην πολιτική της πολεμικής εμπλοκής και της εμπορευματοποίησης.

Κεντρικός ομιλητής ήταν ο Χρύσανθος Κυριαζής, πρόεδρος της Επιτροπής Ειρήνης Πρέβεζας, ο οποίος ανέδειξε τον ρόλο της βάσης του Ακτίου στους ΝΑΤΟικούς σχεδιασμούς, καταγγέλλοντας τη βαθύτερη εμπλοκή της χώρας στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και καλώντας σε δυνάμωμα της πάλης για απεμπλοκή της Ελλάδας, να κλείσουν οι βάσεις των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ και να επιστρέψουν όλες οι στρατιωτικές αποστολές από το εξωτερικό.


