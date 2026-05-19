Ενωσαν τις φωνές τους, τραγούδησαν για τους λαούς

RIZOSPASTIS

Από την πλατεία Συντάγματος, όπου κορυφώθηκε η Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης, μαζί με τους εργαζόμενους και τη νεολαία ο λόγος δόθηκε σε στίχους και νότες, με τη συναυλία που διοργανώθηκε με την επιμέλεια τουνα κλείνει το Αντιιμπεριαλιστικό Διήμερο.

Πρώτοι στη σκηνή ανέβηκαν οι «Υπεραστικοί» για να ερμηνεύσουν. «Ενώνουμε τη φωνή μας με τη φωνή της ΕΕΔΥΕ, με τη φωνή του λαού που διαδήλωνε σήμερα σε όλη την Ελλάδα. Απεμπλοκή της χώρας από το πολεμικό σφαγείο. Να κλείσουν οι βάσεις του θανάτου. Να επιστρέψουν οι στρατιωτικές αποστολές από το εξωτερικό. Λευτεριά στην Παλαιστίνη. Κάτω τα χέρια από την Κούβα».

Ακολούθησε το πολυφωνικό σύνολο «Χαονία», που ξεκίνησε το πρόγραμμά του με ένα τραγούδι «για τα παιδιά που φύγανε», ένα διασκευασμένο τραγούδι αφιερωμένο στην Παλαιστίνη. Χαρακτήρισαν τιμή τους να τραγουδούν στο τέλος της Μαραθώνιας Πορείας Ειρήνης, και αποχαιρέτησαν το κοινό ευχόμενοι «καλή αντάμωση στους αγώνες».

Η συναυλία συνεχίστηκε με την Βίκυ Καρατζόγλου, η οποία από σκηνής τόνισε: «Ενώνουμε τις φωνές μας για να γίνει η ελπίδα πιο δυνατή από τον φόβο, γιατί υπάρχουν φωνές που δεν πρόλαβαν και δεν θα μπορέσουν να ακουστούν, γιατί κάθε ανθρώπινη ζωή έχει αξία».





«Είμαστε εδώ να ενώσουμε τη φωνή μας μαζί σας σε αυτήν την 43η Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης, τώρα που η ειρήνη γίνεται πια επισφαλής», είπε απευθυνόμενος στο κοινό οπου μοιράστηκε τη σκηνή και με τηνη οποία με τη σειρά της ανέφερε: «Στα βήματα του Γρηγόρη Λαμπράκη και των μεγάλων αγώνων για ειρήνη και λευτεριά, τραγουδάμε για τους λαούς που δεν γονατίζουν. Για τα παιδιά που αξίζουν έναν ουρανό χωρίς φωτιά, για τους ξεριζωμένους της προσφυγιάς, που αναζητούν πατρίδα και δικαιοσύνη. Γιατί η ειρήνη ανθίζει μόνο μέσα στους αγώνες των λαών».

«Η ειρήνη θέλει αγώνες όχι μόνο εναντίον του πολέμου γενικά αλλά των αιτιών που τους δημιουργούν», ήταν το μήνυμα και του Διονύση Τσακνή από τη σκηνή. «Γυρίζω τις πλάτες μου στο μέλλον», τραγούδησε μαζί με το κοινό, στο οποίο απευθύνθηκε δηλώνοντας: «Το μέλλον που εμείς ονειρευόμαστε είναι πολύ φωτεινό. Οι άλλοι θα χρειαζόντουσαν μαύρα γυαλιά για να το αντιμετωπίσουν. Είναι το μέλλον που φανταζόμαστε και το μέλλον που θα 'ρθει...».

Η συναυλία ολοκληρώθηκε με τους συντελεστές επί σκηνής να τραγουδούν μαζί το «Ακορντεόν».

Διεύθυνση ορχήστρας: Γιάννης Δίσκος.

Επαιξαν οι μουσικοί: Γρηγόρης Συντρίδης, Κωστής Βήχος, Κώστας Σαμαράς, Δημήτρης Κοσκινάς, Κώστας Σταυρόπουλος, Βαγγέλης Μουτσάτσος.

Η ΕΕΔΥΕ απηύθυνε ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Πανελλήνιο Μουσικό Σύλλογο και στους καλλιτέχνες για τη συμμετοχή τους στη συναυλία με την οποία έκλεισε το Διήμερο Αντιιμπεριαλιστικής Δράσης.