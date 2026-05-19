Στη μεγάλη αντιπολεμική συναυλία στον τερματισμό στο Σύνταγμα
Πρώτοι στη σκηνή ανέβηκαν οι «Υπεραστικοί» για να ερμηνεύσουν. «Ενώνουμε τη φωνή μας με τη φωνή της ΕΕΔΥΕ, με τη φωνή του λαού που διαδήλωνε σήμερα σε όλη την Ελλάδα. Απεμπλοκή της χώρας από το πολεμικό σφαγείο. Να κλείσουν οι βάσεις του θανάτου. Να επιστρέψουν οι στρατιωτικές αποστολές από το εξωτερικό. Λευτεριά στην Παλαιστίνη. Κάτω τα χέρια από την Κούβα».
Ακολούθησε το πολυφωνικό σύνολο «Χαονία», που ξεκίνησε το πρόγραμμά του με ένα τραγούδι «για τα παιδιά που φύγανε», ένα διασκευασμένο τραγούδι αφιερωμένο στην Παλαιστίνη. Χαρακτήρισαν τιμή τους να τραγουδούν στο τέλος της Μαραθώνιας Πορείας Ειρήνης, και αποχαιρέτησαν το κοινό ευχόμενοι «καλή αντάμωση στους αγώνες».
Η συναυλία συνεχίστηκε με την Βίκυ Καρατζόγλου, η οποία από σκηνής τόνισε: «Ενώνουμε τις φωνές μας για να γίνει η ελπίδα πιο δυνατή από τον φόβο, γιατί υπάρχουν φωνές που δεν πρόλαβαν και δεν θα μπορέσουν να ακουστούν, γιατί κάθε ανθρώπινη ζωή έχει αξία».
«Η ειρήνη θέλει αγώνες όχι μόνο εναντίον του πολέμου γενικά αλλά των αιτιών που τους δημιουργούν», ήταν το μήνυμα και του Διονύση Τσακνή από τη σκηνή. «Γυρίζω τις πλάτες μου στο μέλλον», τραγούδησε μαζί με το κοινό, στο οποίο απευθύνθηκε δηλώνοντας: «Το μέλλον που εμείς ονειρευόμαστε είναι πολύ φωτεινό. Οι άλλοι θα χρειαζόντουσαν μαύρα γυαλιά για να το αντιμετωπίσουν. Είναι το μέλλον που φανταζόμαστε και το μέλλον που θα 'ρθει...».
Η συναυλία ολοκληρώθηκε με τους συντελεστές επί σκηνής να τραγουδούν μαζί το «Ακορντεόν».
Διεύθυνση ορχήστρας: Γιάννης Δίσκος.
Επαιξαν οι μουσικοί: Γρηγόρης Συντρίδης, Κωστής Βήχος, Κώστας Σαμαράς, Δημήτρης Κοσκινάς, Κώστας Σταυρόπουλος, Βαγγέλης Μουτσάτσος.
Η ΕΕΔΥΕ απηύθυνε ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Πανελλήνιο Μουσικό Σύλλογο και στους καλλιτέχνες για τη συμμετοχή τους στη συναυλία με την οποία έκλεισε το Διήμερο Αντιιμπεριαλιστικής Δράσης.