ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ

Δυναμική αγωνιστική απάντηση στο «φόρουμ πολέμου»

«Δεν θα επιτρέψουμε να περάσει η κουλτούρα του πολέμου και των φέρετρων. Οι μακελάρηδες των λαών είναι ανεπιθύμητοι!», ήταν το ξεκάθαρο και ηχηρό μήνυμα που έστειλαν οι εργαζόμενοι της Φθιώτιδας και τα Σωματεία τους, με δυναμική και μαζική κινητοποίηση που πραγματοποίησαν το πρωί του Σαββάτου στις Θερμοπύλες, ενάντια στο «φόρουμ πολέμου» με ομιλητές μεταξύ άλλων δύο μακελάρηδες απόστρατους στρατηγούς των ΗΠΑ.

Εργαζόμενοι και νεολαία, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του Εργατικού Κέντρου Λαμίας, σωματείων και φορέων της περιοχής, μεταξύ τους της ΕΛΜΕ Φθιώτιδας, της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Φθιώτιδας, του Παραρτήματος Λαμίας της ΠΕΑΕΑ - ΔΣΕ και της Ομάδας Λοκρών Γυναικών (μέλους της ΟΓΕ), έδωσαν τη δική τους αγωνιστική και ξεκάθαρη απάντηση στο «πολεμικό σεμινάριο», που διοργανώθηκε από το «Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης» (μια ιδιωτική πρωτοβουλία όπου συμμετέχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα, ανάμεσά τους μεγάλες επιχειρήσεις) σε συνεργασία με τοπικό ενημερωτικό μέσο, με την υποστήριξη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του δήμου Λαμίας και με τη χορηγία μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων.

Οι εργαζόμενοι και τα σωματεία τους, παρά την παρουσία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων, συγκεντρώθηκαν στον προαύλιο χώρο του κτιρίου που φιλοξενούσε την εκδήλωση και διατράνωσαν ότι αποτελεί πρόκληση για τον λαό της Φθιώτιδας. Συνθήματα όπως «Σπέρνουνε τον όλεθρο στη Μέση Ανατολή, έξω η Ελλάδα από τη σφαγή», «Οι ιμπεριαλιστές τη γη ξαναμοιραζουν, με το αίμα των λαών τα σύνορα χαράζουν», «Φονιάδες των λαών Αμερικάνοι» και «Δώστε λεφτά για Υγεία και Παιδεία και όχι για του ΝΑΤΟ τα σφαγεία» ακούστηκαν δυνατά, σκεπάζοντας τις ομιλίες που έσταζαν αίμα.

Κατήγγειλαν την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και τον δήμο Λαμίας για τη στήριξη της εκδήλωσης - πολεμικού σεμιναρίου και ξεκαθάρισαν ότι «δεν υπάρχει περίπτωση να αποδεχτούμε αυτήν τη βαρβαρότητα του κόσμου του κέρδους ως κανονικότητα, θα κάνουμε τα πάντα για να συγκρουστούμε με τα πολεμοκάπηλα σχέδιά τους».

Την κινητοποίηση χαιρέτισε ο Τριαντάφυλλος Φωτιάδης, αντιπλοίαρχος ε.α. του Πολεμικού Ναυτικού. Καταγγέλλοντας την εκδήλωση τόνισε ότι «τα τελευταία χρόνια η προπαγάνδα του πολέμου δεν εμφανίζεται μόνο στα κεντρικά δελτία ειδήσεων ή στις επίσημες κυβερνητικές ανακοινώσεις. Περνάει σιωπηλά, μεθοδικά, καθημερινά μέσα από διάφορους θεσμούς που παρουσιάζονται ως "ουδέτεροι", ακόμα και ως "αναπτυξιακοί", με στόχο να κρύψουν την πραγματικότητα και να χτίσουν συναίνεση. Γιατί χωρίς κοινωνική ανοχή πόλεμος δεν γίνεται. Σε αυτές τις συνθήκες ο λαός πρέπει να σηκώσει το μπόι του ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και στην ελληνική εμπλοκή».

Τη δυναμική απάντηση που έδωσαν οι εργαζόμενοι χαιρέτισε και ο Νεόφυτος Θάνος, γραμματέας του Εργατικού Κέντρου Λαμίας, τονίζοντας την ανάγκη να δυναμώσει ο αγώνας απέναντι στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, «για να μην πληρώσουν οι εργαζόμενοι και ο λαός της επιπτώσεις των πολέμων τους, για να μπουν μπροστά διεκδικήσεις για αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις, για δωρεάν Υγεία και Παιδεία, για χρηματοδότηση των κοινωνικών αναγκών και όχι των εξοπλιστικών προγραμμάτων».