Τρίτη 19 Μάη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 16
ΦΛΟΓΕΣ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟΥ
Αύριο η παράσταση «Ενα Τραγούδι για την Ειρήνη»

Μια παράσταση θεατροποιημένης παρουσίασης της ιστορικής διαδρομής της Ελληνικής Επιτροπής για τη Διεθνή Υφεση και Ειρήνη, με τίτλο Ενα «Τραγούδι για την Ειρήνη», θα παρουσιαστεί αύριο Τετάρτη 20 Μάη, στις 8.30 μ.μ., στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς «Μελίνα Μερκούρη».

Είναι μία παραγωγή της Επιτροπής για τη Διεθνή Υφεση και Ειρήνη Θεσσαλονίκης (ΕΔΥΕΘ) και αποτελεί έναν ύμνο «για τα 70 χρόνια από την ίδρυση της ΕΕΔΥΕ, γι' αυτούς που δεν έκαναν πίσω, γι' αυτούς που έμειναν όρθιοι και ακλόνητοι, για τον Νικηφορίδη, τον Λαμπράκη, για όλους που θέλουν να λέγονται άνθρωποι, για τα παιδιά που το όνειρό τους είναι η ειρήνη, για τη μάνα που το όνειρό της είναι η ειρήνη, γιατί τ' όνειρά μας και ο πόθος μας για ειρήνη και έναν καλύτερο κόσμο δεν είναι διαπραγματεύσιμα, γιατί εμείς οι πολλοί μπορούμε ν' αλλάξουμε τον κόσμο, να καταργήσουμε τον πόλεμο και την αδικία».

Η ΕΔΥΕΘ ευχαριστεί θερμά την σκηνοθέτιδα Ελένη Τριανταφυλλάκη - Πήττα για την επιλογή και συγγραφή των κειμένων και τη σκηνοθεσία της παράστασης, τον μουσικοσυνθέτη Μιχάλη Τρανουδάκη για τα τραγούδια που μελοποίησε ειδικά για το έργο, τον σκηνογράφο Γιάννη Πρώιο, την χορογράφο Βερονίκη Τσουγκράνη για την επιμέλεια της κίνησης. Επίσης την Ιροντίνα Κάνδραλη για την εκτέλεση των τραγουδιών, τον Τάσο Ανισέ για τη δημιουργία των βίντεο, τον βοηθό σκηνοθέτη Κώστα Κυριαζίδη, τον μουσικό Δημήτρη Γιανακάκη (πιάνο).

Και τέλος ευχαριστεί τους ηθοποιούς - επαγγελματίες και ερασιτέχνες - που με τον κόπο τους έδωσαν ζωή στο έργο: Αθανασία Σακά, Γιώτα Γούτα, Δέσποινα Κουσενίδου, Ειρήνη Λιβεράτου, Ελένη Μακίσογλου, Θάνο Γιώτη, Ιροντίνα Κάνδραλη, Μαρία Ανθίδου, Παναγιώτη Γεωργάκα, Παναγιώτη Παπαδόπουλο, Φένια Βελδεμίρη.

    

ΚΟΣΜΟΣ
