ΡΩΣΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Στην Κίνα με «μεγάλες προσδοκίες»

Με μεγάλες προσδοκίες επισκέπτεται σήμερα και αύριο την Κίνα ο Ρώσος Πρόεδρος Βλ. Πούτιν, λίγες μόλις μέρες μετά την επίσκεψη του Προέδρου των ΗΠΑ.

Ο Ρώσος Πρόεδρος θα συζητήσει με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ τρόπους για την «περαιτέρω ενίσχυση της συνολικής σύμπραξης και της στρατηγικής συνεργασίας» ανάμεσα στη Ρωσία και την Κίνα, σύμφωνα με το Κρεμλίνο.

Ο Πούτιν και ο Σι «θα ανταλλάξουν επίσης απόψεις για σημαντικά διεθνή και περιφερειακά ζητήματα».

Η Ρωσία έχει «πολύ σοβαρές προσδοκίες» από την επίσκεψη του Προέδρου στην Κίνα αυτή την εβδομάδα, και οι δύο πλευρές θα την αξιοποιήσουν για να αναπτύξουν την προνομιακή συνεργασία τους, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο τη Δευτέρα.

Η λεγόμενη «απεριόριστη συνεργασία» μεταξύ της Κίνας και της Ρωσίας, του μεγαλύτερου παραγωγού φυσικών πόρων στον κόσμο, αλλά και η εξάρτηση της Μόσχας από το Πεκίνο έχει ενισχυθεί από τη ρωσική εισβολή και την επιβολή των δυτικών κυρώσεων. «Εμείς και οι Κινέζοι φίλοι μας την αποκαλούμε μια ιδιαίτερα προνομιακή και στρατηγική συνεργασία», σημείωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμ. Πεσκόφ.

Σε ερώτηση αν θα συζητηθούν σχέδια για τον προτεινόμενο αγωγό φυσικού αερίου «Power of Siberia 2», ο οποίος θα μπορούσε κάποια μέρα να μεταφέρει επιπλέον 50 δισ. κυβικά μέτρα (bcm) ετησίως από τα ρωσικά κοιτάσματα φυσικού αερίου στην Αρκτική μέσω της Μογγολίας προς την Κίνα και για τον οποίο παζαρεύει σκληρά η Κίνα, απάντησε: «Ολα τα θέματα που βρίσκονται στην οικονομική ατζέντα των διμερών σχέσεών μας θα συζητηθούν».