ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ

Παραμένει στο στόχαστρο των ΗΠΑ

Στη Γροιλανδία έφτασε την Κυριακή ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου για το νησί της Αρκτικής,, «για να κάνει πολλούς φίλους», όπως δήλωσε. Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη του Λάντρι στην περιοχή και αναμένεται να παραστεί σε επιχειρηματικό συνέδριο στο Νουούκ. Η Δανία και η Γροιλανδία βρίσκονται σε συνομιλίες με τις ΗΠΑ σχετικά με την «ασφάλεια» στην Αρκτική μετά και τις απειλές του Προέδρου Ντ. Τραμπ για απόκτησή της.

«Βρίσκομαι εδώ απλώς για να χτίσω σχέσεις, να παρατηρήσω, να ακούσω και να μάθω, καθώς και για να δω αν υπάρχουν ευκαιρίες για την επέκταση των σχέσεων μεταξύ της Γροιλανδίας, των ΗΠΑ και της Δανίας» δήλωσε ο Λάντρι. Σήμερα και αύριο αναμένεται να συμμετάσχει στη διάσκεψη «Future Greenland» για επενδύσεις και εκμετάλλευση των τεράστιων φυσικών πόρων του νησιού, όπως το πετρέλαιο και οι σπάνιες γαίες. Το Reuters σημείωσε ότι δεν είχε προσκληθεί συγκεκριμένα, αλλά η εκδήλωση ήταν ανοιχτή.

Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, Γενς Φρέντερικ Νίλσεν, συναντήθηκε χτες με τον Λάντρι. Η συνάντηση ήταν «εποικοδομητική», αλλά απέδειξε ότι δεν υπήρχε «κανένα σημάδι... ότι κάτι έχει αλλάξει» στα σχέδια των ΗΠΑ να ελέγξουν την περιοχή, σημείωσε το AFP.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Γροιλανδίας, Μέτε Εγκεντέ, δήλωσε επίσης μετά τη συνάντηση ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν εγκαταλείψει τους στόχους τους να αποκτήσουν την περιοχή. «Εχουμε την κόκκινη γραμμή μας. Το σημείο εκκίνησης των Αμερικανών δεν έχει αλλάξει».