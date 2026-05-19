ΛΔ ΚΟΝΓΚΟ

Επιδημία Εμπολα κήρυξε ο ΠΟΥ

Επιδημία του αιμορραγικού πυρετού Εμπολα στο βορειοανατολικό τμήμα της ΛΔ Κονγκό, στην επαρχία Ιτούρι, κήρυξε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) το Σαββατοκύριακο, μετά τον εντοπισμό 350 ύποπτων κρουσμάτων και τον θάνατο 91 ανθρώπων μέσα σε μερικές βδομάδες. Ο ιός έχει ήδη εξαπλωθεί πέρα από τα σύνορα του Ιτούρι και της ΛΔ Κονγκό.

Ενα κρούσμα έχει καταγραφεί στην Γκόμα, πρωτεύουσα της επαρχίας του Βόρειου Κίβου, γειτονικής του Ιτούρι, στο ανατολικό τμήμα της ΛΔ Κονγκό, η οποία ελέγχεται από την ένοπλη οργάνωση Μ23.

Επίσης έχουν αναφερθεί δύο θάνατοι στην Ουγκάντα, σύμφωνα με τον ΠΟΥ.

Ο γενικός διευθυντής των Αφρικανικών Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων κάλεσε σε αυστηρή τήρηση των μέτρων δημόσιας υγείας, ιδιαίτερα στις κηδείες. Οι παραδοσιακές πρακτικές πλυσίματος σορών συνέβαλαν σημαντικά στη διασπορά κατά την επιδημία της περιόδου 2014 - 2016. Ο ΠΟΥ συνιστά άμεση απομόνωση κρουσμάτων, ιχνηλάτηση επαφών και ενίσχυση επιτήρησης, χωρίς όμως κλείσιμο συνόρων ή περιορισμούς ταξιδιών, καθώς τέτοια μέτρα δεν έχουν επιστημονική βάση.

Ο Εμπολα ανακαλύφθηκε το 1976 στο Κονγκό και μεταδίδεται μέσω σωματικών υγρών. Το μέσο ποσοστό θνησιμότητας φτάνει το 50%, ενώ για το στέλεχος Bundibugyo είναι περίπου 30%. Η πιο θανατηφόρα επιδημία στη χώρα (2018 - 2020) κόστισε σχεδόν 2.300 ζωές. Συνολικά, περίπου 15.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τον ιό στην Αφρική τις τελευταίες πέντε δεκαετίες.

Η απουσία εμβολίου για το συγκεκριμένο στέλεχος καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την αντιμετώπισή του, κάτι όμως που όπως έχει αποδειχθεί πολλές φορές δεν οφείλεται σε αδυναμία της επιστήμης να δημιουργήσει το αναγκαίο εμβόλιο. Αυτό που μπαίνει εμπόδιο είναι ότι τα μονοπώλια του Φαρμάκου δεν βλέπουν σημαντικά περιθώρια κέρδους, λόγω του σχετικά περιορισμένου βαθμού επέκτασης του ιού, και μάλιστα στη μαύρη ήπειρο, όπου η καπιταλιστική βαρβαρότητα έχει υποβαθμίσει τη ζωή, καταδικάζοντας τις λαϊκές πλειοψηφίες στη φτώχεια, στην εκμετάλλευση, στις αρρώστιες και στον θάνατο.