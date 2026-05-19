Τρίτη 19 Μάη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 10
ΦΛΟΓΕΣ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟΥ
ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ
Στρατιωτική κλιμάκωση και αναζήτηση διαπραγμάτευσης από την ΕΕ

Από χτύπημα με ουκρανικά drones στα περίχωρα της Μόσχας

Στρατιωτική κλιμάκωση σημειώνεται τις τελευταίες μέρες στην ιμπεριαλιστική σύγκρουση ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ και Ρωσίας στην Ουκρανία με εκατέρωθεν χτυπήματα. Η Ρωσία και η Ευρώπη βολιδοσκοπούν για τυχόν διαπραγματεύσεις και το βράδυ της Κυριακής ο Ουκρανός Πρόεδρος, Β. Ζελένσκι, αφού συνομίλησε με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντ. Κόστα, δήλωσε ότι συμφώνησαν ότι «η Ευρώπη πρέπει να συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις» και να «έχει ισχυρή φωνή και παρουσία σε αυτή τη διαδικασία». «Αξίζει να καθοριστεί ποιος θα εκπροσωπήσει συγκεκριμένα την Ευρώπη», είπε.

Μέχρι στιγμής οι Ευρωπαίοι έχουν αποκλειστεί από τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Ρωσίας και η Ουάσιγκτον προωθεί αποκλειστικά τα δικά της συμφέροντα.

Η πρώην Γερμανίδα καγκελάριος, Αγκ. Μέρκελ, εξέφρασε επίσης την άποψη ότι η ΕΕ θα έπρεπε να συνομιλεί με τη Ρωσία: «Νομίζω ότι η στρατιωτική υποστήριξη που έχουμε παράσχει μέχρι στιγμής είναι απολύτως σωστή. Πιστεύω επίσης ότι είναι σωστό να κάνουμε πολύ περισσότερα για να δημιουργήσουμε ένα αποτρεπτικό αποτέλεσμα. Ομως, κατά την άποψή μου, η Ευρώπη δεν αξιοποιεί επαρκώς το διπλωματικό της δυναμικό (...) Δεν αρκεί ο Τραμπ να διατηρεί επαφή με τη Ρωσία».

Ο Ζελένσκι κατήγγειλε χτες ότι γίνονται προσπάθειες «να οργανωθεί η εξαγωγή σιτηρών από τα προσωρινά κατεχόμενα εδάφη της Κριμαίας και άλλες μορφές οικονομικής εκμετάλλευσης της χερσονήσου στις οποίες εμπλέκονται επιχειρήσεις από τις ΗΠΑ».

Επίθεση στη Μόσχα και στον πυρηνικό σταθμό Ζαπορίζια

Σημαντικά πλήγματα ουκρανικών drones στη διάρκεια της νύχτας του Σαββάτου προς Κυριακή στη Μόσχα και την περιφέρειά της προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 3 ανθρώπων και τον τραυματισμό 4, δήλωσαν οι τοπικές αρχές. Συγκεκριμένα η Ρωσία ανακοίνωσε ότι δέχθηκε μια από τις μαζικότερες ουκρανικές επιθέσεις στα τέσσερα χρόνια που μαίνεται ο πόλεμος, λέγοντας ότι κατέρριψε συνολικά 556 drones πάνω από 14 ρωσικές περιφέρειες, όπως και την Κριμαία, τη Μαύρη Θάλασσα και την Αζοφική Θάλασσα.

Η επίθεση αυτή σημειώθηκε τρεις ημέρες ύστερα από μαζικά πολύνεκρα ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο, που στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 24 ανθρώπους, στα οποία το Κίεβο είχε δεσμευτεί να απαντήσει.

Η πρεσβεία της Ινδίας στη Μόσχα ανέφερε ότι ανάμεσα στα θύματα από την επίθεση με drones στην περιφέρεια της Μόσχας ήταν ένας Ινδός εργαζόμενος, ενώ τρεις άλλοι τραυματίστηκαν.

Στο Μπέλγκοροντ τουλάχιστον εννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν - ανάμεσά τους και ένα 3χρονο παιδί - όταν ουκρανικό drone έπληξε πολυκατοικία.

Ρωσική επίθεση είχε χτες στόχο εμπορικό πλοίο με σημαία Παναμά, το οποίο κατευθυνόταν στο λιμάνι Χορνομόρσκ στην επαρχία της Οδησσού στη Μαύρη Θάλασσα, χωρίς να υπάρξουν θύματα. Λίγο νωρίτερα είχε γίνει γνωστό από τις ουκρανικές αρχές ότι ρωσικά drones έπληξαν δύο εμπορικά πλοία που πλησίαζαν σε λιμάνια της Οδησσού, στη Μαύρη Θάλασσα. Πρόκειται για ένα κινεζικό πλοίο με σημαία νησιών Μάρσαλ και ένα πλοίο με σημαία Γουινέα - Μπισάου.

Στο μεταξύ, η κατάσταση γύρω από τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια οδηγείται ταχέως στο «σημείο χωρίς επιστροφή» λόγω των αυξανόμενων ουκρανικών επιθέσεων στην περιοχή, δήλωσε ο επικεφαλής της κρατικής εταιρείας πυρηνικής ενεργείας «Rosatom». Είπε ότι περίπου 2.600 τόνοι πυρηνικού καυσίμου παραμένουν στον σταθμό που βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο.

Ταυτόχρονα, με βάση τα στοιχεία στο πεδίο των μαχών οι ρωσικές δυνάμεις τους τελευταίους μήνες καταγράφουν αργούς ρυθμούς προέλασης, ενώ η καπιταλιστική οικονομία της Ρωσίας συρρικνώθηκε κατά 0,3% το α' τρίμηνο ως αποτέλεσμα του πολέμου.

    

