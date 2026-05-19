Δ. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ

Στους δρόμους του αγώνα για να σταματήσει η εμπλοκή

RIZOSPASTIS

Στην εκδήλωση υποδοχής της 43ης Μαραθώνιας Πορείας Ειρήνης στο Σύνταγμα το απόγευμα της Κυριακής παρευρέθηκε οΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, και σε δήλωσή του ανέφερε:

«Σήμερα χιλιάδες άνθρωποι κάθε ηλικίας σε όλη την Ελλάδα περπάτησαν στους δρόμους της ειρήνης, στους δρόμους του αγώνα, για να σταματήσει η εμπλοκή της Ελλάδας σε αυτόν τον βάρβαρο ιμπεριαλιστικό πόλεμο στην περιοχή, για να γυρίσουν πίσω όλες οι στρατιωτικές αποστολές που βρίσκονται εκτός συνόρων, για να κλείσουν οι βάσεις του θανάτου των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ. Για να πάψει να πληρώνει ο ελληνικός λαός από το υστέρημά του τους υπέρογκους στρατιωτικούς εξοπλισμούς για τους πολέμους τους και τις οικονομικές επιπτώσεις από αυτούς τους πολέμους.

Βροντοφωνάζουμε με όλη μας τη δύναμη: Λευτεριά στην Παλαιστίνη! Κάτω τα χέρια από την Κούβα!».