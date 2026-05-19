Τρίτη 19 Μάη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 26
ΔΙΕΘΝΗ
ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ
Πάνω από 47.000 εργαζόμενοι της «Samsung» ετοιμάζονται να απεργήσουν

Πάνω από 47.000 εργαζόμενοι της «Samsung Electronics» ετοιμάζονται να κατέβουν σε 18ήμερη απεργία από την Πέμπτη 21 Μάη, σε μία από τις μεγαλύτερες εργατικές κινητοποιήσεις στην Ιστορία της Νότιας Κορέας.

Το συνδικάτο τους διεκδικεί «δίκαιη κατανομή των τεράστιων κερδών που παράγουν καθημερινά οι εργαζόμενοι, και συγκεκριμένα το 15% των λειτουργικών κερδών ως μπόνους απόδοσης, κατάργηση του ανώτατου ορίου πληρωμών και μια πιο δίκαιη, τυποποιημένη δομή μπόνους».

Από την πλευρά της η διοίκηση της «Samsung» προσφέρει μόλις το 10% των κερδών, συν ένα εφάπαξ πακέτο, πρόταση την οποία το συνδικάτο χαρακτηρίζει ανεπαρκή. Μετά την κατάρρευση των πρώτων διαπραγματεύσεων οι δύο πλευρές συνεχίζουν τις συνομιλίες, αλλά το συνδικάτο δηλώνει αποφασισμένο να προχωρήσει στην απεργία αν δεν υπάρξει ουσιαστική συμφωνία.

Την ίδια ώρα η κυβέρνηση και η εταιρεία προσπαθούν να εκφοβίσουν τους απεργούς, χρησιμοποιώντας ως όπλο προς αυτήν την κατεύθυνση την οικονομική ισχύ του νοτιοκορεατικού μονοπωλίου, που αντιπροσωπεύει το 12,5% του ΑΕΠ της χώρας.

Ο πρωθυπουργός Κιμ Μιν Σεόκ δήλωσε ότι οι οικονομικές απώλειες από την απεργία «θα είναι πέρα από κάθε φαντασία» και ότι η κυβέρνηση εξετάζει όλα τα διαθέσιμα εργαλεία, συμπεριλαμβανομένης της «έκτακτης προσαρμογής» - νόμου που επιτρέπει την αναστολή της απεργίας για 30 μέρες, αν κριθεί ότι «απειλεί την εθνική οικονομία». Από την πλευρά του ο υπουργός Οικονομικών Κου Γιουν Τσέολ ισχυρίστηκε ότι «οι απεργίες δεν πρέπει ποτέ να συμβαίνουν» και κάλεσε εργαζόμενους και διοίκηση να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις, υπό την πίεση της «εθνικής οικονομίας».

    

