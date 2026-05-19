ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

ΗΠΑ - Ισραήλ εντείνουν απειλές και κινήσεις για επανέναρξη επιθέσεων

Τις δυνατότητες επανέναρξης των επιθέσεων κατά του Ιράν (συμπεριλαμβανομένης ακόμη και μίας παράτολμης χερσαίας επιχείρησης) εξετάζουν ΗΠΑ και Ισραήλ, την ώρα που ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος που ξεκίνησαν μπαίνει στην 80ή μέρα. Οπως ανακοινώθηκε, κατά την (άνω των 30 λεπτών) τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν την Κυριακή οι Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου, συζήτησαν την πιθανότητα επανέναρξης του πολέμου με το Ιράν.

Ενδεικτική του αναβρασμού που επικρατεί για την επόμενη φάση του ιμπεριαλιστικού πολέμου είναι η νέα συνάντηση που θα έχει αργότερα απόψε (19/5) στην ειδική «αίθουσα επιχειρήσεων» (γνωστή ως «Situation Room») του Λευκού Οίκου ο Πρόεδρος Τραμπ με αρμόδιους υπουργούς και στρατηγούς. Ο Τραμπ το τελευταίο διάστημα επαναλαμβάνει τις απειλές κατά του Ιράν, υποστηρίζοντας π.χ. πως «ο χρόνος περνάει γρήγορα» και πως εάν η Τεχεράνη δεν αλλάξει τη στάση της ώστε να προχωρήσει σε «συμφωνία» (με τους όρους των ΗΠΑ) «δεν θα μείνει τίποτε»...

Με αναρτήσεις του στο Truth Social ή δηλώσεις του ο Τραμπ επανέλαβε πως θέλει συμφωνία αλλά οι Ιρανοί «δεν είναι εκεί που θέλουμε να είναι» και πως ή θα υποχωρήσουν «ή θα χτυπηθούν σκληρά και δεν το θέλουν». Σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Τραμπ ανέβασε εικόνες δημιουργημένες με Τεχνητή Νοημοσύνη, που απεικονίζουν χάρτη της Μέσης Ανατολής καλυμμένο με την αμερικανική σημαία και βέλη να δείχνουν προς το Ιράν.

Αργά το βράδυ της Δευτέρας ο Τραμπ σε νέα ανάρτηση δήλωσε ότι θα «αναστείλει» μια επίθεση στο Ιράν που έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη, κατόπιν αιτήματος των ηγετών του Κόλπου. Ο Τραμπ ανέφερε ότι «σοβαρές διαπραγματεύσεις» βρίσκονται τώρα σε εξέλιξη με το Ιράν και ότι τα κράτη του Κόλπου πιστεύουν ότι «θα επιτευχθεί συμφωνία». Βέβαια σημειώνει ότι οι δυνάμεις είναι σε ετοιμότητα σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία η οποία θα ικανοποιεί τις ΗΠΑ.

Το Σαββατοκύριακο ο συνταγματάρχης Τίμοθι Χόκινς, μιλώντας ως εκπρόσωπος της CENTCOM (Κεντρική Διοίκηση του αμερικανικού στρατού για τη Μέση Ανατολή) στο «Al Jazeera», ανέφερε πως οι αμερικανικές δυνάμεις είναι «έτοιμες» για οποιαδήποτε σχέδια έκτακτης ανάγκης τους ζητηθούν στην περιοχή και πως λόγω του ναυτικού αποκλεισμού που έχουν επιβάλει από τις 13 Απρίλη στα ιρανικά λιμάνια έχουν αλλάξει την πορεία περισσότερων από 80 πλοίων.

Ο Νετανιάχου επανέλαβε σε στελέχη της κυβέρνησής του ότι το Ισραήλ είναι προετοιμασμένο «για κάθε σενάριο».

Σε εξέλιξη το παζάρι μέσω Πακιστάν

Παράλληλα Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι συνεχίζουν την έμμεση διαπραγμάτευση μέσω Πακιστάν. Χτες Ιρανοί αξιωματούχοι ανέφεραν πως παρέδωσαν μία νέα πρόταση στις ΗΠΑ μέσω Πακιστάν. Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγκαεΐ επανέλαβε ότι οι ανταλλαγές μηνυμάτων «συνεχίζονται μέσω του Πακιστανού διαμεσολαβητή».

Το ιρανικό πρακτορείο Fars την Κυριακή μετέδωσε πως οι ΗΠΑ παρουσίασαν στο Ιράν πέντε βασικούς όρους - απαιτήσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Οι πέντε όροι είναι: Αρνηση αποζημιώσεων για ζημιές που προκλήθηκαν στο Ιράν από τις επιθέσεις ΗΠΑ - Ισραήλ, να μεταφερθούν στις ΗΠΑ τα 400 κιλά ιρανικού εμπλουτισμένου ουρανίου, να μείνει σε λειτουργία μόνο ένας ιρανικός πυρηνικός σταθμός, να αποδεσμευτεί μόνο το 25% των «παγωμένων» ιρανικών κεφαλαίων και περιουσιακών στοιχείων στο εξωτερικό, να γίνει παύση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου στο πλαίσιο διαπραγμάτευσης.

Το Ιράν από την πλευρά του έως τότε είχε επιμείνει στους ακόλουθους στόχους: Παύση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα και σε αυτά του Λιβάνου, άρση όλων των κυρώσεων κατά του Ιράν, απελευθέρωση όλων των δεσμευμένων πόρων του Ιράν στο εξωτερικό, καταβολή πολεμικών αποζημιώσεων, αναγνώριση της ιρανικής κυριαρχίας των Στενών του Ορμούζ.

Στο μεταξύ, νεότερες πληροφορίες που μετέδωσε χτες το απόγευμα το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, που επικαλείται ιρανική πηγή προσκείμενη στην ομάδα διαπραγματευτών, ο Πρόεδρος Τραμπ φέρεται έτοιμος να παγώσει τις κυρώσεις κατά του ιρανικού πετρελαίου στο πλαίσιο συνομιλιών για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Εντούτοις οι πληροφορίες διαψεύστηκαν στη συνέχεια από Αμερικανό αξιωματούχο.

Το ιρανικό Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας ανακοίνωσε πως συγκρότησε έναν νέο φορέα διαχείρισης της ασφαλούς διέλευσης πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, που θα παρέχει ενημερώσεις σε πραγματικό χρόνο και όλες τις τελευταίες εξελίξεις.

Ο νέος φορέας ανακοινώθηκε πως αποκαλείται Persian Gulf Strait Authority (PGSA) και δημιουργήθηκε σχεδόν αμέσως αντίστοιχος, επίσημος λογαριασμός στην πλατφόρμα «X». Οι ακριβείς αρμοδιότητές του δεν έγιναν άμεσα γνωστές.

Επίθεση στον πυρηνικό σταθμό των ΗΑΕ

Κατά ορισμένους την αφορμή για τη συνομιλία Τραμπ - Νετανιάχου έδωσε την Κυριακή και η επίθεση drone ανεξακρίβωτης (δημοσίως) προέλευσης στον μοναδικό πυρηνικό σταθμό του Κόλπου, Μπαρακάτ, που βρίσκεται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά σε εξωτερική ηλεκτρική γεννήτρια στο πυρηνικό συγκρότημα που βρίσκεται στο Ντάφρα του Αμπου Ντάμπι δίχως να αναφερθούν τραυματισμοί ή αύξηση των επιπέδων ραδιενέργειας.

Οι εμιρατινές αρχές ανακοίνωσαν πως η επίθεση που την χαρακτήρισαν «τρομοκρατική» έγινε από τα δυτικά σύνορα της χώρας, αποφεύγοντας να επιρρίψουν την ευθύνη στο Ιράν. Τα διεθνή ρεπορτάζ σημειώνουν ότι δεν υπάρχει μέχρι τώρα ανάληψη ευθύνης.

Βεβαίως το ενδεχόμενο προβοκάτσιας δεν θα πρέπει να αποκλείεται, ιδιαίτερα μετά την αποκάλυψη πως το Ισραήλ διατηρεί και δεύτερη παράνομη στρατιωτική βάση στο Ιράκ.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας «The New York Times», ο ισραηλινός στρατός διατηρεί βάση παράνομα και μυστικά στην περιοχή αλ Νουχάιμπ του Δυτικού Ιράκ πριν. Η βάση χρησιμοποιήθηκε κατά την περσινή 12ήμερη επίθεση των ΗΠΑ - Ισραήλ κατά του Ιράν για αεροπορική υποστήριξη, ανεφοδιασμό και ιατρική περίθαλψη. Το ρεπορτάζ ανέφερε επίσης ότι οι ΗΠΑ γνώριζαν για την ύπαρξη της δεύτερης ισραηλινής βάσης, αποκρύπτοντάς την από τη Βαγδάτη.

Στις 9 Μάη η «WSJ» είχε αποκαλύψει την πρώτη ισραηλινή μυστική βάση στην έρημο Νατζάφ του νοτίου Ιράκ, επισημαίνοντας πως είχε δημιουργηθεί εν αγνοία των ιρακινών αρχών.

Στη Σαουδική Αραβία 8.000 Πακιστανοί στρατιώτες

Το ίδιο διάστημα αποκαλύφθηκε από το πρακτορείο Reuters πως το Πακιστάν έχει αναπτύξει στη Σαουδική Αραβία περίπου 8.000 στρατιώτες, στο πλαίσιο του διμερούς συμφώνου ασφαλείας που επιτεύχθηκε λίγους μήνες μετά την ισραηλινή επίθεση της 9ης Σεπτέμβρη 2025 στο Κατάρ.

Η πακιστανική στρατιωτική δύναμη στη Σαουδική Αραβία χαρακτηρίζεται «ουσιαστική αποστολή ικανή για μάχη» και αναπτύχθηκε σε περίπτωση επανέναρξης και κλιμάκωσης του πολέμου στην ευρύτερη περιοχή.

Αναφέρεται επίσης πως το Πακιστάν έχει αναπτύξει από τις αρχές Απρίλη μία πλήρη μοίρα 16 μαχητικών αεροσκαφών (τα περισσότερα JF-17 που κατασκευάζονται από κοινού με την Κίνα) και δύο μοίρες στη Σαουδική Αραβία.

Το στρατιωτικό σύμφωνο Σαουδικής Αραβίας - Πακιστάν υπογράφηκε το 2025 και προβλέπει αμοιβαία στρατιωτική συνδρομή σε περίπτωση που δεχθεί επίθεση η μία εκ των δύο. Οι περισσότεροι όροι της συμφωνίας ωστόσο παραμένουν «εμπιστευτικοί».