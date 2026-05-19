ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

Δυναμικά μηνύματα απεμπλοκής της Ελλάδας από τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο

Σε δυναμική κινητοποίηση στην έδρα της 116 Πτέρυγας Μάχης της Πολεμικής Αεροπορίας στη βάση του Αραξου, συγκέντρωση στο Εργατικό Κέντρο Πάτρας και διοργάνωση αγώνα δρόμου 5 χλμ. χωρίς συναγωνισμό προχώρησε η Επιτροπή Ειρήνης Πάτρας και Δυτικής Αχαΐας, στο πλαίσιο του αντιιμπεριαλιστικού διήμερου της ΕΕΔΥΕ.

Στη μαχητική συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου στη βάση του Αραξου, από κοινού με την Επιτροπή Ειρήνης Ηλείας, συμμετείχαν εργαζόμενοι, νεολαία και λαϊκός κόσμος από τους δύο νομούς, απαιτώντας μεταξύ άλλων «ποτέ πια πυρηνικά στον Αραξο», να κλείσουν όλες οι αμερικανοΝΑΤΟικές βάσεις σε όλη την Ελλάδα, να σταματήσει η εμπλοκή της χώρας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο.

Με πορεία οι συγκεντρωμένοι έφτασαν μπροστά από την πύλη φωνάζοντας δυνατά «οι φαντάροι είναι του λαού παιδιά, έξω από τα σύνορα δεν έχουνε δουλειά» αλλά και «δώστε λεφτά για Υγεία και Παιδεία, όχι για του ΝΑΤΟ τα σφαγεία».

Στην παρέμβασή της εκ μέρους της Επιτροπής Ειρήνης Πάτρας και Δυτικής Αχαΐας, η Μαρίζα Μυλωνά θύμισε τους αγώνες του λαού της Αχαΐας και των γύρω περιοχών για την απομάκρυνση των πυρηνικών από τον Αραξο και κάλεσε να μην υπάρξει καν σκέψη για επιστροφή τους στη βάση ποτέ ξανά και απαίτησε την πλήρη απεμπλοκή της χώρας από τους επικίνδυνους πολεμικούς σχεδιασμούς ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ.

Ολο και πιο «ενεργός» ρόλος σε επικίνδυνους σχεδιασμούς

Στην πύλη τοιχοκολλήθηκε ψήφισμα των Επιτροπών Ειρήνης και των εργατικών - λαϊκών φορέων, που παραδόθηκε και στον αξιωματικό υπηρεσίας.

Το απόγευμα της ίδιας μέρας, ακολούθησε συγκέντρωση των δύο Επιτροπών Ειρήνης (Πάτρας και Δυτικής Αχαΐας, καθώς και Ηλείας), στο Εργατικό Κέντρο Πάτρας, με τη συμμετοχή και της Επιτροπής Αιτωλοακαρνανίας.

Από το βήμα η Βάνα Πατρινού, εκ μέρους της Επιτροπής Ειρήνης Αιτωλοακαρνανίας, στην κεντρική της ομιλία στάθηκε μεταξύ άλλων στον αναβαθμισμένο ρόλο των βάσεων στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας, υπογραμμίζοντας πως η βάση στο Ακτιο χρησιμοποιείται ως «Προωθημένη Επιχειρησιακή Βάση» (Forward Operation Base), έδρα των ιπτάμενων ραντάρ του ΝΑΤΟ, AWACS, τα οποία ασκούν εναέριο έλεγχο σε μια τεράστια γεωγραφική ζώνη, από τα Βαλκάνια μέχρι την Ανατολική Μεσόγειο και τη Βόρεια Αφρική με ευθύνη συντονισμού σε περίπτωση πυρηνικού πολέμου, ενώ στη βάση του Αραξου συντηρούνται σε κατάσταση αναμονής ειδικά διαμορφωμένες υπόγειες εγκαταστάσεις φιλοξενίας πυρηνικών, 25 χρόνια μετά την απομάκρυνση των βομβών που φιλοξενούνταν εκεί κάτω από την πίεση του λαϊκού κινήματος, θυμίζοντας πως μόλις την περασμένη εβδομάδα ολοκληρώθηκε η πολυεθνική άσκηση του «ΝΑΤΟ Tiger Meet 2026», η οποία αποτελούσε πρόβα σε περίπτωση γενικευμένης σύρραξης με τη Ρωσία. Το δε αεροδρόμιο της Ανδραβίδας αποτελεί κόμβο για τους ΝΑΤΟικούς σχεδιασμούς, με πραγματοποίηση μεγάλων πολυεθνικών ασκήσεων. Είναι σταθμός μεταστάθμευσης των δυνάμεων που κινούνται προς Ανατολική Ευρώπη και Μέση Ανατολή και εδώ πρόκειται να εγκατασταθούν τα ελληνικά F-35.

Εξήγησε επίσης ότι και οι πρόσφατες υπογραφές συμβάσεων για ερευνητικές γεωτρήσεις στο Βορειοδυτικό Ιόνιο, με κοινοπραξία ενεργειακών «μεγαλοκαρχαριών» με πρωτοστατούσα την «Exxon Mobil», γεννούν κινδύνους για τον λαό, με την ανάπτυξη στρατιωτικών βάσεων και υποδομών, την επικίνδυνη παρέμβαση των ΗΠΑ και τους ανταγωνισμούς που αναπτύσσονται μεταξύ των μονοπωλιακών ομίλων, ενώ αναφέρθηκε ανάμεσα σε άλλα και στους επικίνδυνους ανταγωνισμούς των αστικών τάξεων Ελλάδας και Τουρκίας και σημείωσε: «Οι λαοί δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν. Εχουν τα πάντα να κερδίσουν όταν είναι ενωμένοι απέναντι στον ιμπεριαλισμό και στη βαρβαρότητα που γεννά. Γιατί ο δρόμος της ειρήνης είναι ο δρόμος της πάλης. Ο δρόμος της φιλίας των λαών. Ο δρόμος της κοινωνικής απελευθέρωσης».

Νωρίτερα, τη συγκέντρωση άνοιξε η Μαρίζα Μυλωνά, εκ μέρους της Επιτροπής Ειρήνης Πάτρας και Δυτικής Αχαΐας. Χαιρετισμούς απηύθυναν εκ μέρους του Εργατικού Κέντρου Πάτρας ο πρόεδρός του Δημήτρης Μαρμούτας, εκ μέρους της δημοτικής αρχής ο αντιδήμαρχος Αποστόλης Αγγελής, και εκ μέρους της Επιτροπής Ειρήνης Ηλείας ο Γιώργος Καραπάνος.

Με μεγάλη επιτυχία ο δεύτερος αγώνας δρόμου ειρήνης

Οι δράσεις ολοκληρώθηκαν την Κυριακή με τον 2ο αγώνα δρόμου ειρήνης 5 χλμ., αφιερωμένο στον Γρηγόρη Λαμπράκη, που διοργάνωσαν η Επιτροπή Ειρήνης Πάτρας και Δυτικής Αχαΐας από κοινού με τη δημοτική αρχή Πάτρας, με τη στήριξη δεκάδων αθλητικών και εργατικών σωματείων και λαϊκών φορέων.

Τους συμμετέχοντες καλωσόρισε εκ μέρους των αθλητικών συλλόγων ο Αντώνης Κατσίκης, ενώ χαιρετισμό εκ μέρους της Επιτροπής Ειρήνης απηύθυνε ο αντιδήμαρχος Πατρέων Βαγγέλης Κατσακούλης.

Στην παρέμβασή του ο δήμαρχος Κώστας Πελετίδης αναφέρθηκε στη στήριξη και θέση της δημοτικής αρχής στους αγώνες του λαού και της νεολαίας ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο. Υπογράμμισε ότι οι ανάγκες του λαού δεν συμβαδίζουν με αυτές των κερδών των επιχειρηματικών ομίλων και συμφερόντων, που γεννούν μόνο δεινά για τους λαούς και το μέλλον των παιδιών.

Εκθεση παιδικών καλλιτεχνικών έργων

Στην Κεφαλονιά, με επιτυχία ολοκληρώθηκε την Παρασκευή από την Επιτροπή Ειρήνης Κεφαλονιάς - Ιθάκης η εκδήλωση - παρουσίαση των καλλιτεχνικών έργων των παιδιών, αφιερωμένων στην ειρήνη, με θέμα «Ο πόλεμος και συνέπειες στους λαούς».

Στον χώρο του «Θαλασσόμυλου» παρουσιάστηκαν έργα ζωγραφικής και χειροτεχνίας παιδιών, με συλλογικές δημιουργίες (5ου και 6ου Δημοτικών Σχολείων Αργοστολίου), αλλά και πολλά ατομικά έργα από μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που δημιουργήθηκαν και στο «Καλλιτεχνικό Εργαστήρι για την Ειρήνη».

Παρουσιάστηκαν, επιπλέον, τραγούδια από μαθητές του 6ου Δημοτικού Σχολείου με τη διδασκαλία και τη γενικότερη καθοδήγηση της μουσικού Γαλάτειας Βέρρα, η οποία συνέθεσε, ειδικά για την εκδήλωση, ένα από αυτά, ενώ πραγματοποιήθηκε και ανάγνωση πρωτότυπων μαθητικών κειμένων.