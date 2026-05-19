ΧΑΝΙΑ

Σοβαρά ερωτήματα από φορτηγάκι με ενόπλους πάνω στον ΒΟΑΚ

Πολλά ερωτήματα προκαλούν οι φωτογραφίες και τα βίντεο που δημοσίευσαν Αυστραλοί τουρίστες από τον ΒΟΑΚ το πρωί της Κυριακής.

Συγκεκριμένα, ενώ κινούνταν κατά μήκος του ΒΟΑΚ, κοντά στη θέση Πετρές, στα όρια της περιφερειακής ενότητας Ρεθύμνου και Χανίων, βρέθηκαν πίσω από αγροτικό αυτοκίνητο με μερικώς καλυμμένες πινακίδες κυκλοφορίας. Στο όχημα διακρίνονταν ενδείξεις και σήματα που παραπέμπουν στον Στρατό. Στην καρότσα του αγροτικού επέβαιναν δύο άνδρες με στρατιωτικές παραλλαγές. Ο ένας στεκόταν όρθιος κρατώντας εμφανώς οπλοπολυβόλο, ενώ ο δεύτερος, σε θέση πρηνηδόν, κρατούσε στρατιωτικό τουφέκι, η κάνη του οποίου - σύμφωνα με την καταγγελία - ήταν στραμμένη προς τα διερχόμενα οχήματα! Οι δύο άνδρες είχαν διακριτικά στους ώμους, τα οποία πιθανώς παραπέμπουν σε Εθνοφύλακες.

Οι τουρίστες προχώρησαν σε καταγγελία, ζητώντας εξηγήσεις για το γεγονός από τις αρμόδιες αρχές. Στρατιωτικές πηγές προσπάθησαν να δικαιολογήσουν και να καλύψουν το περιστατικό, λέγοντας ότι στα πλαίσια άσκησης της Εθνοφυλακής στην περιοχή, όχημα που συμμετείχε σε αυτή αναγκάστηκε να βγει στον ΒΟΑΚ «λόγω έργων» κι ότι δεν υπήρχε τέτοιο σενάριο στην άσκηση.

Τα ερωτήματα είναι πολλά και σοβαρά: Από πού κι ως πού φάλαγγα με ένοπλους μασκοφόρους και μάλιστα με εκτεθειμένα όπλα και καλυμμένες πινακίδες περιδιαβαίνουν τους δρόμους του νησιού; Υπήρχε σχετική άδεια ή εποπτεία από κάποια στρατιωτική μονάδα ή αρμόδια υπηρεσία; Διεξάγεται κάποια έρευνα και από ποιον για το περιστατικό; Θα έχουν οι συγκεκριμένοι κάποιες συνέπειες;

Σε κάθε περίπτωση επιβεβαιώνεται ότι η «κουλτούρα των φέρετρων» και της εμπλοκής, όπως και οι αντιδραστικές αλλαγές στο στράτευμα με ΝΑΤΟικό πατρόν αφήνουν διάφορα «λουλούδια» να «ανθίζουν», ενώ η κυβέρνηση και οι αρμόδιες υπηρεσίες πρέπει να δώσουν δημόσια εξηγήσεις.