ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Νεκρός εργαζόμενος και τραυματίες από διαρροή χημικών

Διαρροή χημικής ουσίας σε εγκαταστάσεις εταιρείας στη Νυρεμβέργη της Γερμανίας είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός εργαζόμενου και τη διακομιδή άλλων 17 σε νοσοκομείο.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής σε βιομηχανικό πάρκο της γερμανικής πόλης και προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση των τοπικών αρχών.

Δύο εργαζόμενοι εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους στις εγκαταστάσεις της εταιρείας και ένας εξ αυτών άφησε την τελευταία του πνοή αργότερα σε νοσοκομείο, σύμφωνα με την ενημέρωση από την αστυνομία.

Ο Βαυαρικός Ερυθρός Σταυρός έκανε λόγο για 30 τραυματίες και 17 άτομα που είχαν μεταφερθεί στο νοσοκομείο για περαιτέρω περίθαλψη και παρακολούθηση.

Οι βαυαρικές αρχές διαβεβαιώνουν ότι δεν υφίσταται κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, καθώς η διαρροή περιορίστηκε εγκαίρως στο κτίριο. Δεν έχει διευκρινιστεί μέχρι στιγμής ποια ήταν η χημική ουσία που διέρρευσε, ούτε τα αίτια της διαρροής. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Νυρεμβέργης, η εν λόγω εταιρεία εργάζεται συστηματικά με χημικά.

Το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa) μετέδωσε ότι στο σημείο έσπευσαν 65 πυροσβέστες, ορισμένοι με φόρμες χημικής προστασίας, οι οποίοι απομάκρυναν από το κτίριο περίπου 70 υπαλλήλους της εταιρείας.