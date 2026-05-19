Τρίτη 19 Μάη 2026
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Νεκρός εργαζόμενος και τραυματίες από διαρροή χημικών

Διαρροή χημικής ουσίας σε εγκαταστάσεις εταιρείας στη Νυρεμβέργη της Γερμανίας είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός εργαζόμενου και τη διακομιδή άλλων 17 σε νοσοκομείο.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής σε βιομηχανικό πάρκο της γερμανικής πόλης και προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση των τοπικών αρχών.

Δύο εργαζόμενοι εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους στις εγκαταστάσεις της εταιρείας και ένας εξ αυτών άφησε την τελευταία του πνοή αργότερα σε νοσοκομείο, σύμφωνα με την ενημέρωση από την αστυνομία.

Ο Βαυαρικός Ερυθρός Σταυρός έκανε λόγο για 30 τραυματίες και 17 άτομα που είχαν μεταφερθεί στο νοσοκομείο για περαιτέρω περίθαλψη και παρακολούθηση.

Οι βαυαρικές αρχές διαβεβαιώνουν ότι δεν υφίσταται κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, καθώς η διαρροή περιορίστηκε εγκαίρως στο κτίριο. Δεν έχει διευκρινιστεί μέχρι στιγμής ποια ήταν η χημική ουσία που διέρρευσε, ούτε τα αίτια της διαρροής. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Νυρεμβέργης, η εν λόγω εταιρεία εργάζεται συστηματικά με χημικά.

Το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa) μετέδωσε ότι στο σημείο έσπευσαν 65 πυροσβέστες, ορισμένοι με φόρμες χημικής προστασίας, οι οποίοι απομάκρυναν από το κτίριο περίπου 70 υπαλλήλους της εταιρείας.

    

