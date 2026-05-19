ΚΟΥΒΑ

Με άθλια προσχήματα και απειλές κλιμακώνεται η αμερικανική επιθετικότητα

Νέα προσχήματα και απειλές στήνονται από τον αμερικάνικο ιμπεριαλισμό, προκειμένου να κλιμακώσει τα σχέδιά του ακόμα και για στρατιωτική επέμβαση κατά της Κούβας, που πάνω από 6 δεκαετίες επιχειρεί να πνίξει με τον γενοκτονικό, πολύμορφο αποκλεισμό, ο οποίος από τον φετινό Γενάρη περιλαμβάνει και την ενεργειακή ασφυξία, με το μπλοκάρισμα των εισαγωγών πετρελαίου προς το νησί.

Το τελευταίο νέο κατασκευασμένο ψέμα προήλθε από το γνωστό αμερικανικό πρακτορείο Axios, το οποίο σε δημοσίευμά του εμφάνισε «απόρρητες πληροφορίες» - «διαρροές» ότι «η Κούβα έχει αποκτήσει περισσότερα από 300 στρατιωτικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και πρόσφατα άρχισε να συζητά σχέδια για τη χρήση τους για την επίθεση στην αμερικανική βάση στον κόλπο του Γκουαντάναμο, σε αμερικανικά στρατιωτικά πλοία και ενδεχομένως στο Κι Γουέστ της Φλόριντα, 90 μίλια βόρεια της Αβάνας».

Επίσης, τις προηγούμενες μέρες ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε προκλητικά αναφέρει ότι «μετά το Ιράν η Κούβα θα είναι η επόμενη», ενώ αμερικανικά μέσα ανέφεραν ότι οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να απαγγείλουν κατηγορίες στον Ραούλ Κάστρο για την κατάρριψη αεροσκαφών της οργάνωσης «Βrothers to the Rescue», των μισθοφόρων δηλαδή που προωθεί η αντικουβανική μαφία του Μαϊάμι με τη στήριξη του αμερικανικού κράτους.

Αμεση απάντηση από την κουβανική κυβέρνηση

Σε ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ο Πρόεδρος της Κούβας και Πρώτος Γραμματέας της ΚΕ του ΚΚ Κούβας Μιγκέλ Ντίας Κανέλ σημείωσε: «Οποιαδήποτε στρατιωτική επιθετικότητα των ΗΠΑ εναντίον του νησιού της Καραϊβικής θα προκαλέσει λουτρό αίματος και θα έχει ανυπολόγιστες συνέπειες για την περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα.

Οι απειλές από την κυβέρνηση του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είναι διεθνές έγκλημα, ακόμη και πριν υλοποιηθούν. Η Κούβα δεν αποτελεί απειλή ούτε έχει επιθετικά σχέδια ή προθέσεις εναντίον οποιασδήποτε χώρας, πόσο μάλλον εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών, γεγονός που είναι πλήρως γνωστό στις υπηρεσίες άμυνας και εθνικής ασφάλειας αυτής της ιμπεριαλιστικής δύναμης.

Η Κούβα έχει το απόλυτο και νόμιμο δικαίωμα να αμυνθεί ενάντια στην πολυδιάστατη αμερικανική επιθετικότητα».

Ο υπουργός Εξωτερικών της Κούβας και μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚ Κούβας, Μπρούνο Ροντρίγκες Παρίγια, στο ίδιο πνεύμα αναφέρει ανάμεσα σε άλλα: «Χωρίς καμία νόμιμη δικαιολογία, η κυβέρνηση των ΗΠΑ δημιουργεί, μέρα με τη μέρα, έναν δόλιο φάκελο για να δικαιολογήσει τον αδίστακτο οικονομικό πόλεμο κατά του κουβανικού λαού και την ενδεχόμενη στρατιωτική επιθετικότητα. Συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης την βάζουν στο παιχνίδι, προωθώντας συκοφαντίες και διαρρέοντας υπονοούμενα από την ίδια την κυβέρνηση των ΗΠΑ».

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Εξωτερικών, Κάρλος Φερνάντες ντε Κόσιο, επίσης σε ανάρτηση κατήγγειλε ότι «η αντικουβανική προσπάθεια να δικαιολογηθεί μια στρατιωτική επίθεση κατά της Κούβας εντείνεται ώρα με την ώρα, με ολοένα και πιο απίθανες κατηγορίες. Οι ΗΠΑ είναι οι επιτιθέμενες. Η Κούβα, η χώρα που δέχτηκε επίθεση, προστατεύεται από την αρχή της νόμιμης αυτοάμυνας».

Αυτή την επιθετικότητα των ΗΠΑ κατά της Κούβας έχει καταγγείλει το κίνημα αλληλεγγύης στο Νησί της Επανάστασης σε όλο τον κόσμο και στη χώρα μας, και αυτή η αλληλεγγύη στον ηρωικό κουβανικό λαό είναι που χρειάζεται τώρα να δυναμώσει ακόμα περισσότερο.