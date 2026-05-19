Τρίτη 19 Μάη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 12
ΦΛΟΓΕΣ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟΥ
ΗΠΑ - ΚΙΝΑ
Αντιπαράθεση ακόμα και στις ανακοινώσεις για το τι συμφωνήθηκε

Από την πρόσφατη συνάντηση των δύο ηγετών

Την επομένη της διήμερης επίσκεψης του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα και της συνάντησής του με τον Πρόεδρό της Σι Τζινπίνγκ με όλη τη μεγαλειώδη υποδοχή, διεθνείς αναλυτές αλλά και εγχώριοι αναγνωρίζουν ότι επιβεβαιώθηκε η διευρυνόμενη σύγκρουση συμφερόντων ειδικά στο κρίσιμο ζήτημα της Ταϊβάν, που κατά λεγόμενα του Σι «λανθασμένη αντιμετώπιση από τις ΗΠΑ» θα μπορούσε να καταστήσει το θέμα αυτό ζήτημα της «τελικής αναμέτρησης».

Ωστόσο οι ανακοινώσεις για τη δημιουργία κοινών συμβουλίων για εμπόριο και επενδύσεις αναζωπυρώνουν τα ευχολόγια ότι δήθεν η σύγκρουση μπορεί να αποφευχθεί. Η πραγματικότητα ωστόσο πέρα από τα σκαμπανεβάσματα ή τους επιμέρους συμβιβασμούς και συμφωνίες, με όλα τα στοιχεία στο πεδίο όπου η σύγκρουση ήδη πραγματοποιείται, από τη Διώρυγα του Παναμά και τη Λατινική Αμερική έως τα Στενά του Ορμούζ, της Ταϊβάν ή της Μαλάκα, τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία, δείχνουν προς μια κατεύθυνση: Την όξυνση του ενδοϊμπεριαλιστικού ανταγωνισμού που στον πυρήνα της έχει τη σύγκρουση ΗΠΑ - Κίνας για την πρωτοκαθεδρία στην παγκόσμια καπιταλιστική οικονομία.

Διαφορετικές ερμηνείες από τις δύο πλευρές

Χαρακτηριστικές και οι ερμηνείες για το τι συμφωνήθηκε ανάμεσα σε Κίνα και ΗΠΑ για το διμερές εμπόριο, που διαφοροποιούνται από την κάθε πλευρά.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εμπορίου της Κίνας στις 16 Μάη, οι όποιες συμφωνίες έχουν προκαταρκτικό χαρακτήρα και αφορούν τη δασμολόγηση σε ορισμένα προϊόντα που ενδιαφέρουν την κάθε πλευρά, αλλά όλα είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Γίνεται λόγος για μια σειρά μέτρων που θα επεξεργαστούν δύο συμβούλια για το εμπόριο και τις επενδύσεις αντίστοιχα.

Η δήλωση επιβεβαίωσε το σχέδιο της Κίνας να αγοράσει αμερικανικά αεροσκάφη, αν και δεν διευκρίνισε την ποσότητα ή τη μάρκα. Η Κίνα δήλωσε επίσης ότι θα αντιμετωπίσει ενεργά τις ανησυχίες των ΗΠΑ σχετικά με τις εισαγωγές γεωργικών προϊόντων από τη χώρα αυτή. Ο Τραμπ είχε αφήσει να εννοηθεί ότι το ζήτημα των δασμών δεν τέθηκε στις συναντήσεις του με τον Σι.

«Δεν μιλάμε για δασμούς», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους την Παρασκευή μέσα στο αεροσκάφος επιστρέφοντας για τις ΗΠΑ. «Πληρώνουν σημαντικούς δασμούς, αλλά δεν μιλάμε γι' αυτό». Ο Τραμπ ανέφερε ότι η Κίνα συμφώνησε να αγοράσει 200 αεροσκάφη Boeing, κάτι μάλιστα που προκάλεσε την πτώση κατά 4% της εταιρείας γιατί υπολόγιζαν σε αγορά τουλάχιστον 500 αεροσκαφών.

Και η ανακοίνωση του σινικού υπουργείου συνεχίζει: «Η αμερικανική πλευρά θα προωθήσει ενεργά την επίλυση των ανησυχιών της Κίνας σχετικά με την αυτόματη παρακράτηση γαλακτοκομικών προϊόντων και ποτών, τις εξαγωγές δέντρων μπονσάι και την αναγνώριση της επαρχίας Σαντόνγκ ως ζώνης απαλλαγμένης από τη γρίπη των πτηνών. Η Κίνα θα προωθήσει επίσης ενεργά την επίλυση των ανησυχιών των ΗΠΑ σχετικά με την καταχώριση εγκαταστάσεων παραγωγής βοείου κρέατος και εξαγωγών πουλερικών από ορισμένες πολιτείες των ΗΠΑ προς την Κίνα». Δεν κατονομάζει τις επηρεαζόμενες εταιρείες ούτε παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με τους όγκους, τις αξίες ή τα χρονικά πλαίσια.

Και καταλήγει: «Μέσω του εμπορικού συμβουλίου, οι δύο πλευρές θα συζητήσουν ζητήματα όπως οι μειώσεις δασμών σε συγκεκριμένα προϊόντα, ενώ έχουν συμφωνήσει επί της αρχής να μειώσουν τους δασμούς σε προϊόντα αμοιβαίου ενδιαφέροντος σε ισοδύναμη κλίμακα».

Από την πλευρά του ο Λευκός Οίκος αναφέρει ότι «η Κίνα συμφώνησε να αγοράζει γεωργικά προϊόντα αξίας τουλάχιστον 17 δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως από τις ΗΠΑ έως το 2028».

Η κινεζική δήλωση επίσης δεν ανέφερε σπάνιες γαίες, ενώ οι ΗΠΑ δήλωσαν ότι η Κίνα θα αντιμετωπίσει τις ελλείψεις σπάνιων γαιών - ιδιαίτερα υττρίου, σκανδίου, νεοδυμίου και ινδίου. Πρόκειται για χημικά στοιχεία - μέταλλα που είναι ζωτικής σημασίας για την κατασκευή ηλεκτρονικών συσκευών, ανεμογεννητριών, ηλεκτρικών οχημάτων αλλά και οπλικών συστημάτων, που η Κίνα διαθέτει και λείπουν από τις ΗΠΑ και τη βιομηχανία τους.

    

