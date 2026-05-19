ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Νέο ρεσάλτο Ισραηλινών σε πλοιάρια αλληλεγγύης

Ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε χτες το πρωί άλλη μια πειρατική επίθεση σε νέα αποστολή της οργάνωσης Gaza Sumud Flotilla (κινητοποιείται με στόχο την άρση του ισραηλινού αποκλεισμού της Λωρίδας της Γάζας), ενώ έπλεε σε διεθνή ύδατα ανοιχτά της Κύπρου.

Τα 54 πλοιάρια του στόλου είχαν αποπλεύσει πριν περίπου 10 μέρες από το λιμάνι Μαρμαρίς της Τουρκίας στη Μεσόγειο, με δεκάδες ακτιβιστές από περίπου 70 χώρες. Βασικός σκοπός ήταν να σπάσουν τον αποκλεισμό της παλαιστινιακής περιοχής και να προσφέρουν συμβολικά ανθρωπιστική βοήθεια.

Η επέμβαση, σύμφωνα με το ισραηλινό «Κανάλι 12», πραγματοποιήθηκε από κομάντος της μονάδας «Shayalet 13», που άρχισε να επιτίθεται σε σκάφη του στολίσκου, συλλαμβάνοντας αρκετούς από τους ακτιβιστές, καταστρέφοντας και κατάσχοντας βιντεοκάμερες και κινητά τηλέφωνα. Ισραηλινοί αξιωματούχοι δεν απέκλεισαν συνέχιση της πειρατικής επιχείρησης και σήμερα Τρίτη, λόγω του μεγάλου αριθμού των πλοιαρίων.

Σε δήλωση που έκανε λίγες ώρες μετά την επίθεση των Ισραηλινών κομάντος σε πλοία του στολίσκου, ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου εξήρε την επιχείρηση λέγοντας ότι έκαναν «εκπληκτική δουλειά» και ότι αναχαίτισαν τα πλοία του στολίσκου «με λιγότερο θόρυβο από όσο επιδίωκαν οι διοργανωτές».

Χτες το βράδυ οι διοργανωτές του στολίσκου Sumud ανακοίνωσαν ότι ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις αναχαίτισαν 28 από τα σκάφη του στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά τα υπόλοιπα 26 πλοία συνεχίζουν να πλέουν προς τον παλαιστινιακό θύλακα.

Ανάμεσα στους δεκάδες ακτιβιστές που απήχθησαν από τον ισραηλινό στρατό αναφέρθηκαν τουλάχιστον 4 Ελληνες. Σε ανακοίνωσή του το ελληνικό ΥΠΕΞ αναφέρει ότι έκανε διάβημα προς τις ισραηλινές αρχές «προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στον στολίσκο». Η ελληνική κυβέρνηση είναι βέβαια υπόλογη για το αντίστοιχο περιστατικό με ρεσάλτο του στρατηγικού της εταίρου, κράτους - δολοφόνου Ισραήλ, πριν λίγες μέρες στα ανοιχτά της Κρήτης, ενώ και τώρα δεν βγάζει άχνα γι' αυτά τα εγκλήματα των Ισραηλινών.

Καταδικάζει το ΠΑΜΕ

Τη νέα τρομοκρατική ενέργεια του κράτους - δολοφόνου ενάντια στον στόλο αλληλεγγύης για τη Γάζα καταδικάζει το ΠΑΜΕ, σημειώνοντας ότι το Ισραήλ με την πλήρη στήριξη των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ συνεχίζει τη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού και τις δολοφονικές επιθέσεις σε πρωτοβουλίες αλληλεγγύης, με τις πλάτες των κυβερνήσεων Ελλάδας και Κύπρου. Τονίζει τις τεράστιες ευθύνες της σημερινής και των προηγούμενων κυβερνήσεων, που στηρίζουν το κράτος - δολοφόνο, και απαιτεί να πάψει κάθε συνεργασία μαζί του, να εξασφαλιστεί η ασφαλής και απρόσκοπτη διέλευση ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα και να αποκτήσει ο παλαιστινιακός λαός ελεύθερο και ανεξάρτητο κράτος, στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ.