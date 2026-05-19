Ουσιαστική συζήτηση κατά την περιοδεία του ΚΚΕ στη νοτιοανατολική Βοιωτία

Επίσκεψη στο Νοσοκομείο Θήβας, στο ΚΥ Σχηματαρίου και στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Οινοφύτων πραγματοποίησε την Παρασκευή κλιμάκιο του ΚΚΕ με επικεφαλής τον Γιώργο Μαρίνο, μέλος του ΠΓ της ΚΕ και βουλευτή του Κόμματος, και στο οποίο συμμετείχαν ο Γιώργος Μπαγιαρτάκης, Γραμματέας της Τομεακής Επιτροπής Θήβας - Οινοφύτων του ΚΚΕ, και άλλα στελέχη του Κόμματος.

Η περιοδεία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της πλούσιας δραστηριότητας που αναπτύσσει η ΚΟ Θήβας - Οινοφύτων, προετοιμάζοντας τη μεγάλη πολιτική εκδήλωση με θέμα «Οι ζωές μας μετράνε. Με το ΚΚΕ στον αγώνα ενάντια στην εντατικοποίηση της εργασίας, στην έλλειψη μέτρων ασφάλειας στους χώρους δουλειάς και στον κίνδυνο μεγάλο βιομηχανικού ατυχήματος» την οποία διοργανώνει την Κυριακή 24 Μάη, στις 11 π.μ. στην αίθουσα του ΚΑΠΗ Σχηματαρίου.

Η άλλη όψη της πολιτικής που υπηρετεί τα κέρδη των καπιταλιστών

Μέσα και από αυτές τις συναντήσεις και τη συζήτηση με τους υγειονομικούς και τους πυροσβέστες επιβεβαιώθηκε η σημασία της σημαντικής πρωτοβουλίας της Οργάνωσης του ΚΚΕ.

Τόσο στο Νοσοκομείο Θήβας όσο και στο ΚΥ Σχηματαρίου, στις συνάντηση με μέλη της διοίκησης του Σωματείου Εργαζομένων, αλλά και στην ουσιαστική συζήτηση με γιατρούς, νοσηλευτές και άλλους εργαζόμενους, αναδείχθηκαν οι μεγάλες ελλείψεις σε ιατρικό, νοσηλευτικό και γενικότερο προσωπικό, με αποτέλεσμα την αδυναμία να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες και απαιτήσεις της περιοχής, παρά τις φιλότιμες προσπάθειές του, καθώς βιώνει συνθήκες εντατικοποίησης.

Ιδιαίτερα από τη στιγμή που εκτός από τις ανάγκες υγείας του λαού της περιοχής το προσωπικό αυτό έχει στην ευθύνη του μια τεράστια βιομηχανική περιοχή, με χιλιάδες επιχειρήσεις, ένα μεγάλο τμήμα της Εθνικής Οδού Αθηνών - Θεσσαλονίκης, στρατόπεδα, φυλακές, δομές προσφύγων κ.λπ. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο ΚΥ Σχηματαρίου, αν και υπηρετούν μόλις 4 γιατροί, γίνονται μετακινήσεις γιατρών ακόμα και μέχρι τη Σκύρο και την Αλόννησο για να καλύψουν κενά και ανάγκες.

Τον αναβαθμισμένο ρόλο που θα έπρεπε να διαδραματίζει το Νοσοκομείο Θήβας, προκειμένου να μπορεί να αντεπεξέλθει στις αυξημένες ανάγκες και ιδιαιτερότητες της περιοχής, επεσήμανε ο Γ. Μαρίνος στις συζητήσεις με τους εργαζόμενους, καθώς και στη συνάντηση με τον διοικητή του Νοσοκομείου και την διευθύντρια του ΚΥ. Υπογράμμισε ότι το ΚΚΕ διατηρεί πολύχρονες σχέσεις με τους υγειονομικούς της περιοχής, επιμένει, αναδεικνύει τα προβλήματα και ασκεί πίεση για την αντιμετώπισή τους, με παρεμβάσεις στη Βουλή, συμμετέχοντας και στηρίζοντας τους αγώνες που έχουν αναπτύξει τα σωματεία και οι άλλοι μαζικοί φορείς.

Αναφέρθηκε στις μεγάλες ευθύνες τόσο της τωρινής κυβέρνησης της ΝΔ όσο και των προηγούμενων, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, που συμπλέουν και από κοινού υλοποιούν τη στρατηγική της ΕΕ και του μεγάλου κεφαλαίου για την υποχρηματοδότηση, την εμπορευματοποίηση της Υγείας και την υποστελέχωση των Νοσοκομείων και των ΚΥ, επιβάλλοντας ένα νομοθετικό πλαίσιο εχθρικό για τον λαό και τους υγειονομικούς, καθώς αντιμετωπίζουν την Υγεία του λαού ως κόστος.

Ο Γ. Μαρίνος τόνισε ότι πρόκειται για την άλλη όψη και τις οδυνηρές συνέπειες που προκαλεί η πολιτική που υπηρετεί τα κέρδη των καπιταλιστών, διαθέτοντας δισ. ευρώ για τα συμφέροντα των μεγάλων οικονομικών ομίλων, την πολεμική οικονομία, τους γιγαντιαίους στρατιωτικούς εξοπλισμούς και τις αποστολές πολεμικών πλοίων, όπως η φρεγάτα στην Ερυθρά Θάλασσα και τώρα στον Περσικό Κόλπο για την προστασία των κερδών των εφοπλιστών, στο πλαίσιο της βαθιάς εμπλοκής της Ελλάδας στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και στους ΝΑΤΟικούς σχεδιασμούς.

Στο πλαίσιο αυτό, ανέπτυξε την πρόταση του ΚΚΕ για αποκλειστικά κρατικό και δωρεάν σύστημα Υγείας, πλήρως στελεχωμένο και εξοπλισμένο με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, και κατάργηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, με επίκεντρο την Πρόληψη, αντιμετωπίζοντας την Υγεία ως κοινωνικό αγαθό και όχι ως εμπόρευμα.

Υπογράμμισε δε πως οι εργαζόμενοι, έχοντας συγκεντρώσει πείρα από τη σαπίλα του καπιταλισμού, από τον ταξικό χαρακτήρα του αστικού κράτους και την αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης και των άλλων κομμάτων του κεφαλαίου, μπορούν να πάρουν τις αναγκαίες αποφάσεις. Να διεκδικήσουν οργανωμένα τα δικαιώματά τους, να μην εμπιστευτούν κανέναν επίδοξο ψευτοσωτήρα, απολογητή του εκμεταλλευτικού συστήματος, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, να απορρίψουν τα ψευτοδιλήμματα περί «σταθερότητας» της βαρβαρότητας και να συμπορευτούν με το ΚΚΕ, για να ανοίξει ο δρόμος για την οικοδόμηση της νέας, σοσιαλιστικής κοινωνίας, όπου το τιμόνι της εξουσίας και τα οικονομικά εργαλεία θα είναι στα χέρια του λαού, η οικονομία και οι κοινωνικές υπηρεσίες θα αναπτύσσονται με κεντρικό επιστημονικό σχεδιασμό, με κριτήριο την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών και όχι τα κέρδη των λίγων.

Αντιπυρική πρόληψη και προστασία αναντίστοιχη τον αναγκών

Στη συνέχεια έγινε επίσκεψη στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Οινοφύτων, όπου στο κλιμάκιο του Κόμματος προστέθηκε ο Γιάννης Μαντής, αντιστράτηγος Πυροσβεστικού Σώματος ε.α.

Και εκεί αυτό που προέκυψε από τη συζήτηση με τον διοικητή και το προσωπικό της Υπηρεσίας, που έγινε μέσα σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, ήταν η υποστελέχωση σε σχέση με τον ρόλο και τις αυξημένες επιχειρησιακές απαιτήσεις. Επισημάνθηκε η έλλειψη του αναγκαίου οργανοδιαγράμματος που θα στηρίζεται στις πραγματικές ανάγκες, με το λιγοστό προσωπικό να καλείται να διαχειριστεί μια τεράστια βιομηχανική περιοχή, με πάνω από 1.300 επιχειρήσεις αυξημένου κινδύνου, ανάμεσά τους και βιομηχανίες που εντάσσονται στη Συνθήκη «Sevezo», δεκάδες οικισμούς και δασικές εκτάσεις που φτάνουν μέχρι την Πάρνηθα.

Σημειώθηκε ότι υπάρχει αντικειμενική αδυναμία ελέγχου όλων αυτών των επιχειρήσεων για το αν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που απαιτούνται για τη δραστηριότητά τους, για το αν υπάρχουν προϋποθέσεις πρόληψης και αντιμετώπισης κάποιου σοβαρού βιομηχανικού ατυχήματος, ιδιαίτερα μάλιστα σε επιχειρήσεις που κάνουν καύση φυσικού αερίου, όπως συνέβη στην περίπτωση του εργοστασίου «Βιολάντα». Επίσης έγινε αναφορά στο απαράδεκτο οδικό δίκτυο και στην προβληματική χωροταξία της περιοχής, που δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων αλλά και τη διαφυγή εργαζομένων και κατοίκων.

Ο Γ. Μαρίνος μίλησε για τη σταθερή και διαχρονική στήριξη του ΚΚΕ στις διεκδικήσεις των πυροσβεστών, αλλά και για το ιδιαίτερο βάρος που δείχνει στα θέματα που αφορούν την Πολιτική Προστασία, την πρόληψη και την πυρόσβεση. Ανέπτυξε τις θέσεις του Κόμματος για τα προβλήματα των εργαζομένων στην Πυροσβεστική, για τη μονιμοποίηση των εποχικών, τις σκληρές εργασιακές συνθήκες, την ανάγκη νέου μισθολογίου και την αύξηση των μισθών, την ένταξη στα ΒΑΕ και τα άλλα προβλήματα, στη βάση της Ερώτησης που κατέθεσε στη Βουλή το ΚΚΕ με αφορμή την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου 2026, ενώ δόθηκε και η μπροσούρα με τα υλικά της πρόσφατης εκδήλωσης του ΚΚΕ με θέμα «Οι θέσεις του ΚΚΕ για την αντιπυρική προστασία».