Τρίτη 19 Μάη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 19
ΦΛΟΓΕΣ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟΥ
Η Αλεξανδρούπολη λιμάνι των λαών και όχι ορμητήριο των ιμπεριαλιστών

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η κινητοποίηση των Επιτροπών Ειρήνης της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Εργατικών σωματείων το πρωί της Κυριακής 17 Μάη στο πάρκο Ακαδημίας στην οποία συμμετείχε πλήθος κόσμου, αγωνιστές της Ειρήνης, μαθητές, φοιτητές, εργάτες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες από ολόκληρη την περιοχή απαίτησαν την απεμπλοκή της χώρας από τους στρατιωτικούς-πολεμικούς σχεδιασμούς και εξοπλισμούς, απαίτησαν να κλείσει εδώ και τώρα η νατοϊκή βάση στην Αλεξανδρούπολη, αλλά και όλες οι ξένες στρατιωτικές βάσεις στη χώρα, να επιστρέψουν από το εξωτερικό όλες οι ελληνικές αποστολές, δήλωσαν αλληλεγγύη στους λαούς της Παλαιστίνης και της Κούβας.

Στη συγκέντρωση απηύθυνε χαιρετισμό η πρόεδρος του συνδικάτου Τροφίμων και Ποτών Βάσω Μπράτσου, η οποία ανέδειξε πως ο λαός μας είναι αυτός που πληρώνει το μάρμαρο των άδικων πολέμων, καθώς «ΕΕ, επιχειρηματικοί όμιλοι, οι κυβερνήσεις και το κράτος τους, δίνουν δις ευρώ για την πολεμική προετοιμασία και στερούν από εμάς την Παιδεία, την Υγεία, την Πρόνοια, τα μέτρα προστασίας της ανθρώπινης ζωής, αυξήσεις στους μισθούς και ΣΣΕ».

Εκ μέρους της Επιτροπής Ειρήνης Αλεξανδρούπολης, η πρόεδρος Αλεξάνδρα Σταματελάτου, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στις τεράστιες και ιστορικές ευθύνες της ελληνικής κυβέρνησης και των υπόλοιπων κομμάτων του νατοϊκού τόξου που «με σειρά συμφωνιών από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ήδη, εξασφάλισαν τη μετατροπή της Αλεξανδρούπολης και ολόκληρης της περιοχής σε Νατοϊκό ορμητήριο, με την εγκατάσταση της βάσης και τη μετατροπή της πόλης σε "Σούδα του Βορρά"».

Ανέδειξε τις ευθύνες κυβέρνησης και τοπικών παραγόντων, οι οποίοι περηφανεύονται για το βάθεμα της εμπλοκής και της περιοχής της ΑΜΘ, την ίδια στιγμή που κλέβουν από τις ανάγκες του λαού κάθε χρόνο 7 δις για εξοπλισμούς, την ίδια στιγμή που η ακρίβεια θερίζει, που η περιοχή βρίσκεται στην 3η θέση με τα υψηλότερα ποσοστά ενεργειακής φτώχειας στην ΕΕ, που οι ελλείψεις σε σχολεία, σε νοσοκομεία, σε υποδομές πολιτικής προστασίας, σε αντιπλημμυρικά και αντιπυρικά έργα είναι τεράστιες. Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στη νέα Νατοϊκή άσκηση Sword 26 που αναμένεται στις 20 Μάη και η οποία θα μετατρέψει την πόλη, σύμφωνα με το νέο «δόγμα» του ΝΑΤΟ, όπως αναφέρουν, στον «απόλυτο ψηφιακό και εφοδιαστικό κόμβο της Δύσης». Ολοκληρώνοντας τόνισε την ανάγκη το αντιιμπεριαλιστικό αντιπολεμικό κίνημα των εργαζομένων και των υπόλοιπων λαϊκών στρωμάτων να δυναμώσει αποφασιστικά βάζοντας απέναντι τον ένοχο και μπροστά τις ανάγκες μας.

Ακολούθησε μαζική πορεία στους δρόμους της πόλης. Στην κορυφή της νεολαίοι κρατούσαν πικέτες που σχημάτιζαν το λαϊκό αίτημα: «ΝΑΤΟ KILLERS GO HOME». Κατά την άφιξή τους στο λιμάνι, το οποίο αποτελεί βασικό πυλώνα της εμπλοκής, παρατάχθηκαν μπροστά στην είσοδο ενώ οι συγκεντρωμένοι φώναζαν: «Η Αλεξανδρούπολη λιμάνι των λαών και όχι ορμητήριο των ιμπεριαλιστών».

    

Κορυφή σελίδας
ΚΟΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
 Καλεί τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες να επιταχύνουν την παραγωγή όπλων
 ΗΠΑ - Ισραήλ εντείνουν απειλές και κινήσεις για επανέναρξη επιθέσεων
Αντιπαράθεση ακόμα και στις ανακοινώσεις για το τι συμφωνήθηκε
Ο δρόμος για την αληθινή διέξοδο από το σκοτάδι των πολέμων είναι στη σύγκρουση με το σύστημα της εκμετάλλευσης
Μεγάλη συγκέντρωση για να κλείσει το ΝΑΤΟικό Στρατηγείο του πολέμου
Ο λαός της Κρήτης μίλησε: Οι μακελάρηδες να πάρουν δρόμο, καμία εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο!
Δυναμικά μηνύματα απεμπλοκής της Ελλάδας από τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο
«Ούτε γη ούτε νερό στους φονιάδες των λαών» το μήνυμα των κινητοποιήσεων
Σοβαρά ερωτήματα από φορτηγάκι με ενόπλους πάνω στον ΒΟΑΚ
Παραμένει στο στόχαστρο των ΗΠΑ
Με άθλια προσχήματα και απειλές κλιμακώνεται η αμερικανική επιθετικότητα
Νέο ρεσάλτο Ισραηλινών σε πλοιάρια αλληλεγγύης
 Ο Τραμπ ρίχνει τους τόνους για την Ταϊβάν
Ενωσαν τις φωνές τους, τραγούδησαν για τους λαούς
 Αύριο η παράσταση «Ενα Τραγούδι για την Ειρήνη»
 Ουσιαστική συζήτηση κατά την περιοδεία του ΚΚΕ στη νοτιοανατολική Βοιωτία
 Πάνω από 47.000 εργαζόμενοι της «Samsung» ετοιμάζονται να απεργήσουν
 Επιδημία Εμπολα κήρυξε ο ΠΟΥ
Δυναμική αγωνιστική απάντηση στο «φόρουμ πολέμου»
 Διαδήλωση υπέρ των Παλαιστινίων και αντιδιαδήλωση εθνικιστών
 Συντριπτική ήττα για τους σοσιαλδημοκράτες στην Ανδαλουσία
Στρατιωτική κλιμάκωση και αναζήτηση διαπραγμάτευσης από την ΕΕ
 Παράταση της εκεχειρίας που παραβιάζει το Ισραήλ για άλλες 45 μέρες
 Καταγγέλλει τη νέα πειρατική επίθεση του Ισραήλ σε στολίσκο αλληλεγγύης για τη Γάζα
 Στην Κίνα με «μεγάλες προσδοκίες»
Ξεχωριστές δημιουργίες
Στους δρόμους του αγώνα για να σταματήσει η εμπλοκή
Χιλιάδες βάδισαν τη διαδρομή - θεσμό, στη μεγαλύτερη πορεία των τελευταίων πολλών χρόνων
 Με επιτυχία ο 8ος αγώνας δρόμου ειρήνης «Γρηγόρης Λαμπράκης»
 Σε Κοζάνη και Πτολεμαΐδα
Μαζικές διαδηλώσεις σε Ακτιο και Πρέβεζα
 Συγκέντρωση στην περιοχή του Πάρκου
 Νεκρός εργαζόμενος και τραυματίες από διαρροή χημικών
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 80 χρόνια από την έναρξη της εποποιΐας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ