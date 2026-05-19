ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Μεγάλη συγκέντρωση για να κλείσει το ΝΑΤΟικό Στρατηγείο του πολέμου

Με μια μεγάλη συγκέντρωση την Κυριακή μπροστά στο ΝΑΤΟικό Στρατηγείο στο Γ' Σώμα Στρατού και μαχητική πορεία προς το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, ο εργαζόμενος λαός και η νεολαία της πόλης διαδήλωσαν την απαίτησή τους για απεμπλοκή της χώρας από τα σφαγεία του πολέμου, να κλείσει το ΝΑΤΟικό Στρατηγείο που βρίσκεται στην καρδιά της Θεσσαλονίκης και να σταματήσει η χρησιμοποίηση των υποδομών της πόλης για τους αμερικανοΝΑΤΟικούς σχεδιασμούς.

Στη συγκέντρωση που οργάνωσε η Επιτροπή για τη Διεθνή Υφεση και Ειρήνη Θεσσαλονίκης (ΕΔΥΕΘ) συμμετείχαν μαζικά εργατικά σωματεία, σωματεία συνταξιούχων, φοιτητικοί σύλλογοι, σύλλογοι γυναικών, μαζικοί φορείς του λαού και εκατοντάδες απλοί άνθρωποι.

Διαμήνυσαν ότι αυτοί οι πόλεμοι δεν είναι των λαών, ότι δεν θα ματώσουν για τα κέρδη των καπιταλιστών.

Η συγκέντρωση ξεκίνησε με τον Γιώργο Αετόπουλο να ερμηνεύει επί σκηνής τρία γνωστά τραγούδια, «Στον πόλεμο ο Τζο», «Μετανάστης» και «Ακορντεόν».

Μετά τις ομιλίες πραγματοποιήθηκε μαχητική πορεία μέχρι την κεντρική πύλη του λιμανιού, όπου έγινε κατάθεση στεφάνων κάτω από τις πλάκες που έχουν εντοιχιστεί για να θυμίζουν την ηρωική αντίσταση του λαού της Θεσσαλονίκης, το 1999, ενάντια στον βρώμικο πόλεμο του ΝΑΤΟ στη Γιουγκοσλαβία και στην εμπλοκή της χώρας μας.





Με συνθήματα όπωςκαιοι διαδηλωτές σήμαναν συναγερμό και κάλεσαν τον λαό σε ξεσηκωμό.

Νωρίτερα, από το βήμα της συγκέντρωσης, ο Θάερ Σαλέχ, χαιρετίζοντας εκ μέρους της Παλαιστινιακής Παροικίας, αναφέρθηκε στην 78η επέτειο της Νάκμπα, της βίαιης εκδίωξης του παλαιστινιακού λαού από τη γη των προγόνων του. «Από τότε συνεχίζεται το διαρκές έγκλημα σε βάρος του παλαιστινιακού λαού», που «και σήμερα υφίσταται έναν ολοκληρωτικό πόλεμο εξόντωσης, πολιορκία, λιμό και συστηματική καταστροφή των υπηρεσιών του. Καθημερινές επιθέσεις σε κάθε γωνιά της Παλαιστίνης, βασανιστήρια κρατουμένων και βεβήλωση ιερών τόπων». Κατήγγειλε τη στήριξη του κράτους - δολοφόνου Ισραήλ από την ελληνική κυβέρνηση, την ΕΕ και τους ντόπιους πλουτοκράτες, που «κάνουν μπίζνες κάθε είδους με τους φονιάδες των παιδιών της Παλαιστίνης». Και ανέδειξε ότι «απέναντι σε αυτό το κράτος - τέρας, η ηρωική αλληλεγγύη στην παλαιστινιακή αντίσταση αποτελεί φάρο για τα αντιιμπεριαλιστικά και αγωνιστικά κινήματα σε όλο τον κόσμο».

«Ως νέοι άνθρωποι, φοιτητές, μελλοντικοί ερευνητές, δεν μπορούμε να δεχτούμε η επιστήμη μας να αξιοποιείται για να φτιάχνονται δολοφονικές πολεμικές μηχανές και μέσα που στόχο έχουν να σκοτώνουν αποτελεσματικότερα, μαζικότερα, να καταστρέφουν περισσότερα. (...) Ούτε με την επιστήμη μας σήμερα ούτε ως στρατιώτες αύριο δεν ανεχόμαστε να γινόμαστε κρέας στα κανόνια τους», τόνισε εκ μέρους των φοιτητικών συλλόγων ο Τάσος Μερτζιανίδης, ενώ εξέφρασε την αλληλεγγύη τους στους στρατευμένους φοιτητές που δηλώνουν ανοιχτά την εναντίωσή τους στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και δεν σκύβουν το κεφάλι απέναντι στις διώξεις από το αστικό κράτος.

Εκ μέρους των εργατικών σωματείων μίλησε ο Νίκος Τσακλίδης, μέλος του ΔΣ της Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών και της Γραμματείας του ΠΑΜΕ. «Δεν χωράει καμία αναμονή και καμία ανοχή στην πολιτική που μας σέρνει στην άβυσσο», είπε. Και κάλεσε τον λαό να μη δεχτεί καμία θυσία για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων, καμία θυσία για τους πολέμους τους.

Αναφερόμενος στην εμπλοκή της χώρας μας και στη μετατροπή της σε απέραντο πολεμικό ορμητήριο, σημείωσε ότι «στον σιδηρόδρομο, μόνο μέσα στον Μάρτη στάλθηκαν 16 ΝΑΤΟικά δρομολόγια, εκατοντάδες βαγόνια, είτε σε ενεργά πολεμικά μέτωπα είτε σε τοποθεσίες χρήσιμες για το ΝΑΤΟ, σπέρνοντας τον θάνατο και κάνοντας τη χώρα μας θύτη της σφαγής άλλων λαών. Τέτοιες ανάγκες ικανοποιούν οι επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων για τη λεγόμενη "σιδηροδρομική Εγνατία", ή το σχέδιο των 3 δισ. για τη σιδηροδρομική σύνδεση Θεσσαλονίκη - Καβάλα - Αλεξανδρούπολη με τη Μαύρη Θάλασσα, αποφεύγοντας τα Στενά του Βοσπόρου και την κατά τ' άλλα σύμμαχο ΝΑΤΟική Τουρκία. Αυτοί οι σχεδιασμοί, η μετατροπή επιχειρήσεων σε μονάδες παραγωγής, αποθήκευσης και μεταφοράς εμπορευμάτων χρήσιμων για τους στρατιωτικούς σχεδιασμούς της ελληνικής αστικής τάξης, είναι που μετατρέπουν τη Βόρεια Ελλάδα σε μαγνήτη αντιποίνων».

Το σύνθημα «Θεσσαλονίκη λιμάνι των λαών, όχι ορμητήριο των ιμπεριαλιστών» να ακουστεί ακόμα πιο δυνατά

Κεντρικός ομιλητής ήταν ο Νίκος Ζώκας, πρόεδρος της ΕΔΥΕΘ. «Η θυσία του Γρηγόρη Λαμπράκη, του Νίκου Νικηφορίδη, των 200 κομμουνιστών στην Καισαριανή, χιλιάδων αγωνιστών του λαού μας, μας δείχνει τον δρόμο!

Τίποτα δεν μπορεί να σταματήσει έναν λαό όταν αποφασίσει να αντισταθεί, να οργανωθεί, να διεκδικήσει τη ζωή και το δίκιο του.

Απέναντι ακόμη και στους πιο ισχυρούς αντιπάλους!

Εδώ στην πόλη μας διαδηλώνουμε ξανά μπροστά στο ΝΑΤΟικό Στρατηγείο NRDC στο Γ' Σώμα Στρατού με το αίτημα να κλείσει, να αποδοθεί η έκταση του στρατοπέδου στον λαό της πόλης. Να κλείσει και η αμερικανοΝΑΤΟική παρουσία στο στρατόπεδο "Νταλίπη", από όπου οι αξιωματικοί των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ συντονίζουν τις κινήσεις των δυνάμεών τους μέσω του λιμανιού της πόλης - βασικό πέρασμα των αμερικανοΝΑΤΟικών δολοφόνων.

Το σύνθημα "Θεσσαλονίκη λιμάνι των λαών, όχι ορμητήριο των ιμπεριαλιστών" πρέπει να ακουστεί ακόμα πιο δυνατά, από χιλιάδες στόματα, μέχρι που να γίνει πράξη», είπε.

Πρόσθεσε πως οι τελευταίες εξελίξεις στα πολεμικά μέτωπα αποδεικνύουν ότι ο ιμπεριαλισμός είναι ισχυρός, δεν είναι όμως αήττητος.

Κατήγγειλε την κυβέρνηση της ΝΔ, που με τη στήριξη του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και των άλλων αστικών κομμάτων βαθαίνει σε πρωτόγνωρο βαθμό την εμπλοκή της Ελλάδας στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους.

Αναφέρθηκε στον ηρωικό αγώνα του λαού της Παλαιστίνης και πρόβαλε το αίτημα για άμεση ίδρυση ανεξάρτητου, κυρίαρχου και πραγματικά βιώσιμου παλαιστινιακού κράτους, στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Και εξέφρασε την απαίτηση του λαού να σταματήσουν άμεσα οι κυρώσεις και οι απειλές κατά της Κούβας, το σχεδόν 70χρονο γενοκτονικό εμπάργκο των ΗΠΑ κατά του Νησιού της Επανάστασης.

Στο Λιτόχωρο

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή και η κινητοποίηση της Επιτροπής Ειρήνης Πιερίας στο Λιτόχωρο. Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης απηύθυναν χαιρετισμούς εκπρόσωποι σωματείων και φορέων του νομού, ενώ την κεντρική ομιλία εκ μέρους της Επιτροπής Ειρήνης πραγματοποίησε η Κέλλυ Μαυρομάτη.

Ακολούθησε μαχητική πορεία στους κεντρικούς δρόμους του Λιτόχωρου, που κατέληξε στην πύλη του στρατοπέδου.