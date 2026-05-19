ΗΠΑ

Ο Τραμπ ρίχνει τους τόνους για την Ταϊβάν

Οι πωλήσεις όπλων από τις ΗΠΑ στην Ταϊβάν αποτελούν «ακρογωνιαίο λίθο της περιφερειακής ειρήνης και σταθερότητας», επέμεινε το Σάββατο ο υφυπουργός Εξωτερικών της νήσου, μετά την επίσκεψη του Προέδρου των ΗΠΑ Ντ. Τραμπ στην Κίνα και τις σχετικές «συστάσεις» προς την Ταϊπέι.

Η Ταϊβάν είναι από τα ζητήματα που βρίσκονται στην «καρδιά» της γεωπολιτικής αντιπαράθεσης ΗΠΑ - Κίνας, αλλά ο Τραμπ επέλεξε σε αυτήν τη φάση να «ρίξει τους τόνους» - έστω και σε επίπεδο ρητορικής - στα εξελισσόμενα παζάρια με το Πεκίνο.

Την Παρασκευή ο Πρόεδρος των ΗΠΑ «προειδοποίησε» την Ταϊβάν να μην κηρύξει την ανεξαρτησία της, σε τηλεοπτική συνέντευξή του στο «Fox News» η οποία μαγνητοσκοπήθηκε προτού αναχωρήσει από την Κίνα: «Δεν επιθυμώ να διακηρύξει κάποιος την ανεξαρτησία του και μετά, ξέρετε, εμείς να πρέπει να διανύσουμε 15.000 χλμ. για να κάνουμε πόλεμο. Δεν θέλουμε κάποιος να πει: Ας κηρύξουμε την ανεξαρτησία μας επειδή μας στηρίζουν οι ΗΠΑ», δήλωσε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι ακόμα δεν έχει πάρει κάποια απόφαση σχετικά με την πώληση όπλων στην Ταϊβάν.

Οι αρχές της Ταϊβάν προώθησαν την υπόθεση για τις αμερικανικές προμήθειες όπλων το Σάββατο, λέγοντας ότι στηρίζονται στην αμερικανική νομοθεσία και χρησιμεύουν ως κοινό αποτρεπτικό παράγοντα για περιφερειακές απειλές.

Παρά την έλλειψη επίσημων διπλωματικών δεσμών, οι ΗΠΑ είναι ο σημαντικότερος υποστηρικτής της Ταϊβάν, την οποία η Κίνα θεωρεί επαρχία της. Η Ουάσιγκτον δεσμεύεται από τον Νόμο περί Σχέσεων με την Ταϊβάν για την παροχή όπλων στη νήσο.

Ο «μόνος αποσταθεροποιητικός παράγοντας» στην περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού, συμπεριλαμβανομένων των Στενών της Ταϊβάν, είναι «η κλιμακούμενη στρατιωτική απειλή της Κίνας», σημείωσε η εκπρόσωπος του ηγέτη της Ταϊβάν Λάι Τσινγκ Τε.

Εξάλλου, προχθές ο Λάι επέμεινε πως «ανεξαρτησία της Ταϊβάν» σημαίνει ότι το νησί δεν ανήκει ούτε υπάγεται στο Πεκίνο, και ότι «μόνο ο λαός της Ταϊβάν» μπορεί να αποφασίσει για το μέλλον του.

Τον Δεκέμβρη η κυβέρνηση Τραμπ ενέκρινε πακέτο πώλησης όπλων για την Ταϊβάν ύψους - ρεκόρ 11 δισ. δολαρίων. Το «Reuters» μετέδωσε και για ένα δεύτερο, ύψους περίπου 14 δισ. δολαρίων, το οποίο αναμένει έγκριση από τον Τραμπ. Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο έχουν παροτρύνει ενεργά την κυβέρνηση Τραμπ να συνεχίσει με την πώληση όπλων.

ΗΠΑ: Η εξασφάλιση μικροτσίπ «το πιο κρίσιμο ζήτημα»

Ορισμένοι στενοί σύμβουλοι του Αμερικανού Προέδρου φοβούνται ότι το σημαντικότερο ουσιαστικό αποτέλεσμα της Συνόδου Κορυφής με την Κίνα είναι ο αυξημένος κίνδυνος εισβολής της Κίνας στην Ταϊβάν τα επόμενα 5 χρόνια, ενδεχομένως διακόπτοντας την προμήθεια των εξελιγμένων μικροτσίπ που είναι απαραίτητα για την τροφοδοσία των συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης των αμερικανικών εταιρειών, μετέδωσε το «Axios».

«Μετά από αυτό το ταξίδι, οι πιθανότητες να τεθεί το ζήτημα της Ταϊβάν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων την επόμενη πενταετία είναι σαφώς αυξημένες», σημειώνουν οι πηγές του «Axios» και προσθέτουν: «Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να είμαστε οικονομικά έτοιμοι για κάτι τέτοιο. Η εγχώρια αλυσίδα εφοδιασμού των μικροτσίπ δεν θα έχει φτάσει ούτε κατά διάνοια σε επίπεδο αυτάρκειας (...) η εξασφάλιση των ημιαγωγών είναι το πιο επείγον και κρίσιμο ζήτημα».