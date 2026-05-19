ΘΕΣΣΑΛΙΑ

«Ούτε γη ούτε νερό στους φονιάδες των λαών» το μήνυμα των κινητοποιήσεων

Την απαίτηση να σταματήσει η εμπλοκή της χώρας στους επικίνδυνους πολεμικούς σχεδιασμούς διατράνωσαν άνθρωποι όλων των ηλικιών που ανταποκρίθηκαν στα καλέσματα των, όπου καιπραγματοποιήθηκαν δυναμικές κινητοποιήσεις, το απόγευμα της Κυριακής, στο πλαίσιο τουΟι συγκεντρώσεις έστειλαν σαφές μήνυμα καταδίκης της μετατροπής της Θεσσαλίας σε ορμητήριο πολέμου των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ, αναδεικνύοντας πλατιά στον λαό της περιοχής τους κινδύνους που αυτή εγκυμονεί.

«Δώστε λεφτά για Υγεία και Παιδεία και όχι για του ΝΑΤΟ τα σφαγεία», ακούστηκε δυνατά από τη Λάρισα στη συγκέντρωση που οργάνωσε η Επιτροπή Ειρήνης και συμμετείχαν το Εργατικό Κέντρο, σωματεία και άλλοι φορείς.

Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην πλατεία ΑΤΑ και απαίτησαν να μην πληρώσει ο λαός τις συνέπειες του πολέμου τους. Για αυτόν τον λόγο κάλεσαν τον λαό σε ξεσηκωμό και οργάνωση της πάλης στους χώρους δουλειάς και στις γειτονιές, για να κλείσουν οι αμερικανοΝΑΤΟικές βάσεις στην πόλη.

Τα παραπάνω ανέδειξε στην ομιλία του ο Θανάσης Αθανασιάδης, πρόεδρος της Επιτροπής Ειρήνης Λάρισας και μέλος της Γραμματείας της ΕΕΔΥΕ, τονίζοντας τη λαϊκή απαίτηση να κλείσει η ΝΑΤΟική βάση στην 110 ΠΜ, στην οποία φιλοξενούνται δίπλα στον αστικό ιστό της πόλης τα αμερικάνικα drones και η οποία αποτελεί κόμβο για την προώθηση των εγκληματικών τους σχεδίων σε βάρος άλλων λαών. Οπως και το Ευρωστρατηγείο που εδρεύει στις εγκαταστάσεις της 1ης Στρατιάς στην πόλη που αξιοποιείται ως Κέντρο Συντονισμού της επιχείρησης «Aspides» της ΕΕ στην Ερυθρά Θάλασσα.

Επίσης χαιρετισμό απηύθυνε η, δασκάλα μουσικός και αντιδήμαρχος Τυρνάβου με τη «Λαϊκή Συσπείρωση», η οποία διώκεται για το μπλόκο που στήθηκε στον Τύρναβο τον Νοέμβριο του 2024 ενάντια στο κόμβοι με το πολεμικό φορτίο που προοριζόταν για την Ουκρανία και ο, πρόεδρος του Συνδικάτου Οικοδόμων.

Από την πλατεία του ΑΤΑ ξεκίνησε η μαχητική πορεία με στάση στην πύλη του ΑΤΑ, όπου παραδόθηκε ψήφισμα της Επιτροπής Ειρήνης και συνεχίστηκε με κατάληξη στην πύλη της 1ης Στρατιάς όπου βρίσκεται το ευρωενωσιακό στρατηγείο. Εκεί οι διαδηλωτές άφησαν το στίγμα τους «Καμία εμπλοκή, καμία συμμετοχή - Εξω η Ελλάδα από τον πόλεμο», ενώ συνθήματα όπως «Διέξοδο από τον πόλεμο θα δώσει ο λαός, ανίκητος δεν είναι ο ιμπεριαλισμός», «ούτε γη ούτε νερό στους φονιάδες των λαών», «έξω το ΝΑΤΟ να κλείσουν οι βάσεις, καμιά συμμετοχή στις επεμβάσεις» αντήχησαν σε όλη τη διάρκεια της πορείας, με τους διαδηλωτές να απαιτούν να φύγουν οι φονιάδες των λαών και οι βάσεις τους από την πόλη και τη χώρα.

Στον Βόλο και στις άλλες πόλεις

Στον Βόλο οι διαδηλωτές που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Επιτροπής Ειρήνης πραγματοποίησαν συγκέντρωση στο παλιό δημαρχείο Νέας Ιωνίας. «Ο Βόλος πρέπει να γίνει λιμάνι των λαών, όχι ορμητήριο ξένων στρατών», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Θεοφάνης Γραμμένος, πρόεδρος της Επιτροπής Ειρήνης Μαγνησίας, καταγγέλλοντας τη χρήση του λιμανιού της πόλης από αμερικανικές και ΝΑΤΟικές δυνάμεις τα τελευταία χρόνια.

Ακολούθησε πορεία με κατεύθυνση το κέντρο της πόλης και κατά τη διάρκειά της έγινε στάση έξω από το στρατόπεδο Γεωργούλα, όπου παρά την παρουσία δυνάμεων καταστολής επιδόθηκε το ψήφισμα των φορέων, ενώ η κινητοποίηση συνεχίστηκε με πορεία μέχρι το δημαρχείο Βόλου, όπου οι συγκεντρωμένοι φωνάζοντας συνθήματα απαίτησαν την άμεση απεμπλοκή της Μαγνησίας από τους επικίνδυνους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς.

Μήνυμα κατά της εμπλοκής της Ελλάδας στους πολέμους των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ στάλθηκε και από τα Τρίκαλα, από τη συγκέντρωση και πορεία ειρήνης που διοργάνωσαν η Επιτροπή Ειρήνης με το Εργατικό Κέντρο και τους φορείς της πόλης. Την κεντρική ομιλία στη συγκέντρωση πραγματοποίησε ο Λάζαρος Τσουμένης, πρόεδρος της Επιτροπής Ειρήνης, και αμέσως μετά ακολούθησε πορεία από το δέλτα Καλαμπάκας στο κέντρο της πόλης. Με αμείωτο παλμό ακούστηκε δυνατά «στον ιμπεριαλισμό καμιά υποταγή, η μόνη υπερδύναμη είναι οι λαοί».

Τέλος στην Καρδίτσα, οι συγκεντρωμένοι αφού πραγματοποίησαν πορεία από το Αθλητικό Πάρκο στους κεντρικούς δρόμους της πόλης κατευθύνθηκαν στην κεντρική πλατεία. Εκεί πραγματοποιήθηκε απαγγελία του ποιήματος «Ο Πόλεμος που έρχεται» του Μπ. Μπρεχτ αλλά και χαιρετισμοί από την Λύδα Αγγέλου, εκ μέρους του Συλλόγου Γυναικών, τον Στέλιο Σαριδάκη, πρόεδρο του Σωματείου Εμποροϋπαλλήλων. Η ομιλία έγινε από τον Αστέρη Χαλάτση, πρόεδρο της Επιτροπής Ειρήνης, ενώ ακολούθησε μουσικό πρόγραμμα με αντιπολεμικά τραγούδια από μουσικούς της πόλης.