ΑΙΜΑΤΟΚΥΛΙΣΜΑ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
ΛΙΒΑΝΟΣ
Αλλοι δύο νεκροί από ισραηλινή επίθεση

Νέα αεροπορική επιδρομή στον Νότιο Λίβανο εξαπέλυσε τη Δευτέρα το μεσημέρι το Ισραήλ προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον ενός ζεύγους Λιβανέζων ενώ επέβαιναν στο Ι.Χ. αυτοκίνητό τους στα περίχωρα της πόλης Ναμπατίεχ.

Σύμφωνα με ανακοίνωσή του ισραηλινού στρατού θύματα της επίθεσης ήταν ο Χασάν Ατουι και η σύζυγός του, Ζαϊνάμπ Ρασλάν, που οδηγούσε το όχημα.

Ο Ατουι θεωρήθηκε «σημαντική πηγή γνώσης της Χεζμπολάχ», που ηγήθηκε «προσπαθειών ανοικοδόμησης και ανάκτησης του εξοπλισμού αεράμυνας» της οργάνωσης και είχε τυφλωθεί από την πυροδότηση των συσκευών τηλεπικοινωνίας πέρσι το φθινόπωρο κατά την περίοδο δολοφονίας του ηγέτη της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα.

Νωρίτερα, χτες, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως χτύπησε «στρατιωτικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούσε η Χεζμπολάχ ως στρατόπεδα εκπαίδευσης» στην ανατολική κοιλάδα Μπεκάα, ενώ στη συνέχεια το λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ΝΝΑ μετέδωσε αρκετές αεροπορικές επιδρομές και στη βορειοανατολική επαρχία Χερμέλ.

Ας σημειωθεί πως η κλιμάκωση των χτεσινών ισραηλινών επιδρομών σε Νότιο και Ανατολικό Λίβανο συνέπεσε με την αναμενόμενη πρώτη ενημέρωση της κυβέρνησης του Λιβανέζου πρωθυπουργού Ναουάφ Σαλάμ από τον στρατό σε σχέση με το σχέδιο αφοπλισμού της Χεζμπολάχ και άλλων ένοπλων οργανώσεων στον Λίβανο όπως αυτό επιβλήθηκε από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

    

