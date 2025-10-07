Τρίτη 7 Οχτώβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 22
ΔΙΕΘΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
Διαδηλωτές επιχείρησαν να εισβάλουν στο προεδρικό μέγαρο

Ο πρωθυπουργός αποκάλεσε τη «φιλο-ΕΕ» αντιπολίτευση «ξένους πράκτορες»

Φουντώνει η γεωπολιτική κόντρα ΗΠΑ - ΕΕ και Ρωσίας στη Γεωργία, που εντάσσεται στη συνολική αντιπαράθεση για τον συσχετισμό δυνάμεων στην Ανατολική Ευρώπη και στον Νότιο Καύκασο, όπως δείχνουν και οι τελευταίες αναταραχές, με αφορμή τις δημοτικές εκλογές που διεξήχθησαν στη χώρα το Σάββατο.

Χιλιάδες υποστηρικτές της «φιλοευρωπαϊκής» αντιπολίτευσης της Γεωργίας, κρατώντας σημαίες της χώρας και της ΕΕ, συγκεντρώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στο κέντρο της Τιφλίδας για να διαμαρτυρηθούν ενάντια στην κυβέρνηση. Νωρίτερα οι διαδηλωτές έκαναν πορεία προς το προεδρικό μέγαρο και ορισμένοι προσπάθησαν να μπουν στο κτίριο, όπου αντιμετωπίστηκαν με δακρυγόνα.

Η κυβέρνηση του Ιρ. Κομπάχιτζε, από το κόμμα «Γεωργιανό Ονειρο», ανακοίνωσε ότι δεκάδες αστυνομικοί τραυματίστηκαν.

Οσοι εισέβαλαν στο προεδρικό μέγαρο στην Τιφλίδα «διέπραξαν ποινικό αδίκημα» και «κάθε άτομο που συμμετείχε σε αυτήν τη βίαιη πράξη θα λογοδοτήσει», δήλωσε ο Κομπαχίτζε σε συνέντευξη Τύπου.

Κατηγόρησε δε την αντιπολίτευση, αποκαλώντας την «ξένους πράκτορες». «Αυτή η πολιτική δύναμη, αυτός ο ξένος πράκτορας, θα εξουδετερωθεί πλήρως. Δεν θα τους επιτρέπεται πλέον να συμμετέχουν στην πολιτική της Γεωργίας», ορκίστηκε.

Στέλεχος του κόμματος της αντιπολίτευσης «Ενωμένο Εθνικό Κίνημα», που ίδρυσε ο πρώην Πρόεδρος Μ. Σαακασβίλι, και ένας δημοτικός σύμβουλος της Τιφλίδας, συνελήφθησαν επειδή ζητούσαν την ανατροπή της κυβέρνησης.

Η αντιπολίτευση κάλεσε τους πολίτες να συνεχίσουν τις διαμαρτυρίες.

    

ΚΟΣΜΟΣ
