ΣΥΡΙΑ

«Εκλογές» - τραγέλαφος δι' αντιπροσώπων και διορισμένων βουλευτών

Δήθεν βουλευτικές εκλογές διεξήχθησαν την Κυριακή στη Συρία ...μέσω περιφερειακών «επιτροπών» που ψήφισαν εκ μέρους των πολιτών για τα 2/3 της 210μελούς Βουλής και διορισμού του εναπομείναντος 1/3 των εδρών από τον τζιχαντιστή Πρόεδρο Αχμεντ Αλ Σαράα, σε μια προσπάθεια να φανεί ότι τηρούνται κάποιες «δημοκρατικές» διαδικασίες.

Σύμφωνα με τις συριακές αρχές εγγράφηκαν στους καταλόγους των υποψήφιων βουλευτών 1.578 υποψήφιοι, το 14% γυναίκες.

Το αποτέλεσμα των τραγελαφικών «εκλογών» δεν έγινε άμεσα γνωστό. Είχαν όμως την πλήρη υποστήριξη της Τουρκίας, με τον υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν να δηλώνει - σε συνέντευξη στο τουρκικό κρατικό κανάλι TRT - ότι η κατάσταση στη Συρία «συνδέεται άμεσα» με την εθνική ασφάλεια της Τουρκίας.

Αναφέρθηκε επίσης στη «στρατηγική σημασία» της ανακήρυξης της κυβέρνησης, των εκλογών και του σχηματισμού ενός κοινοβουλίου με τετραετή θητεία, τονίζοντας: «Τα στοιχεία που απειλούν επί του παρόντος τη φυσική ακεραιότητα της Συρίας και τη θέτουν σε κίνδυνο διαίρεσης πρέπει να εξαλειφθούν. Οι SDF (σ.σ. Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις - ένοπλοι τους οποίους στηρίζει η Τουρκία) πρέπει να δηλώσουν ανοιχτά τις προθέσεις τους και να καταλήξουν σε συμφωνία με τη Δαμασκό. Το ζήτημα των Δρούζων στον νότο πρέπει να επιλυθεί με τρόπο που να μπορούν να το αποδεχτούν και οι δύο πλευρές, χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η ενότητα της χώρας».

Επιχειρείται ανασυγκρότηση του «Ισλαμικού Κράτους»

Το ίδιο 24ωρο ο Σαΐλ Αλ Ζουμπάα, αναπληρωτής εκπρόσωπος των SDF, σε δηλώσεις του στο συριακό - κουρδικό πρακτορείο ειδήσεων «Hawar News Agency» προειδοποίησε για τον κίνδυνο πιθανής κλιμάκωσης των επιθέσεων τζιχαντιστών του «Ισλαμικού Κράτους» στη βορειοανατολική Συρία, κατηγορώντας τους ότι επιχειρούν την αποσταθεροποίηση της περιοχής και την ανασυγκρότησή τους. Πρόσθεσε πως οι τζιχαντιστές από την αρχή του 2025 πραγματοποίησαν πάνω από 160 επιθέσεις ενάντια σε μέλη των SDF, τοπικούς ηγέτες και πολίτες, αλλά και εναντίον εργαζομένων στους θεσμούς της αυτόνομης κυβέρνησης των Κούρδων στη βορειοανατολική Συρία.

Ο Ζουμπάα άφησε υπόνοιες εναντίον ξένων δυνάμεων που χρηματοδοτούν τους τζιχαντιστές του «Ισλαμικού Κράτους», καθώς επιδιώκουν την αποσταθεροποίηση της Συρίας για λογαριασμό των αφεντικών τους. Τόνισε πως οποιαδήποτε σύγκρουση ανάμεσα στις SDF και στην κυβέρνηση του Σαράα «ανοίγει την πόρτα στο "Ισλαμικό Κράτος" ώστε να εκμεταλλευτεί το χάος». Ανέφερε επίσης ότι η συμφωνία που έκλεισε ο διοικητής των SDF με την κυβέρνηση του Σαράα στις 10 Μάρτη «δεν εφαρμόστηκε ποτέ αποτελεσματικά», καθώς και ότι η εκεχειρία παραβιάστηκε πολλές φορές από τις δυνάμεις της «μεταβατικής κυβέρνησης».