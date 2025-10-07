ΙΤΑΛΙΑ

Μεγάλη απεργία και διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα για την Παλαιστίνη

Αλλη μιαπου κινητοποίησε εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους έγινε στηντην Παρασκευή κατά της γενοκτονίας του παλαιστινιακού λαού και της συνεργασίας της ιταλικής κυβέρνησης με το ισραηλινό κράτος - δολοφόνο, αλλά και καταγγέλλοντας την επίθεση του ισραηλινού στρατού στον στόλο αλληλεγγύης «Global Sumud Flotilla».

Η απεργία διοργανώθηκε με απόφαση της Ενωσης Συνδικάτων Βάσης (USB) και άλλων συνδικαλιστικών οργανώσεων, με διαδηλώσεις να «τραντάζουν» τη χώρα απ' άκρη σ' άκρη.

Σε σχεδόν 100 πόλεις οι πλατείες γέμισαν από πλήθη που φώναζαν συνθήματα όπως «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» και «Σταματήστε τη γενοκτονία».

Σύμφωνα με την USB, τουλάχιστον 1,5 εκατ. διαδηλωτές κατέβηκαν στους δρόμους σε όλη τη χώρα. Η απεργία συνδυάστηκε με την καταδίκη της μεταφοράς όπλων μέσω ιταλικών λιμανιών.

Στη Ρώμη συμμετείχαν στην πορεία 300.000 διαδηλωτές, σύμφωνα με την USB. Η διαδήλωση ξεκίνησε από την Piazza Vittorio, και οι διαδηλωτές κατέλαβαν τον περιφερειακό δρόμο και τμήματα του αυτοκινητόδρομου A24.

Στο Μιλάνο, 100.000 άνθρωποι συμμετείχαν στην πορεία, που ξεκίνησε από την Piazza Oberdan, ενώ αποκλείστηκε συμβολικά ο σταθμός Lambrate.

Στο Τορίνο, πόλη με σημαντική βιομηχανική Ιστορία, 50.000 διαδηλωτές κατέβηκαν στους δρόμους από την πλατεία του δημαρχείου.

Στην Μπολόνια, με συνθήματα όπως «Μπλοκάρουμε τα πάντα», πάνω από 40.000 διαδηλωτές κατέλαβαν τον περιφερειακό δρόμο.

Χιλιάδες διαδηλωτές κρατώντας παλαιστινιακές σημαίες κατέβηκαν στους δρόμους και στη Φλωρεντία, ενώ οι φοιτητές έκαναν συμβολικές καταλήψεις σε δύο πανεπιστημιουπόλεις.

Στη Νάπολη, πάνω από 30.000 διαδηλωτές απέκλεισαν το λιμάνι, εμποδίζοντας τις συνδέσεις με τα νησιά. Κυριάρχησαν τα συνθήματα ενάντια στη συνεργασία με το κράτος - δολοφόνο και στην αποστολή όπλων στο Ισραήλ, με τους διαδηλωτές να καταγγέλλουν τη χρήση του λιμανιού για πολεμικούς σκοπούς και να τραγουδούν το «Bella Ciao».

Στην Πίζα, περίπου 10.000 διαδηλωτές εισέβαλαν στον διάδρομο του αεροδρομίου «Galileo Galilei», διακόπτοντας τις πτήσεις, ενώ η πορεία κατέλαβε και τον αυτοκινητόδρομο A12.

Στο Λιβόρνο ο αποκλεισμός του λιμανιού παρέλυσε την εμπορική κίνηση, με διαδηλωτές να στήνουν μπάρες και να ανάβουν φωτιές, ενώ ίδιες εικόνες καταγράφηκαν και στη Γένοβα, με 40.000 διαδηλωτές να καταλαμβάνουν το λιμάνι και τον σταθμό «Sampierdarena».

Στη Βενετία οι συνδέσεις με το ιστορικό κέντρο αποκλείστηκαν, με την πορεία να κατευθύνεται προς την Piazzale Roma, ενώ στο Παλέρμο 30.000 διαδηλωτές βάδισαν προς το Παλάτσο ντ' Ορλεάν.

Το Σάββατο το απόγευμα στη Ρώμη υπολογίζεται ότι περισσότεροι από 1 εκατ. άνθρωποι - σύμφωνα με τα στοιχεία των διοργανωτών - συμμετείχαν σε διαδήλωση υπέρ του παλαιστινιακού λαού και του στόλου αλληλεγγύης. Στην κινητοποίηση συμμετείχαν μεταξύ άλλων οργανώσεις Παλαιστινίων της Ιταλίας, ιταλικά συνδικάτα, η Ενωση Αντιφασιστών - Ανταρτών - Παρτιζάνων κ.λπ.