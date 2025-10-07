ΗΠΑ

Στα δικαστήρια Τραμπ και κυβερνήτες για την Εθνοφρουρά

Η αντιπαράθεση ανάμεσα σε Δημοκρατικούς κυβερνήτες πολιτειών και την κυβέρνηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, μπροστά στην προσπάθεια της ομοσπονδιακής κυβέρνησης να επιβάλλει με τη δύναμη της ισχύος την «έννομη τάξη» κυρίως σε όσες πόλεις φουντώνουν οι κινητοποιήσεις και οι διαμαρτυρίες για τις απελάσεις και το ανθρωποκυνηγητό μεταναστών, εντείνεται με τους δικαστές σε ρόλο «διαιτητή».

Η ομοσπονδιακή δικαστής Κάριν Μεργκουτ δύο φορές σε ένα 48ωρο μπλόκαρε την προσπάθεια του Προέδρου Τραμπ να αναπτύξει 200 μέλη της Εθνοφρουράς του Ορεγκον στη μεγαλύτερη πόλη της πολιτείας, Πόρτλαντ. Εκρινε πως δεν υπάρχουν αποδείξεις για την αναγκαιότητα της ανάπτυξης μελών της Εθνοφρουράς. ώστε «να προστατευτούν» ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι όπως ισχυριζόταν η κυβέρνηση Τραμπ «από βίαιες ταραχές και κατάσταση ανομίας».

Ο κυβερνήτης του Ιλινόις Τζ.Μπ. Πρίτσκερ έκανε λόγο για προσπάθεια του Τραμπ «να εισβάλει» σε πολιτείες και πόλεις με διοίκηση «Δημοκρατικών» επιχειρώντας «ομοσπονδιοποίηση» της Εθνοφρουράς του Τέξας ώστε να τους στείλει είτε στη δική του πολιτεία, είτε στην Καλιφόρνια.

Συνεχίζεται η δημοσιονομική «παράλυση»

Στο φόντο αυτών των εξελίξεων συνεχίζεται η δημοσιονομική «παράλυση» που οδηγεί στην αναστολή λειτουργίας δημόσιων και κρατικών υπηρεσιών (shutdown) για δεύτερη βδομάδα.

Ο Πρόεδρος Τραμπ μιλώντας το Σαββατοκύριακο σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο ανέφερε πως «είναι σε εξέλιξη... μαζικές απολύσεις, τελεσίδικες και όχι από τεχνική άποψη». Επέρριψε όλες τις ευθύνες στους Δημοκρατικούς, λέγοντας πως αυτοί είναι που προκαλούν την «απώλεια πολλών θέσεων εργασίας».

Ο Τζον Θουν, επικεφαλής της ρεπουμπλικανικής πλειοψηφίας στη Γερουσία, αναγνώρισε πως τα δυο στρατόπεδα παραμένουν σε «αδιέξοδο» για τον προϋπολογισμό, εκτιμώντας πως περισσότεροι Αμερικανοί εργαζόμενοι θα πληρώσουν το κόστος.

Σε δημοσκόπηση του ινστιτούτου YouGov, το 80% των ερωτηθέντων δήλωσαν πολύ ή μάλλον ανήσυχοι για τον αντίκτυπο στην οικονομία.