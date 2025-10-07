ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ

Κλιμακώνουν τις προκλήσεις οι ΗΠΑ

Κλιμακώνουν τις προκλήσεις στην Καραϊβική και ενάντια στη Βενεζουέλα οι ΗΠΑ, καθώς την περασμένη Πέμπτη προχώρησαν σε υπερπτήσεις μαχητικών αεροσκαφών, πάνω από τη χώρα της Λατινικής Αμερικής.

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας κατήγγειλε ότι τα αεροσκάφη εντοπίστηκαν 75 χιλιόμετρα από την ακτογραμμή της χώρας της Νότιας Αμερικής. «Η παρουσία τους εντοπίστηκε από την αεράμυνα της χώρας, τα συστήματα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας στο διεθνές αεροδρόμιο Μαϊκετία, το οποίο εξυπηρετεί την πρωτεύουσα Καράκας, καθώς και από ένα εμπορικό αεροσκάφος», ανέφεραν οι αρχές της Βενεζουέλας.

Ο υπουργός Αμυνας της Βενεζουέλας, Βλαντιμίρ Παντρίνο Λόπες, δήλωσε επίσης ότι «η παρουσία αυτών των αεροπλάνων που πετούν κοντά στην Καραϊβική Θάλασσά μας, είναι μια χυδαιότητα, μια πρόκληση, μια απειλή για την ασφάλεια του έθνους». Τα υπουργεία Εξωτερικών και Αμυνας της Βενεζουέλας με ανακοίνωσή τους κατηγόρησαν τις ΗΠΑ ότι παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και θέτουν σε κίνδυνο την πολιτική αεροπορία στην Καραϊβική Θάλασσα. Η Βενεζουέλα «καλεί τον υπουργό Πολέμου των ΗΠΑ, Πίτερ Χέγκσεθ, να σταματήσει αμέσως την απερίσκεπτη, φιλόδοξη και πολεμοχαρή στάση του», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Νωρίτερα την Πέμπτη, τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ενημέρωσε το Κογκρέσο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εμπλέκονται πλέον σε «μη διεθνή ένοπλη σύγκρουση» εναντίον καρτέλ ναρκωτικών, τα μέλη των οποίων θα θεωρούνται πλέον «παράνομοι μαχητές». Η κίνηση αυτή έρχεται μετά από την αποστολή αμερικανικών μαχητικών αεροσκαφών F-35 stealth στο Πουέρτο Ρίκο.

Το πρόσχημα του «αντιναρκωτικού αγώνα» από τις ΗΠΑ χρησιμοποιείται για να κρυφτεί η πραγματική αιτία, που δεν είναι άλλη από τον έλεγχο του πλούσιου φυσικού πλούτου της Βενεζουέλας στον σφοδρό ανταγωνισμό πρωτίστως με τη Ρωσία και την Κίνα, τα μονοπώλια των οποίων έχουν μεγάλη επιρροή στην καπιταλιστική οικονομία της χώρας. Ενώ η σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση Ν. Μαδούρο, που κλιμακώνει την αντιλαϊκή επίθεση και τις διώξεις κατά κομμουνιστών και άλλων αγωνιστών, επιδιώκει συμβιβασμό με τον Τραμπ που τον θεωρεί «ειρηνοποιό» και «παραπλανημένο» σε σχέση με τα ναρκω-καρτέλ.