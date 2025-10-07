ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ - ΙΣΡΑΗΛ

Δύο χρόνια ανείπωτης σφαγής, ισοπέδωσης και εκτοπισμού από το Ισραήλ στη Γάζα

ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ στήριξαν με όλα τα μέσα την κλιμάκωση του εγκληματικού πολέμου εναντίον του παλαιστινιακού λαού

2025 The Associated Press. All

Δύο χρόνια απερίγραπτης σφαγής και ισοπέδωσης από τον ισραηλινό στρατό στη Λωρίδα της Γάζας, κλιμάκωσης της κατοχικής βίας στη Δυτική Οχθη και απογείωσης της ευρωατλαντικής στήριξης στο κράτος - τρομοκράτη με όλα τα μέσα, στρατιωτικά, πολιτικά και οικονομικά.

«Ξεπλένοντας» τις δεκαετίες κατοχής των παλαιστινιακών εδαφών και τα αναρίθμητα ισραηλινά εγκλήματα σε βάρος του παλαιστινιακού λαού, ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ έσπευσαν αμέσως μετά τις 7/10/2023 και τις επιχειρήσεις της Χαμάς και άλλων παλαιστινιακών οργανώσεων εκτός της αποκλεισμένης Γάζας να δώσουν το «πράσινο φως» στο Ισραήλ για κλιμάκωση της γενοκτονίας, με επικλήσεις στο ...«δικαίωμα αυτοάμυνας» του κατοχικού κράτους!

Δύο χρόνια μετά, ο τραγικός απολογισμός του μακελειού από το ισραηλινό κράτος - τρομοκράτη αλλά και οι άθλιοι σχεδιασμοί για την «επόμενη μέρα» επιβεβαιώνουν ότι το σχέδιο ισοπέδωσης της Λωρίδας της Γάζας και εκτοπισμού των Παλαιστινίων ήταν προμελετημένο, με απώτερο στόχο την επιχείρηση ενταφιασμού του δικαιώματος και της πάλης του ηρωικού παλαιστινιακού λαού για την ίδρυση ενός πραγματικά ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους, στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, επιστροφή προσφύγων κ.ο.κ., με βάση τις δεκάδες αποφάσεις του ΟΗΕ.

2025 The Associated Press. All

Το μακελειό από το κράτος - δολοφόνο

Αυτόν ακριβώς τον στόχο υπηρετεί το άθλιο σχέδιο ΗΠΑ - Ισραήλ που παρουσιάστηκε από την κυβέρνηση Τραμπ και επιχειρείται να επιβληθεί με το πιστόλι στον κρόταφο του παλαιστινιακού λαού.

Χαρακτηριστικά για το μέγεθος της σφαγής είναι τα τελευταία στοιχεία που έδωσε χτες το υπουργείο Υγείας στη Γάζα.

Συνολικά οι νεκροί Παλαιστίνιοι από τις ισραηλινές επιθέσεις είναι τουλάχιστον 67.160, εκ των οποίων πάνω από 18.000 είναι βρέφη και παιδιά.

Οι τραυματίες είναι τουλάχιστον 169.679, ενώ χιλιάδες είναι οι αγνοούμενοι που έχουν θαφτεί κάτω από τα συντρίμμια.

Τουλάχιστον 455 Παλαιστίνιοι πέθαναν από τον λιμό που έχει επιβάλει το Ισραήλ στη Γάζα, ενώ πολύ περισσότεροι είναι αυτοί που αργοσβήνουν.

Μέσα σε αυτά τα δύο χρόνια δεκάδες χιλιάδες παιδιά τραυματίστηκαν σοβαρά, ακρωτηριάστηκαν ή έμειναν ορφανά από τον έναν ή και τους δύο γονείς. Περίπου 660.000 παιδιά μένουν εκτός σχολείου για τρίτη συνεχή χρονιά.

Πάνω από το 90% των πηγών νερού και υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης καταστράφηκαν ολοσχερώς.

Το 98% των καλλιεργειών καταστράφηκαν σκόπιμα.

Το 90% των σχολείων της UNRWA (όπου κατέφυγε το μεγαλύτερο μέρος των αμάχων τον πρώτο χρόνο) καταστράφηκαν ή υπέστησαν σοβαρές υλικές ζημιές.

Επιπλέον, πάνω από το 80% της Λωρίδας της Γάζας έχει ισοπεδωθεί - αμέτρητες φορές - και έχει τεθεί υπό την κατοχή του ισραηλινού στρατού.

Ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις στην Αίγυπτο

Χτες ξεκίνησαν στο Σαρμ Αλ Σεΐχ της Αιγύπτου οι διαπραγματεύσεις πάνω στο άθλιο σχέδιο «20 σημείων» της κυβέρνησης Τραμπ, το οποίο παρουσιάστηκε στις 29 Σεπτέμβρη από τον Αμερικανό Πρόεδρο μετά τη συνάντησή του με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό για την δήθεν «εκεχειρία» στη Γάζα, τη διαιώνιση της παρουσίας του ισραηλινού κατοχικού στρατού και τη μετατροπή της Γάζας σε προτεκτοράτο των ΗΠΑ.

Την Παρασκευή η ηγεσία της Χαμάς απάντησε στο σχέδιο Τραμπ, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι εκφράστηκε θετικά σε ό,τι αφορά την απελευθέρωση όλων των ομήρων και την παράδοση της διοίκησης της Λωρίδας της Γάζας σε μια παλαιστινιακή επιτροπή τεχνοκρατών, επιδιώκοντας διαπραγματεύσεις για πολλούς από τους υπόλοιπους όρους.

Υπό την πίεση αραβικών και ισλαμικών χωρών (όπως Αίγυπτος, Κατάρ, Ιορδανία, Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα) η παλαιστινιακή οργάνωση απέφυγε να αναφερθεί στο θέμα του αφοπλισμού της, ενώ σε επόμενη αντίδρασή της, με ανάρτησή της στο «Telegram», ανέφερε πως συμφωνεί να παραδώσει τη διοίκηση της περιοχής «σε ανεξάρτητο φορέα Παλαιστίνιων τεχνοκρατών, με βάση την παλαιστινιακή εθνική συναίνεση, την αραβική και ισλαμική υποστήριξη».

Στην ίδια ανάρτηση η Χαμάς εξήγησε ότι «άλλα ζητήματα που αναφέρονται στην πρόταση του Προέδρου Τραμπ σχετικά με το μέλλον της Λωρίδας της Γάζας και τα νόμιμα δικαιώματα του παλαιστινιακού λαού συνδέονται με μια ενιαία εθνική θέση και με τις σχετικές διεθνείς νομοθεσίες και αποφάσεις». Ανέφερε δε πως αυτά θα αντιμετωπιστούν «μέσω ενός συνολικού παλαιστινιακού εθνικού πλαισίου, στο οποίο η Χαμάς θα συμμετάσχει και θα συμβάλει υπεύθυνα».

Ο Μούσα Αμπού Μαρζούκ, ανώτερο στέλεχος της Χαμάς, μιλώντας στο «Al Jazeera» την Κυριακή εξήγησε ότι η οργάνωση δεν μπορεί να αφοπλιστεί προτού τελειώσει η ισραηλινή κατοχή και ότι τα θέματα που αφορούν το μέλλον της Γάζας θα πρέπει να συζητηθούν εντός ενός «συνολικού παλαιστινιακού εθνικού πλαισίου», μέρος του οποίου αποτελεί η Χαμάς.

Το ίδιο 24ωρο, ρεπορτάζ της εφημερίδας «Wall Street Journal» ανέφερε ότι υπάρχουν διχογνωμίες στην ηγεσία της Χαμάς για τα θέματα του αφοπλισμού και της μελλοντικής διοίκησης της Γάζας, ενώ άλλα διεθνή ΜΜΕ έκαναν λόγο για διαφωνίες και σε ό,τι αφορά τον χάρτη που συμπεριλαμβάνει το σχέδιο για τη «σταδιακή αποχώρηση» του ισραηλινού στρατού από τη Γάζα.

Πηγή της Χαμάς μιλώντας το Σαββατοκύριακο στο αραβικό δίκτυο «Al Arabiya» ανέφερε ότι η οργάνωση έχει αρχίσει να συλλέγει τις σορούς Ισραηλινών και έχει ζητήσει, μέσω της Αιγύπτου, τη διακοπή των αεροπορικών βομβαρδισμών σε συγκεκριμένες περιοχές για την ολοκλήρωση της αποστολής. Η πηγή εξήγησε ότι η παράδοση των ζωντανών ομήρων θα πραγματοποιηθεί σε μία μόνο φάση, ενώ η επιστροφή των σορών θα χρειαστεί κάποιο χρόνο, και γι' αυτό θα χρειαστεί η «ευελιξία» των ΗΠΑ.

Πάντως, το Σάββατο ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπ. Νετανιάχου εμφανίστηκε αισιόδοξος για την απελευθέρωση των ομήρων, κάνοντας λόγο για «νίκη». Απείλησε δε πως η Χαμάς «θα αφοπλιστεί και η Γάζα θα αποστρατιωτικοποιηθεί είτε με τον εύκολο είτε με τον δύσκολο τρόπο».

Στη συνέχεια, υπό τη φερόμενη «πίεση» Τραμπ ο Νετανιάχου έδωσε εντολή στον υπουργό Στρατηγικών Υποθέσεων Ρον Ντέρμερ να ηγηθεί ομάδας διαπραγματευτών στο Σαρμ Αλ Σεΐχ της Αιγύπτου, σε συνεννόηση με τους Αμερικανούς διαπραγματευτές: Τον ειδικό απεσταλμένο του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, ο οποίος είχε παίξει ρόλο στο πρώτο σχέδιο Τραμπ για το Παλαιστινιακό και την επίτευξη των πρώτων «Συμφωνιών του Αβραάμ» με Μπαχρέιν και ΗΑΕ.

Ρούμπιο: «Ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει»

Την Κυριακή ο Αμερικανός ΥΠΕΞ Μ. Ρούμπιο μιλώντας στο «NBC News» προειδοποίησε ότι ο πόλεμος στη Γάζα «δεν έχει τελειώσει» και ότι οι όποιες προσπάθειες για τη συγκρότηση «δομής διακυβέρνησης» στην περιοχή «θα πάρουν χρόνο».

Το ίδιο 24ωρο οι υπουργοί Εξωτερικών Κατάρ, Αιγύπτου, Ιορδανίας, ΗΑΕ, Ινδονησίας, Πακιστάν και Τουρκίας επανέλαβαν την υποστήριξή τους στο σχέδιο Τραμπ, συνεχίζοντας με αμείωτη ένταση την πίεση στη Χαμάς ώστε να προχωρήσουν οι σχεδιασμοί στην περιοχή, προς εξυπηρέτηση και των δικών τους γεωπολιτικών επιδιώξεων, στις πλάτες του παλαιστινιακού λαού.

Σε παρόμοιο μοτίβο κινήθηκε χτες και ο Αιγύπτιος Πρόεδρος Α. Φ. Σίσι, καθώς εξέφρασε την «ευγνωμοσύνη» του στον Τραμπ για την πρωτοβουλία και το σχέδιό του για τη Γάζα, προσθέτοντας: «Μια κατάπαυση πυρός, η επιστροφή φυλακισμένων και κρατούμενων, η ανοικοδόμηση της Γάζας και η έναρξη μιας ειρηνικής πολιτικής διαδικασίας που θα οδηγεί στη δημιουργία και αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους σημαίνουν ότι είμαστε σε καλό δρόμο για μια βιώσιμη ειρήνη και σταθερότητα».

Διθυράμβους για το σχέδιο Τραμπ «έψαλε» από το Κατάρ χτες και ο Γερμανός ΥΠΕΞ Γ. Βάντερφουλ, δηλώνοντας ότι «δεν υπάρχει καλύτερο σχέδιο από αυτό του Προέδρου Τραμπ» για τη Γάζα.

Προηγήθηκαν τηλεφωνικές επικοινωνίες του Γερμανού καγκελάριου Φρ. Μερτς με τον Τραμπ και τον Νετανιάχου, με βασικό θέμα τις εξελίξεις στη Γάζα και την προοπτική του σχεδίου του Αμερικανού Προέδρου για την περιοχή. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της καγκελαρίας, κατά τη συνομιλία με τον Τραμπ συμφωνήθηκε ότι πρέπει να επιτευχθεί ταχεία συμφωνία στην Αίγυπτο, να απελευθερωθούν οι όμηροι, να τερματιστούν οι μάχες και η Χαμάς να καταθέσει τα όπλα της.

Μεταξύ αυτών που επικοινώνησαν τηλεφωνικά με τον Νετανιάχου χτες ήταν και ο Ρώσος Πρόεδρος Βλ. Πούτιν. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πηγές, συζήτησαν γύρω από το σχέδιο του Τραμπ για τη Γάζα, τη «σταθεροποίηση της Συρίας» και τη διαπραγμάτευση μιας λύσης για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Μπροστά σε όλα αυτά, ο Τραμπ συνέχισε κι αυτός την πίεση στη Χαμάς, δηλώνοντας την Κυριακή στο CNN ότι «σύντομα θα γνωρίζω αν η Χαμάς σοβαρολογεί σχετικά με την ειρήνη» και ότι ο Νετανιάχου «συμφωνεί» τάχα να τερματίσει τους βομβαρδισμούς στην περιοχή, όπως του το ζήτησε από το βράδυ της 3ης Οκτώβρη.

Από τότε μέχρι χτες το μεσημέρι, όμως, οι δολοφονικές ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα συνεχίστηκαν ως είχαν, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον άλλων 100 Παλαιστινίων συνολικά.

Κάλας: Η ΕΕ θέλει «να παίζει μπάλα» και όχι μόνο να πληρώνει

Η Κάγια Κάλας, επικεφαλής Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΕ, ερωτηθείσα χτες από δημοσιογράφους αν οι Βρυξέλλες επιθυμούν ρόλο στο λεγόμενο «Συμβούλιο της Ειρήνης», που σύμφωνα με τον Τραμπ θα κάνει κουμάντο στη Λωρίδα της Γάζας, απάντησε: «Αισθανόμαστε ότι η Ευρώπη έχει έναν μεγάλο ρόλο και θα έπρεπε να είναι σε αυτόν τον φορέα».

Μιλώντας στο περιθώριο της Συνόδου ΕΕ - Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (GCC), υπενθύμισε πως η ΕΕ είναι «από τους μεγάλους δωρητές βοήθειας» στα παλαιστινιακά εδάφη και πως έχει σχέσεις και με την Παλαιστινιακή Αρχή και με το Ισραήλ, συμπληρώνοντας: «Πιστεύω ότι η Ευρώπη δεν θα πρέπει μόνο να πληρώνει, αλλά και να είναι παίκτης».

Τις δηλώσεις της Κάλας ακολούθησε κοινή ανακοίνωση της ΕΕ και του GCC στην οποία καταγράφηκε η «απτή πρόοδος που επιτεύχθηκε στο πλαίσιο της συνεργασίας» μεταξύ τους και επισημάνθηκε η «ιδιαίτερη σημασία» αυτής στο φόντο «των σοβαρών απειλών για την ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα σε περιφερειακά και διεθνή επίπεδα, αλλά και σε ό,τι αφορά τις προκλήσεις της διεθνούς οικονομίας».