ΚΥΠΡΟΣ

Αστυνομική επίθεση σε διαμαρτυρία για το ισραηλινό ρεσάλτο στον στόλο αλληλεγγύης

Αγρια αστυνομική επίθεση δέχτηκαν διαδηλωτές που την περασμένη Πέμπτη συγκεντρώθηκαν στη Λευκωσία, έξω από το κυπριακό υπουργείο Εξωτερικών, καταγγέλλοντας το άθλιο ρεσάλτο του ισραηλινού στρατού στον στόλο αλληλεγγύης για τη Γάζα «Global Sumud Flotilla».

Οπως καταγγέλλει σε ανακοίνωσή της η Κομμουνιστική Πρωτοβουλία Κύπρου, οι συγκεντρωμένοι συμμετείχαν σε μια ειρηνική διαδήλωση, αλλά ήρθαν αντιμέτωποι με σπρέι πιπεριού και ξυλοδαρμούς με χρήση γκλομπ, ασπίδων και άλλου εξοπλισμού, με σκοπό τη διάλυση της διαδήλωσης, με «εικόνες καταστολής και αυταρχισμού ενός αστικού κράτους που επιδιώκει να καταπνίξει το κίνημα αλληλεγγύης απέναντι στον παλαιστινιακό λαό, να φιμώσει κάθε φωνή αντίστασης ενάντια στον λιμό και τη γενοκτονία».

Η Ενωση Συντακτών κατήγγειλε επίσης ότι ασκήθηκε βία και εναντίον της παλαιστινιακής καταγωγής δημοσιογράφου Μπισάν Ιμπραχήμ, αν και υπέδειξε τέσσερις φορές τη δημοσιογραφική της ταυτότητα.

Από τη μεριά της, η αστυνομία επικαλέστηκε τη... μη συμμόρφωση των διαδηλωτών με τις υποδείξεις της, αξιοποιώντας φυσικά και τον νέο νόμο που «πέρασε» κατακαλόκαιρο η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη (με τις ψήφους ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ, ΔΗΠΑ και ΕΛΑΜ), ο οποίος, τονίζει η «Πρωτοβουλία», «όπως είχαμε προειδοποιήσει, αποτελεί ακόμα έναν κρίκο στην αλυσίδα των μέτρων της κρατικής καταστολής και του αυταρχισμού».

Η Κομμουνιστική Πρωτοβουλία καταγγέλλει ότι «μαρτυρίες διαδηλωτών κάνουν μάλιστα λόγο για παρουσία ένστολων με περιβολή που δεν είναι συνήθης για τα μέλη της αστυνομίας της Κύπρου, οι οποίοι μιλούσαν είτε σπαστά είτε καθόλου Ελληνικά, δίνοντας διαταγές στα Αγγλικά».

Και επισημαίνει: «Καμία έκπληξη δεν προκαλεί, βέβαια, το γεγονός ότι στον τόπο μας αλωνίζουν ξένοι παράγοντες, αφού οι αστικές κυβερνήσεις έχουν παραδώσει γη και ύδωρ σε ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ, στο κράτος του Ισραήλ και στις ιμπεριαλιστικές δυνάμεις που έχουν βάλει στο μάτι τον πλούτο της περιοχής, για να προωθήσουν την κερδοφορία του κεφαλαίου, εγχώριου και διεθνούς».

Και η καταγγελία της «Πρωτοβουλίας» καταλήγει: «Η στάση της κυβέρνησης και των αστικών κομμάτων δεν πρέπει να μεταφράζεται ως δουλοπρέπεια, αλλά ως έκφραση της συνειδητής επιλογής της κυπριακής αστικής τάξης να συστρατευτεί με τα συμφέροντα των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ και του κράτους κατακτητή και δολοφόνου του Ισραήλ, για την αναβάθμιση της δικής της γεωπολιτικής και οικονομικής της θέσης. Αυτή η αναβάθμιση εκφράζεται ως επιθετικότητα απέναντι σε άλλους λαούς, η οποία παίρνει διάφορες πολυεπίπεδες μορφές στήριξης στα ιμπεριαλιστικά σχέδια. Ο λαός πρέπει να κρατήσει το ηθικό ψηλά, να μη σκύψει το κεφάλι απέναντι στην τρομοκρατία. Να αξιοποιήσει την πείρα του και να ενισχύσει τον προσανατολισμό και την οργανωμένη και μαζική δράση, του που βάζει στο στόχαστρο τις πραγματικές αιτίες που γεννούν πολέμους, σφαγές και προσφυγιά: Τον πραγματικό αντίπαλο, που είναι το κεφάλαιο και η εξουσία του».