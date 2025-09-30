ΛΙΒΑΝΟΣ

Συγκεντρώσεις της Χεζμπολάχ εν μέσω επιδρομών

Μαζικές συγκεντρώσεις στη μνήμη του πρώην ηγέτη της Χεζμπολάχτον οποίο δολοφόνησε ο ισραηλινός στρατός στις 27/9/2024, πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο στην πρωτεύουσα Βηρυτό και σε άλλες μεγάλες πόλεις του Λιβάνου, σε μια περίοδο κατά την οποία οι ΗΠΑ και το Ισραήλ κλιμακώνουν τις πιέσεις στην κυβέρνηση του πρωθυπουργούγια αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και όλων των άλλων ένοπλων οργανώσεων στη χώρα μέχρι τα τέλη του έτους.

Με αυτήν την αφορμή, το Σάββατο ο νέος ηγέτης της Χεζμπολάχ Ναΐμ Κασέμ εκφώνησε διάγγελμα το οποίο προβλήθηκε από γιγαντοοθόνες που είχαν εγκατασταθεί σε κεντρικές περιοχές της Βηρυτού και σε άλλες πόλεις, κυρίως του νότιου και ανατολικού Λιβάνου. Ο Κασέμ επανέλαβε ότι η οργάνωση δεν πρόκειται να παραδώσει τα όπλα της, ότι είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει «αυτήν την υπαρξιακή μάχη» και «να γίνουμε μάρτυρες».

«Θάνατος στην Αμερική, θάνατος στο Ισραήλ», φώναζε το πλήθος, κουνώντας τις κίτρινες σημαίες με τα σύμβολα της οργάνωσης, καθώς και σημαίες του Λιβάνου και του Ιράν.

Ο θάνατος του Νασράλα - ο οποίος ηγήθηκε της Χεζμπολάχ για 32 χρόνια - αποτέλεσε σοβαρό πλήγμα για την οπλισμένη και χρηματοδοτούμενη από το Ιράν οργάνωση, που έχασε τους περισσότερους από τους στρατιωτικούς ηγέτες της στον πόλεμο με το Ισραήλ.

Ο Αλί Λαριτζανί, επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, ο οποίος μετέβη στη Βηρυτό ειδικά για να παραστεί στην τελετή της επετείου της δολοφονίας Νασράλα, κάθισε στην πρώτη σειρά μπροστά από το μαυσωλείο.

Η φωτογραφία του Νασράλα προβλήθηκε για λίγο στον Βράχο των Περιστεριών, ένα εμβληματικό σημείο ανοιχτά της Βηρυτού, ενώ μεταδόθηκαν αποσπάσματα μιας ομιλίας του δολοφονημένου ηγέτη της Χεζμπολάχ.

Πιέσεις για αφοπλισμό

Υπό την ασφυκτική πίεση των ΗΠΑ, και εν μέσω διαδοχικών παραβιάσεων της συμφωνίας εκεχειρίας της 27ης Νοέμβρη 2024 από το Ισραήλ, τον Αύγουστο η κυβέρνηση Σαλάμ με τις ευλογίες του Προέδρου Ζοζέφ Αούν ζήτησε από τον στρατό να καταρτίσει σχέδιο αφοπλισμού της Χεζμπολάχ μέχρι το τέλος του έτους.

Η Χεζμπολάχ είναι η μοναδική οργάνωση που δεν κατέθεσε τα όπλα της όταν έληξε ο εμφύλιος πόλεμος στον Λίβανο (1975 - 1990). Αντιτίθεται στον αφοπλισμό της, κατηγορώντας τις αρχές ότι παίζουν το παιχνίδι του Ισραήλ και των ΗΠΑ. Ωστόσο βγήκε αποδυναμωμένη από τον πόλεμο με το Ισραήλ το 2024, καθώς η ηγεσία της αποδεκατίστηκε και ένα σημαντικό μέρος του οπλισμού της καταστράφηκε.

Νέες ισραηλινές επιδρομές

Το Σαββατοκύριακο ο ισραηλινός στρατός προχώρησε σε έναν ακόμα βομβαρδισμό αποθήκης όπλων της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο.

Ακολούθησαν χτες άλλες δύο αεροπορικές επιδρομές, με αποτέλεσμα τον θάνατο δύο ανθρώπων. Η πρώτη έγινε το πρωί σε ένα βυτιοφόρο νερού στη Ναμπατίγιε Αλ Φάουκα, στον νότιο Λίβανο, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ατόμου και τον τραυματισμό άλλου ενός. Μερικές ώρες μετά πραγματοποιήθηκε δεύτερη ισραηλινή επιδρομή, με στόχο έναν εκσκαφέα της πόλης Σοχμόρ στην ανατολική περιοχή της κοιλάδας Μπεκάα, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ακόμα ατόμου.