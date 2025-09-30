ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΚΕ - ΚΝΕ ΣΤΗΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ

«Κάτω τα χέρια από τους Πολωνούς κομμουνιστές»!

οργάνωσαν χτες ΚΚΕ και ΚΝΕ, ανήμερα της

Η νέα αγωνιστική παρέμβαση αλληλεγγύης στους Πολωνούς κομμουνιστές έγινε ενόψει της πρότασης για την απαγόρευση του ΚΚΠ που εξετάζει αύριο, 1η Οκτώβρη, το Συνταγματικό Πολωνικό Δικαστήριο.

Σε αυτήν συμμετείχαν και εκπρόσωποι Κομμουνιστικών και Αντιιμπεριαλιστικών Οργανώσεων που πήραν μέρος στο 51ο Φεστιβάλ ΚΝΕ - «Οδηγητή». Ετσι, το σύνθημα «Αλληλεγγύη στην πάλη των λαών, όχι στις διώξεις των κομμουνιστών» ήχησε και σε «σπαστά» Ελληνικά, με σημαίες διαφόρων ΚΚ να ανεμίζουν, στέλνοντας και μήνυμα περαιτέρω συντονισμού του διεθνούς αγώνα ενάντια στις διώξεις των πρωτοπόρων αγωνιστών.

Στην κινητοποίηση παραβρέθηκε η Κλειώ Χριστοπούλου, μέλος του Γραφείου του ΚΣ της ΚΝΕ. Ακόμα, ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ, Λευτέρης Νικολάου - Αλαβάνος, ο οποίος παρέδωσε το υπόμνημα του ΚΚΕ στην Ewa Panczak, αναπληρώτρια επιτετραμμένη της πρεσβείας.

Απαράδεκτη και ανιστόρητη δίωξη

Απευθυνόμενος στους συγκεντρωμένους ο ευρωβουλευτής κατήγγειλε ότι η αυριανή δίκη «είναι μια δίκη απαράδεκτη, ανιστόρητη, η οποία βασίζεται στον νέο Ποινικό Κώδικα της χώρας, ο οποίος κατά τα πρότυπα της ΕΕ εξισώνει τον σοσιαλισμό - κομμουνισμό με το αντίθετό του, τον αμείλικτο εχθρό του, τον φασισμό - ναζισμό. Δεν είναι πρώτη φορά που τέτοιες διώξεις έχουν στόχο τους συντρόφους μας στην Πολωνία. Αντιμετώπισαν ξανά κλήσεις στα δικαστήρια ενάντια στο περιοδικό τους, ενάντια σε συντρόφους και συντρόφισσες και μετά τη φετινή (σ.σ. 2025) Πρωτομαγιά, υπάρχουν άνθρωποι που κατηγορούνται επειδή συμμετείχαν στις πρωτομαγιάτικες συγκεντρώσεις και - λέει - ύψωσαν "ολοκληρωτικά σύμβολα"».





Ξεκαθάρισε δε ότι «δεν θα επιτρέψουμε ούτε στην Πολωνία ούτε πουθενά να προχωρήσουν απαγορεύσεις Κομμουνιστικών Κομμάτων. Η μαχητική αλληλεγγύη μας είναι με τους συντρόφους μας που αγωνίζονται ενάντια σε αυτά τα μέτρα» καταλήγοντας: «Ούτε στην Πολωνία δεν πιάνουν απειλές, κάτω τα χέρια απ' τους κομμουνιστές!».

Το διάβημα που επιδόθηκε επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι «οι πολωνικές αρχές επιδίδονται σε απαράδεκτες συκοφαντίες κατά των κομμουνιστών και προσπαθούν να σπιλώσουν την πάλη για κοινωνική πρόοδο ενάντια στην εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, ως ολοκληρωτισμό.

Πρόκειται για μια ακόμα αντικομμουνιστική δίωξη που ενεργοποιείται ξανά κι ενώ από τον Οκτώβριο του 2023 εισήχθησαν νέες αντικομμουνιστικές αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν την απαγόρευση της κομμουνιστικής ιδεολογίας και συμβόλων, την ανιστόρητη εξίσωσή τους με τον φασισμό καθώς και την ποινικοποίηση της κομμουνιστικής δραστηριότητας με φυλάκιση έως και 3 ετών. Επίσης διώκονται διαδηλωτές της φετινής Πρωτομαγιάς στη Βαρσοβία για "επίδειξη κομμουνιστικών συμβόλων".

Η επίθεση κατά του ΚΚ Πολωνίας είναι επίθεση κατά των δεκάδων Κομμουνιστικών και Εργατικών Κομμάτων που θα καταδικάζουν διαρκώς τις επικίνδυνες αποφάσεις των πολωνικών αρχών και με εργατικές - λαϊκές διαμαρτυρίες. Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας εκφράζει την αμέριστη αλληλεγγύη του στο ΚΚ Πολωνίας. Υποστηρίζει το αναφαίρετο δικαίωμα στην ελεύθερη και αδιάλειπτη πολιτική έκφραση και δράση των κομμουνιστών κι άλλων αγωνιστών στην Πολωνία. Καταδικάζει την ανιστόρητη εξίσωση του κομμουνισμού με τον φασισμό από την κυβέρνηση της Πολωνίας, και άλλα κράτη - μέλη της ΕΕ, με τη στήριξη της ΕΕ. Απαιτεί από τις πολωνικές αρχές να σταματήσουν αμέσως όλες οι διώξεις σε βάρος των κομμουνιστών. Να αποσυρθεί ο απαράδεκτος Ποινικός Κωδικός και να καταργηθούν όλοι οι αντικομμουνιστικοί νόμοι και διατάξεις που απαγορεύουν τη δράση των κομμουνιστών και καταπατούν ακόμα και τις στοιχειώδεις λαϊκές ελευθερίες στην Πολωνία. Κάτω τα χέρια από τους Πολωνούς κομμουνιστές!».