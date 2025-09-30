ΣΤΟΛΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΗ ΓΑΖΑ

Συνεχίζεται το ταξίδι με στόχο την άρση του αποκλεισμού

Εντείνεται η ανησυχία για νέο ισραηλινό ρεσάλτο στον στόλο αλληλεγγύης «Global Sumud Flotilla», δεκάδων πλοίων που πλέουν στη νοτιοανατολική Μεσόγειο με τελικό στόχο τις ακτές της Γάζας και την άρση του πολυετούς ναυτικού αποκλεισμού της.

Την Κυριακή ο Ιταλός υπουργός Αμυνας Γκουίντο Κροζέτο, που έχει διατάξει από την περασμένη βδομάδα την αποστολή δύο φρεγατών κοντά στον στόλο για την ασφάλεια Ιταλών βουλευτών, ευρωβουλευτών και ακτιβιστών, συναντήθηκε με τριμελή επιτροπή της «Global Sumud Flotilla». «Αποφύγετε κινήσεις που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο κάθε ζωή, και κυρίως των Ιταλών ακτιβιστών», τους είπε, προσθέτοντας ότι «ο διακηρυγμένος στόχος της Flottilla είναι να βοηθήσει τον παλαιστινιακό λαό, αλλά είναι βασικής σημασίας η προσπάθεια αυτή να μην οδηγήσει σε κινήσεις που δεν φέρνουν κανένα απτό αποτέλεσμα, αντίθετα απειλούν να προκαλέσουν δραματικές εξελίξεις».

Ο Κροζέτο επανέλαβε ότι οι ανώτατοι κρατικοί ιθύνοντες της Ιταλίας καταβάλλουν συνεχείς προσπάθειες, αλλά «αν η Flotilla προχωρήσει σε κινήσεις με στόχο να σπάσει το ναυτικό μπλόκο, θα εκτεθεί σε υψηλότατους και μη διαχειρίσιμους κινδύνους, από τη στιγμή που μιλάμε για σκάφη με επιβάτες πολίτες, με δηλωμένο στόχο να σπάσουν έναν στρατιωτικό μηχανισμό».

Ωστόσο η εκπρόσωπος του στόλου αλληλεγγύης, Μαρία Ελενα Ντέλια, ξεκαθάρισε ότι η οργάνωση δεν πρόκειται να υποκύψει σε εκβιαστικές πιέσεις και «συμβουλές»: «Η αποστολή μας προχωρά προς την Γάζα. Κανείς μας δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια, πλέουμε σε διεθνή χωρικά ύδατα, σε καθεστώς πλήρους νομιμότητας. Η ευθύνη μας είναι αυτή».

Τουρκικές φρεγάτες βοήθησαν πλήρωμα του σκάφους «Johnny M»

Για τις δικές της σκοπιμότητες η τουρκική κυβέρνηση έχει στείλει φρεγάτες δίπλα στον στόλο των πλοίων, και χθες προσέφερε βοήθεια στο πλοίο «Johnny M», στο οποίο επέβαινε και η Σουηδή ακτιβίστρια Γκ. Τούνμπεργκ, καθώς το μηχανοστάσιο του σκάφους, από άγνωστη αιτία, άρχισε ξαφνικά να γεμίζει νερά.

Σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων «Anadolu», το σκάφος του στόλου αλληλεγγύης παρουσίασε το πρόβλημα ενώ έπλεε σε διεθνή ύδατα μεταξύ Κρήτης, Κύπρου και Αιγύπτου. Αργότερα ο Τούρκος καπετάνιος Σεμίχ Φενέρ δήλωσε στο πρακτορείο ότι το πρόβλημα στο σκάφος του στόλου οφειλόταν σε μηχανικό πρόβλημα και ότι δεν υπάρχει κίνδυνος ναυαγίου.

Στην περιοχή πετούν επίσης τουλάχιστον 3 τουρκικά drones, με δυνατότητες πολύωρης λειτουργίας, που φαίνεται να παρακολουθούν την πορεία του στόλου.