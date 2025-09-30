ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΑΛΙΜΠΑΝ

Μηνύματα ότι υπάρχουν «διπλωματικές λύσεις»

Την απελευθέρωση Αμερικανού που ήταν υπό κράτηση στο Αφγανιστάν από τον περσινό Δεκέμβρη χαιρέτισε ο επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας μάλιστα για ένα «σημαντικό βήμα προς τα εμπρός», λίγες μέρες μετά τις διμερείς αντεγκλήσεις μετά τις δηλώσεις του Ντ. Τραμπ για ενδεχόμενη «επιστροφή της βάσης Μπαγκράμ» στον έλεγχο των ΗΠΑ.

«Ενώ αυτό σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός, άλλοι Αμερικανοί παραμένουν άδικα κρατούμενοι στο Αφγανιστάν. Ο Πρόεδρος Τραμπ δεν θα ησυχάσει μέχρι να επιστρέψουν όλοι οι αιχμάλωτοι πολίτες μας», δήλωσε ο Ρούμπιο, αναφερόμενος στον τερματισμό της σύλληψης του Αμερικανού υπηκόου Αμίρ Αμίρι, ο οποίος συνελήφθη στο Αφγανιστάν τον Δεκέμβρη του 2024.

Η απελευθέρωση έγινε γνωστή λίγα 24ωρα μετά τις επαφές που είχε στην Καμπούλ ο Ανταμ Μπόλερ, ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού Προέδρου.

Το ΥΠΕΞ των Ταλιμπάν σε ανάρτησή του σχολίασε πως η συγκεκριμένη εξέλιξη δείχνει ότι «λύσεις μπορούν να βρεθούν μέσω διπλωματικών οδών», ενώ ευχαρίστησε το Κατάρ για τη διαμεσολάβησή του.

Πριν από περίπου ένα δεκαήμερο κυκλοφόρησαν («Wall Street Journal») διάφορα σενάρια γύρω από παζάρια ΗΠΑ - Ταλιμπάν σχετικά με τους όρους πιθανής εγκατάστασης μικρής αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη βάση Μπαγκράμ, στο πλαίσιο των «αντιτρομοκρατικών επιχειρήσεων» του αμερικανικού στρατού, πιθανώς με drones. Είχαν προηγηθεί δηλώσεις του Τραμπ για τη σημασία των συγκεκριμένων υποδομών, εξαιτίας και της θέσης τους κοντά στη μεθόριο με την Κίνα. «Προσπαθούμε να την πάρουμε πίσω, γιατί (σ.σ. οι Ταλιμπάν) μας χρειάζονται για άλλα πράγματα. Θέλουμε αυτήν τη βάση ξανά», είχε πει ο Αμερικανός ηγέτης. Οι Ταλιμπάν αντέδρασαν λέγοντας ότι «συμφωνία έστω και για ένα τετραγωνικό εκατοστό του αφγανικού εδάφους είναι αδύνατη (...) εμείς δεν την έχουμε ανάγκη».