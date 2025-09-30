Τρίτη 30 Σεπτέμβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 29
ΔΙΕΘΝΗ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΑΛΙΜΠΑΝ
Μηνύματα ότι υπάρχουν «διπλωματικές λύσεις»

Την απελευθέρωση Αμερικανού που ήταν υπό κράτηση στο Αφγανιστάν από τον περσινό Δεκέμβρη χαιρέτισε ο επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας μάλιστα για ένα «σημαντικό βήμα προς τα εμπρός», λίγες μέρες μετά τις διμερείς αντεγκλήσεις μετά τις δηλώσεις του Ντ. Τραμπ για ενδεχόμενη «επιστροφή της βάσης Μπαγκράμ» στον έλεγχο των ΗΠΑ.

«Ενώ αυτό σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός, άλλοι Αμερικανοί παραμένουν άδικα κρατούμενοι στο Αφγανιστάν. Ο Πρόεδρος Τραμπ δεν θα ησυχάσει μέχρι να επιστρέψουν όλοι οι αιχμάλωτοι πολίτες μας», δήλωσε ο Ρούμπιο, αναφερόμενος στον τερματισμό της σύλληψης του Αμερικανού υπηκόου Αμίρ Αμίρι, ο οποίος συνελήφθη στο Αφγανιστάν τον Δεκέμβρη του 2024.

Η απελευθέρωση έγινε γνωστή λίγα 24ωρα μετά τις επαφές που είχε στην Καμπούλ ο Ανταμ Μπόλερ, ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού Προέδρου.

Το ΥΠΕΞ των Ταλιμπάν σε ανάρτησή του σχολίασε πως η συγκεκριμένη εξέλιξη δείχνει ότι «λύσεις μπορούν να βρεθούν μέσω διπλωματικών οδών», ενώ ευχαρίστησε το Κατάρ για τη διαμεσολάβησή του.

Πριν από περίπου ένα δεκαήμερο κυκλοφόρησαν («Wall Street Journal») διάφορα σενάρια γύρω από παζάρια ΗΠΑ - Ταλιμπάν σχετικά με τους όρους πιθανής εγκατάστασης μικρής αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη βάση Μπαγκράμ, στο πλαίσιο των «αντιτρομοκρατικών επιχειρήσεων» του αμερικανικού στρατού, πιθανώς με drones. Είχαν προηγηθεί δηλώσεις του Τραμπ για τη σημασία των συγκεκριμένων υποδομών, εξαιτίας και της θέσης τους κοντά στη μεθόριο με την Κίνα. «Προσπαθούμε να την πάρουμε πίσω, γιατί (σ.σ. οι Ταλιμπάν) μας χρειάζονται για άλλα πράγματα. Θέλουμε αυτήν τη βάση ξανά», είχε πει ο Αμερικανός ηγέτης. Οι Ταλιμπάν αντέδρασαν λέγοντας ότι «συμφωνία έστω και για ένα τετραγωνικό εκατοστό του αφγανικού εδάφους είναι αδύνατη (...) εμείς δεν την έχουμε ανάγκη».

    

Κορυφή σελίδας
ΚΟΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
«Κάτω τα χέρια από τους Πολωνούς κομμουνιστές»!
 Πρώτο στις εκλογές το φιλοευρωπαϊκό κόμμα
 Σε ισχύ οι διεθνείς κυρώσεις 10 χρόνια μετά την άρση τους
Συγκεντρώσεις της Χεζμπολάχ εν μέσω επιδρομών
 Συνεχίζεται το ταξίδι με στόχο την άρση του αποκλεισμού
Παρουσιάστηκε το άθλιο σχέδιο για μετατροπή της Γάζας σε προτεκτοράτο των ΗΠΑ
 Σύνοδος στρατηγών παρουσία Τραμπ
 Η AfD ανεβάζει ποσοστά
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τη συμπλήρωση 80 χρόνων από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και την Αντιφασιστική Νίκη των Λαών
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ