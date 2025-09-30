ΜΟΛΔΑΒΙΑ

Πρώτο στις εκλογές το φιλοευρωπαϊκό κόμμα

Με τη χώρα να έχει μπει στο «μάτι του κυκλώνα» της γεωπολιτικής σύγκρουσης ΕΕ - ΝΑΤΟ και Ρωσίας, διεξήχθησαν την Κυριακή οι βουλευτικές εκλογές στη Μολδαβία, οι οποίες ανέδειξαν νικητή το φιλοευρωπαϊκό κόμμα.

Εν μέσω αλληλοκατηγοριών για «παρέμβαση» στις εκλογές, «χειραγώγηση», εξαγορά ψήφων και νοθεία, το Κόμμα Δράσης και Αλληλεγγύης (PAS), το οποίο βρίσκεται στην εξουσία από το 2021, κέρδισε το 50,03% των ψήφων, σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα μετά την καταμέτρηση του 99,52% των ψηφοδελτίων. Το φιλορωσικό Πατριωτικό Μπλοκ συγκέντρωσε 24,26% και στην τρίτη θέση βρίσκεται, με 7,99%, το Εθνικό Εναλλακτικό Κίνημα (MAS) του δημάρχου του Κισινάου, ο οποίος είχε καλέσει τους πολίτες να ψηφίσουν εναντίον του PAS. Η συμμετοχή ήταν χαμηλή, στο 52%.

Στις εκλογές του 2021 το PAS είχε λάβει 52,8% των ψήφων, έναντι 27,2% για το Μπλοκ των λεγόμενων «Σοσιαλιστών και Κομμουνιστών» του δισεκατομμυριούχου επιχειρηματία, Ιγκορ Ντοντόν.

Tο PAS είναι πιθανό να διατηρήσει την απόλυτη πλειοψηφία του στο κοινοβούλιο με 55 έδρες στις 101. Στην απερχόμενη βουλή είχε 63 έδρες.

«Το PAS έχει εξασφαλίσει μία κοινοβουλευτική πλειοψηφία, μία φιλοευρωπαϊκή πλειοψηφία» παρά την «ανάμειξη στην εκλογική διαδικασία της Ρωσίας η οποία χρησιμοποίησε βρώμικες μεθόδους», δήλωσε ο Ιγκορ Γκρόσου, ο ηγέτης του PAS.

Αφού ψήφισε στο Κισινάου, η Πρόεδρος της Μολδαβίας, Μάγια Σάντου, προειδοποίησε για «μαζική ανάμειξη της Ρωσίας» στις εκλογές, λέγοντας στους δημοσιογράφους ότι η χώρα, η οποία συνορεύει με την εμπόλεμη Ουκρανία, βρίσκεται «σε κίνδυνο».

Τις προηγούμενες ημέρες είχε καταγγείλει πως διοχετεύτηκαν «εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ» από τη Μόσχα για την εξαγορά ψήφων, και ότι ενορχηστρώθηκαν διαδικτυακές εκστρατείες παραπληροφόρησης και υποκίνησης βίας με στόχο να επηρεαστεί το εκλογικό αποτέλεσμα.

Η Μολδαβία βρίσκεται σε φάση έναρξης των διαπραγματεύσεων για ένταξη στην ΕΕ, ενώ λαμβάνει σημαντική οικονομική, ενεργειακή και στρατιωτική ενίσχυση από τη «Δύση». Η Σάντου και το PAS υπογραμμίζουν πως η ένταξη της χώρας στην ΕΕ είναι κλειδί για το μέλλον της Μολδαβίας και την αποφυγή της ρωσικής επιρροής.

Η Μόσχα διέψευσε τις κατηγορίες αυτές, ενώ η μολδαβική αντιπολίτευση, η οποία είναι σε μεγάλο βαθμό φιλορωσική, κατηγόρησε το PAS ότι σχεδίασε νοθεία.

Στο μεταξύ η μολδαβική υπηρεσία κυβερνοασφάλειας δήλωσε την Κυριακή ότι εντόπισε απόπειρες επιθέσεων στην εκλογική υποδομή, «οι οποίες εξουδετερώθηκαν σε πραγματικό χρόνο».

Στην αποσχισθείσα περιοχή της Υπερδνειστερίας, η οποία ελέγχεται από φιλορώσους αυτονομιστές, αξιωματούχοι κατήγγειλαν «πολυάριθμες και κραυγαλέες» προσπάθειες αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος.

Εξάλλου ο Ντόντον ισχυρίστηκε ότι οι «σύμμαχοί» του έχουν τεκμηριώσει εκλογικές παραβιάσεις και συλλέγουν αποδεικτικά στοιχεία. Κάλεσε τους πολίτες να διαδηλώσουν χθες έξω από το κοινοβούλιο για να διαμαρτυρηθούν για τη «νοθεία».

Το Κρεμλίνο κατηγόρησε τις αρχές της Μολδαβίας ότι «εμπόδισαν» εκατοντάδες χιλιάδες Μολδαβούς που ζουν στη Ρωσία να ψηφίσουν στις βουλευτικές εκλογές με τη λειτουργία μόνο δύο εκλογικών τμημάτων για τη μεγάλη μολδαβική διασπορά.

Χαιρετίζουν οι Ευρωπαίοι

«Το μήνυμα του μολδαβικού λαού είναι ισχυρό και ξεκάθαρο. Επέλεξαν τη δημοκρατία, τη μεταρρύθμιση και ένα ευρωπαϊκό μέλλον, απέναντι στην πίεση και την ανάμειξη της Ρωσίας», έγραψε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντ. Κόστα.

Ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμ. Μακρόν χαιρέτισε τη νίκη του φιλοευρωπαϊκού στρατοπέδου στις εκλογές «παρά τις απόπειρες ανάμειξης και τις πιέσεις».

«Οχι μόνο σώσατε τη δημοκρατία και διατηρήσατε την ευρωπαϊκή πορεία, αλλά σταθήκατε επίσης εμπόδιο στις προσπάθειες της Ρωσίας να πάρει τον έλεγχο της περιοχής», τόνισε ο Πολωνός πρωθυπουργός, Ντ. Τουσκ.

«Η Ρωσία δεν κατόρθωσε να αποσταθεροποιήσει τη Μολδαβία ακόμη και αφού δαπάνησε τεράστιους πόρους», δήλωσε ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Β. Ζελένσκι. «Η ανατρεπτική επιρροή της Ρωσίας δεν θα απλωθεί περισσότερο στην Ευρώπη», πρόσθεσε.