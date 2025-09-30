ΓΕΡΜΑΝΙΑ - Β. ΡΗΝΑΝΙΑ - ΒΕΣΤΦΑΛΙΑ

Η AfD ανεβάζει ποσοστά

Οι υποψήφιοι του ακροδεξιού κόμματος της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) έχασαν και τους τρεις δήμους τους οποίους διεκδικούσαν στις επαναληπτικές εκλογές της Βόρειας Ρηνανίας - Βεστφαλίας στον δεύτερο γύρο των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών της Κυριακής. Την ίδια ώρα το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) υπέστη ιστορική ήττα στο Ντόρτμουντ.

Στο Γκελζενκίρχεν, το οποίο επί δεκαετίες θεωρείται προπύργιο των Σοσιαλδημοκρατών, η υποψήφια του SPD με 66,9% των ψήφων επικράτησε στον επαναληπτικό γύρο τoυ υποψηφίου της AfD, ο οποίος έλαβε 33,1%. Το 2024 το Γκελζενκίρχεν, εν μέσω παρακμής των βιομηχανιών άνθρακα και χάλυβα, κατέγραψε το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας στη Γερμανία, με 14,8%.

Στην άλλη πόλη του χάλυβα, το Ντούιζμπουργκ, ο επί 13 χρόνια δήμαρχος Ζέρεν Λινκ (SPD) έλαβε το 78,6% των ψήφων, ενώ ο αντίπαλός του από την AfD περιορίστηκε στο 21,4%.

Στο Χάγκεν, ο υποψήφιος της CDU επικράτησε με 71,7% του υποψηφίου της AfD, ο οποίος έλαβε το 28,3% των ψήφων.

Στο Ντόρτμουντ το SPD έχασε τον δήμο έπειτα από 80 χρόνια. Με 52,9% ο υποψήφιος της CDU, με καταγωγή από τον Λίβανο, κέρδισε τον εν ενεργεία δήμαρχο του SPD, ο οποίος συγκέντρωσε το 47,08% των ψήφων. Αντιθέτως, στο Ομπερχάουζεν, το SPD κέρδισε τον δήμο από την CDU έπειτα από 10 χρόνια, με 51% έναντι 49% του νυν δημάρχου.