ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ - ΙΣΡΑΗΛ

Παρουσιάστηκε το άθλιο σχέδιο για μετατροπή της Γάζας σε προτεκτοράτο των ΗΠΑ

Τοτης αμερικανικής κυβέρνησης γιακαι για ενταφιασμό του δικαιώματος και της πάλης του παλαιστινιακού λαού με όλα τα μέσα για ένα πραγματικά ανεξάρτητο κράτος παρουσίασε χθες ο Αμερικανός Πρόεδροςμετά τη συνάντησή του στον Λευκό Οίκο με τον πρωθυπουργό του ισραηλινού κράτους - δολοφόνου

Χαρακτηριστικά, το απαράδεκτο, δήθεν «ειρηνευτικό», σχέδιο «20 σημείων» περιλαμβάνει μεταξύ άλλων διαιώνιση της παρουσίας του ισραηλινού κατοχικού στρατού στη Γάζα, μέσω της «σταδιακής αποχώρησής» του με πολλαπλούς «αστερίσκους», τον έλεγχο της Γάζας από ένα διεθνές «Συμβούλιο Ειρήνης» υπό την προεδρία του Ντ. Τραμπ, αφοπλισμό των παλαιστινιακών οργανώσεων, ανάπτυξη διεθνούς στρατιωτικής δύναμης, «θαυματουργές πόλεις» και «ειδικές οικονομικές ζώνες» για τη διασφάλιση των συμφερόντων των μονοπωλίων των ΗΠΑ και των συμμάχων τους κ.ά.

Η παρουσίαση του σχεδίου συνοδεύτηκε από την απειλή του Ντ. Τραμπ ότι αν η παλαιστινιακή πλευρά το απορρίψει, τότε οι ΗΠΑ θα στηρίξουν πλήρως το Ισραήλ στη συνέχιση του μακελειού στη Γάζα - όπως κάνουν δηλαδή από την πρώτη στιγμή μέχρι σήμερα.

Ο ισραηλινός κατοχικός στρατός συνεχίζει εξάλλου τη σφαγή, με έμφαση στις δολοφονικές επιχειρήσεις που διεξάγει στην Πόλη της Γάζας, συνεχίζοντας το ξεκλήρισμα οικογενειών και τον βίαιο εκτοπισμό πολλών χιλιάδων αμάχων.

Η νέα συνάντηση Τραμπ - Νετανιάχου

Συνολικά,από τις ισραηλινές επιθέσεις και άλλοι 168.346 έχουν τραυματιστεί, πέρα από τους χιλιάδες αγνοούμενους κάτω από τα συντρίμμια.

Στο πλαίσιο του στενού συντονισμού ΗΠΑ - Ισραήλ για την προώθηση των παραπάνω και τη σφαγή του παλαιστινιακού λαού, χθες πραγματοποιήθηκε στον Λευκό Οίκο νέα συνάντηση του Ντ. Τραμπ με τον Μπ. Νετανιάχου, η τέταρτη από την ανάληψη της δεύτερης θητείας Τραμπ.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επιβεβαιώθηκαν από τον Λευκό Οίκο, ο Νετανιάχου τηλεφώνησε στον πρωθυπουργό του Κατάρ σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι μετά από πρωτοβουλία του Τραμπ και... ζήτησε «συγγνώμη» για την ισραηλινή επίθεση της 9ης Σεπτέμβρη στην Ντόχα με στόχο την ηγεσία της Χαμάς. Ο Νετανιάχου εμφανίστηκε να διαβεβαιώνει επίσης πως δεν θα επαναλάβει επίθεση στο Κατάρ...

Στη συνέντευξη Τύπου μετά τη συνάντηση στον Λευκό Οίκο, ο Ντ. Τραμπ δήλωσε ότι με τον Νετανιάχου μίλησαν «για τα πάντα, για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή και όχι μόνο για τη Γάζα», αναπαράγοντας την απάτη περί επιδίωξης «αιώνιας ειρήνης» στην περιοχή.

Αναφερόμενος στο άθλιο σχέδιο για τη Γάζα, εκτόξευσε νέες απειλές κατά της Χαμάς και των Παλαιστινίων, δηλώνοντας ότι αν απορριφθεί οι ΗΠΑ θα στηρίξουν πλήρως το Ισραήλ στη συνέχιση του πολέμου. Επίσης ανέθεσε στις αραβικές και μουσουλμανικές χώρες «να αντιμετωπίσουν τη Χαμάς», απειλώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση το Ισραήλ «θα τελειώσει τη δουλειά».

Αναφέρθηκε επίσης στις πιθανότητες για νέες «συμφωνίες του Αβραάμ», ισχυριζόμενος ότι μια τέτοια συμφωνία θα μπορούσε να κλειστεί στο μέλλον και με το Ιράν, λέγοντας μάλιστα προκλητικά ότι «δεν είχα φανταστεί ότι αυτή η "στροφή" θα γινόταν "με τα B2"», δηλαδή τα βομβαρδιστικά που χρησιμοποίησαν οι ΗΠΑ για να επιτεθούν μαζί με το Ισραήλ σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Ο Μπ. Νετανιάχου από την πλευρά δήλωσε πως το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα είναι σύμφωνο με τα κριτήρια της ισραηλινής κυβέρνησης, για τον αφοπλισμό και την αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας και τη δημιουργία «περιμέτρου ασφαλείας», με μία κυβέρνηση «ειρηνική που δεν θα απαρτίζεται ούτε από τη Χαμάς, ούτε από την Παλαιστινιακή Αρχή».

Εμφανίστηκε επίσης αισιόδοξος για πιθανές νέες συμφωνίες του Αβραάμ «υπό την ηγεσία των ΗΠΑ».

Αργότερα χθες βράδυ, το δίκτυο Al Jazeera ανέφερε ότι το Κατάρ και η Αίγυπτος παρέδωσαν στη Χαμάς το σχέδιο Τραμπ για τον «τερματισμό του πολέμου» και η αντιπροσωπεία της παλαιστινιακής οργάνωσης δήλωσε ότι θα το μελετήσει με υπευθυνότητα.

Τα βασικά σημεία του άθλιου σχεδίου

Μετά τις «διαρροές» των προηγούμενων ημερών, αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου δημοσιοποίησαν το άθλιο σχέδιο «20 σημείων» των ΗΠΑ για τη Γάζα.

Σύμφωνα με αυτό, «εάν συμφωνήσουν και οι δύο πλευρές με αυτήν την πρόταση, ο πόλεμος θα τερματιστεί αμέσως». Εντός «72 ωρών από τη στιγμή που το Ισραήλ» θα αποδεχτεί το σχέδιο θα επιστραφούν όλοι οι όμηροι και σε αντάλλαγμα το Ισραήλ θα απελευθερώσει στη συνέχεια 250 ισοβίτες Παλαιστίνιους και άλλους 1.700 κατοίκους της Γάζας που συνελήφθησαν από τον κατοχικό στρατό.

Η Γάζα θα γίνει μια «αποριζοσπαστικοποιημένη ζώνη χωρίς τρομοκρατία» - όπως χαρακτηρίζουν δηλαδή το Ισραήλ και οι ευρωατλαντικοί σύμμαχοί του την πάλη του παλαιστινιακού λαού με όλα τα μέσα για την δημιουργία ενός πραγματικά ανεξάρτητου κράτους.

Στα μέλη της Χαμάς που θα δεσμευτούν σε «ειρηνική συνύπαρξη» με τους κατακτητές και σε αφοπλισμό, θα χορηγηθεί αμνηστία, καθώς και «ασφαλής διέλευση» για όσους θέλουν να φύγουν από τη Γάζα προς άλλες χώρες.

Δίνεται δε υποκριτικά η «διαβεβαίωση» πως η Γάζα δεν θα τεθεί υπό κατοχή, ούτε θα προσαρτηθεί από το Ισραήλ.

Στην πραγματικότητα προβλέπεται η μετατροπή της Γάζας σε προτεκτοράτο των ΗΠΑ, με «σταδιακή» και υπό όρους αποχώρηση του ισραηλινού κατοχικού στρατού και με την ανάπτυξη διεθνούς στρατιωτικής δύναμης.

Συγκεκριμένα, η Γάζα σχεδιάζεται να διοικείται υπό «προσωρινή μεταβατική διακυβέρνηση μιας τεχνοκρατικής, απολιτικής παλαιστινιακής επιτροπής», υπό την εποπτεία ενός «διεθνούς μεταβατικού οργάνου», του λεγόμενου «Συμβουλίου Ειρήνης», υπό την προεδρία του Ντ. Τραμπ.

Αναφέρεται ότι σε αυτό θα συμμετέχουν και άλλοι αρχηγοί κρατών, καθώς και ο διαβόητος μακελάρης της Μέσης Ανατολής, πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας, Τόνι Μπλερ, το ίδρυμα του οποίου έχει παίξει μεταξύ άλλων καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη των σχεδίων για τη «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής»...

Επισημαίνεται δε ότι το Συμβούλιο αυτό «θα θέτει το πλαίσιο και θα χειρίζεται τη χρηματοδότηση για την ανασυγκρότηση της Γάζας μέχρις ότου η Παλαιστινιακή Αρχή ολοκληρώσει το πρόγραμμα μεταρρύθμισής της», όπως αυτή περιγράφεται στο εξίσου άθλιο σχέδιο Τραμπ του 2020 και στη «σαουδαραβο-γαλλική πρόταση» και «μπορέσει με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα να αναλάβει τον έλεγχο της Γάζας».

Συμπληρώνοντας τα παραπάνω για το σχεδιαζόμενο προτεκτοράτο, «οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν με αραβικούς και διεθνείς εταίρους για να αναπτύξουν μια προσωρινή Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης (ISF), η οποία θα αναπτυχθεί άμεσα στη Γάζα».

Ο ισραηλινός κατοχικός στρατός θα αποσύρεται μόνο «σταδιακά», «βάσει προτύπων, οροσήμων και χρονοδιαγραμμάτων που θα συνδεθούν με την αποστρατιωτικοποίηση», τα οποία θα συμφωνηθούν μεταξύ του ισραηλινού στρατού, της ISF, των «εγγυητών» και των ΗΠΑ...

Ακόμα και στην υποτιθέμενη μελλοντική και χρονικά αόριστη «πλήρη απόσυρση», αναφέρεται ότι ο κατοχικός στρατός θα διατηρήσει «μια παρουσία ασφαλείας στην περίμετρο που θα παραμείνει έως ότου η Γάζα διασφαλιστεί πλήρως από κάθε αναζωπύρωση τρομοκρατικής απειλής»...

Προβλέπεται επίσης «οικονομικό σχέδιο ανάπτυξης υπό τον Τραμπ», μεταξύ άλλων με ίδρυση «ειδικής οικονομικής ζώνης με προνομιακούς δασμολογικούς και εμπορικούς όρους».

Κατά τα άλλα αναφέρεται ότι με την αποδοχή της απαράδεκτης συμφωνίας, «πλήρης ανθρωπιστική βοήθεια θα σταλεί αμέσως στη Λωρίδα της Γάζας», ενώ «περιφερειακοί εταίροι» θα διασφαλίσουν ότι «η Χαμάς και οι άλλες οργανώσεις θα τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους» και «δεν θα έχουν κανένα ρόλο στη διακυβέρνηση της Γάζας».

«Θάβοντας» το δικαίωμα του παλαιστινιακού λαού για ένα πραγματικά ανεξάρτητο κράτος, καθώς και όλες τις σχετικές αποφάσεις του ΟΗΕ, αναφέρεται γενικώς και αορίστως ότι «ενώ η ανασυγκρότηση της Γάζας θα προχωρά και όταν το πρόγραμμα μεταρρύθμισης της Παλαιστινιακής Αρχής υλοποιηθεί πιστά, οι συνθήκες μπορεί επιτέλους να είναι ώριμες για μια αξιόπιστη πορεία προς την παλαιστινιακή αυτοδιάθεση και κρατικότητα»...