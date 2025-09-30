ΗΠΑ

Σύνοδος στρατηγών παρουσία Τραμπ

Εκατοντάδες στρατηγοί, ταξίαρχοι, ναύαρχοι και διοικητές όλων των Σωμάτων των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων αναμένεται να συμμετάσχουν σήμερα Τρίτη στη σύνοδο που έχει συγκαλέσει από την περασμένη βδομάδα στο Πανεπιστήμιο Πεζοναυτών, στο Κουάντικο της Βιρτζίνια, ο υπουργός Αμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ.

Η ασυνήθιστη σύνοδος θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Προέδρου της χώρας Ντόναλντ Τραμπ, λίγες βδομάδες μετά τη μετονομασία του υπουργείου Αμυνας σε υπουργείο Πολέμου, ονομασία που είχε μέχρι και λίγα χρόνια μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Δεν υπάρχουν επίσημα πληροφορίες για το πρόγραμμα και την ατζέντα της συνάντησης, που έγινε γνωστή την περασμένη βδομάδα από αποκλειστικό ρεπορτάζ της εφημερίδας «Washington Post».

Πάντως, διοργανώνεται στο φόντο της ραγδαίας αναδιαμόρφωσης του Πενταγώνου την οποία ξεκίνησε ο αρμόδιος υπουργός Π. Χέγκσεθ, απολύοντας κορυφαίους στρατηγούς και ναυάρχους που ανέλαβαν νευραλγικές επιτελικές θέσεις επί προεδρίας Μπάιντεν, και κάνοντας σημαντικές αναπροσαρμογές στην ατζέντα «εθνικής ασφάλειας» έναντι σημαντικών γεωπολιτικών ανταγωνιστών των ΗΠΑ, πρωτίστως της Κίνας. Ο Τραμπ αναφέρθηκε στη συμμετοχή του στη σύνοδο αυτή σε δηλώσεις που έκανε την Κυριακή στην εκπομπή «NBC News Sunday», λέγοντας ότι πρόκειται «να συζητηθούν πολλά θετικά πράγματα» και ότι θα εκπέμψει ένα «καλό μήνυμα».

Οι ΗΠΑ έχουν ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις σε πολλές περιοχές του κόσμου. Ως εκ τούτου, η σύνοδος μπορεί να σχετίζεται με τους επόμενους αμερικανικούς σχεδιασμούς στο φόντο σφοδρών ανταγωνισμών σε Ασία, Μέση Ανατολή κ.α.

Στο μεταξύ συνεχίζονται οι τριβές μεταξύ πολιτειακών κυβερνήσεων και ομοσπονδιακής κυβέρνησης, με αφορμή τις αποφάσεις Τραμπ για ανάπτυξη στρατευμάτων και ανδρών της Εθνοφρουράς σε διάφορες μεγαλουπόλεις, με το πρόσχημα της «καταπολέμησης της εγκληματικότητας».

Προχτές ο υπουργός Αμυνας Π. Χέγκσεθ διέταξε 200 μέλη της Εθνοφρουράς του Ορεγκον να τεθούν υπό ομοσπονδιακή διοίκηση, αφότου ο Τραμπ ανακοίνωσε την ανάπτυξη στρατιωτικής δύναμης στο Πόρτλαντ, το μεγαλύτερο αστικό κέντρο της εν λόγω Πολιτείας. Στη συνέχεια οι αρχές του Ορεγκον κατέθεσαν αγωγή, σε μια προσπάθεια να αποτρέψουν τα σχέδια του Τραμπ, που επικαλέστηκε την ανάγκη προστασίας των εγκαταστάσεων της ομοσπονδιακής υπηρεσίας μετανάστευσης (ICE) στο Πόρτλαντ από «εγχώριους τρομοκράτες».

Παζάρια στο Κογκρέσο για πιθανό shutdown της κυβέρνησης

Η σύνοδος έρχεται στο φόντο σκληρών παζαριών μεταξύ Δημοκρατικών, Ρεπουμπλικάνων και κυβέρνησης Τραμπ στο Κογκρέσο, καθώς θεωρείται πιθανή η αναστολή της λειτουργίας δημόσιων και κρατικών υπηρεσιών από αύριο Τετάρτη 1η Οκτώβρη, αν το Κογκρέσο δεν ξεπεράσει τις διαφωνίες Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικάνων.

Σύμφωνα με το CNN, ο Τραμπ δέχτηκε συνάντηση της τελευταίας στιγμής με τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον, τον αρχηγό της πλειοψηφίας στη Γερουσία, Τζον Θουν, τον αρχηγό της μειοψηφίας στη Βουλή των Αντιπροσώπων, Χακίμ Τζέφρις, και τον αρχηγό της μειοψηφίας των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, αργότερα απόψε Τρίτη.

Την Κυριακή πάντως ο Τραμπ χαρακτήριζε «μη σοβαρές και γελοίες» τις απαιτήσεις των Δημοκρατικών, και είχε ακυρώσει τη συνάντηση που είχε προγραμματιστεί προς το τέλος της βδομάδας, με στόχο μεταξύ άλλων την παράταση των ενισχυμένων επιδοτήσεων του Νόμου για την Υγεία και την Περίθαλψη (Medicaid).

Οι Ρεπουμπλικάνοι ελέγχουν το Καπιτώλιο, αλλά χρειάζονται τη στήριξη τουλάχιστον 7 Δημοκρατικών στη Γερουσία ώστε να εγκριθεί το επίμαχο πακέτο χρηματοδότησης των επόμενων κρατικών δαπανών.

Εφόσον το αδιέξοδο δεν επιλυθεί, το επικείμενο κλείσιμο της κυβέρνησης ενδέχεται να είναι μοναδικό στα χρονικά των αναστολών λειτουργίας των κυβερνητικών υπηρεσιών. Η μεγαλύτερη κυβερνητική παύση (shutdown) που έχει καταγραφεί ήταν κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ, στα τέλη Δεκέμβρη 2018, και διήρκεσε 35 ημέρες.

Σε μια άλλη εξέλιξη, η αποχώρηση, την Κυριακή, του απερχόμενου δημάρχου Νέας Υόρκης Ερικ Ανταμς (εμπλεκόμενου σε σκάνδαλα δωροδοκίας και διαφθοράς) από την προεκλογική κούρσα ανοίγει τον δρόμο για πιθανή επικράτηση του - κατά δήλωσή του - «σοσιαλιστή» υποψηφίου με τους Δημοκρατικούς, Ζοχράν Μαμντάνι, στις δημοτικές εκλογές που θα διεξαχθούν στην αμερικανική μεγαλούπολη στις 4 Νοέμβρη.

Αλλοι υποψήφιοι είναι ο ανεξάρτητος Αντριου Κουόμο, πρώην κυβερνήτης της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, και ο Ρεπουμπλικάνος Κέρτις Σλίγουα.