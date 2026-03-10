ΤΡΙΜΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΓΑΛΛΙΑΣ - ΚΥΠΡΟΥ

Οι συμφωνίες του πολέμου «δοκιμάζονται στην πράξη»...

Eurokinissi

Την παραπέρα πολεμική εμπλοκή Ελλάδας, Γαλλίας και Κυπριακής Δημοκρατίας, συνολικά της ΕΕ στο μακελειό του ιμπεριαλιστικού πολέμου στη Μέση Ανατολή, με κύριο στόχο τη διασφάλιση των συμφερόντων των ευρωενωσιακών μονοπωλίων, σηματοδότησε η χθεσινή συνάντηση στην Κύπρο μεταξύ των Κυρ. Μητσοτάκη, Εμ. Μακρόν και Ν. Χριστοδουλίδη.

Σύμφωνα με πηγές από το Μαξίμου «συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις σε Ιράν και Μέση Ανατολή», «τόνισαν την ανάγκη να αποφευχθεί ευρείας κλίμακας και μεγάλης διάρκειας επιχείρηση στο έδαφος του Λιβάνου» (άρα μια «πιο συμμαζεμένη» των ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων τη δέχονται...), «εκφράστηκε το ισχυρό ενδιαφέρον και των τριών ηγετών για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ» και «υπογραμμίστηκε η ανάγκη να αποφευχθεί η αστάθεια στην παγκόσμια οικονομία από τις επιπτώσεις του πολέμου», με τον Μητσοτάκη να λέει ότι «η ΕΕ πρέπει να βρίσκεται σε εγρήγορση και να προετοιμάζεται για όλα τα σενάρια».

Ακολούθησαν δηλώσεις τους στην αεροπορική βάση της Πάφου, με τον Ν. Χριστοδουλίδη να λέει μεταξύ άλλων ότι η «ασφάλεια» της Κύπρου και της ΕΕ είναι «συλλογική ευθύνη», και να χαιρετίζει την αποστολή της φρεγάτας «Κίμων» ως «σύμβολο περιφερειακής ασφάλειας» αλλά και «ηγεσίας» από μέρους βέβαια της ελληνικής αστικής τάξης, που αναζητεί ακόμα πιο ενεργό ρόλο ευρωατλαντικού χωροφύλακα στην περιοχή, από τα Βαλκάνια και τη Μαύρη Θάλασσα μέχρι την Ανατολική Μεσόγειο και ακόμα παραπέρα.

Στο ίδιο μοτίβο, ο Χριστοδουλίδης είπε ότι η αποστολή πλοίων και όπλων (αντιαεροπορικών από τη Γαλλία) στην Κύπρο στέλνει «ένα ουσιαστικό μήνυμα για τις δυνατότητες της Ευρώπης και τον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσει, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τα σημερινά γεωπολιτικά δεδομένα», δείχνοντας εμμέσως τους εντεινόμενους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς, όπου τα ευρωενωσιακά κεφάλαια αναζητούν τα μερτικά τους από την καπιταλιστική «λεία». Πρόσθεσε άλλωστε πως «ό,τι γίνεται στη Μέση Ανατολή έχει ευρύτερο αντίκτυπο, επηρεάζει την Ευρώπη, τα συμφέροντά της, την ενεργειακή της ασφάλεια» κ.λπ., εξ ου και επέμεινε ότι «η ΕΕ πρέπει να εμπλακεί πιο ενεργά, πιο στρατηγικά και πιο συνεκτικά με την ευρύτερη περιοχή». Επίσης ότι η κυπριακή προεδρία το τρέχον εξάμηνο στην ΕΕ «εστιάζει στη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης μέσα και από την εξωστρέφεια - προς την άμεση γειτονιά μας και ιδιαίτερα προς τη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική και τον Κόλπο».

Παίρνοντας τον λόγο ο Μακρόν παρέπεμψε στη Συμφωνία Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ Γαλλίας και Κυπριακής Δημοκρατίας (υπεγράφη στις 15/12/2025), λέγοντας ότι «πίσω από αυτό το κείμενο που υπογράψαμε υπάρχουν η δέσμευσή μας και η στρατιωτική μας παρουσία» και σηματοδοτώντας τη μετατροπή της Κύπρου σε αβύθιστο αεροπλανοφόρο του γαλλικού ιμπεριαλισμού. «Θέλουμε επίσης να εκφράσουμε τη βούλησή μας να δείξουμε πραγματικά ότι είμαστε στο πλευρό σας για την ασφαλή προστασία και των Ευρωπαίων πολιτών που βρίσκονται στην περιοχή, αλλά και για τον επαναπατρισμό τους με ασφάλεια», συμπλήρωσε, βασικά προαναγγέλλοντας επιχειρήσεις στην περιοχή με τον μανδύα του ανθρωπισμού», του «απεγκλωβισμού αμάχων» κ.λπ. Δεν παρέλειψε να εκφράσει την «αλληλεγγύη» του σε χώρες της περιοχής με τις οποίες έχουν «αμυντικές συμφωνίες», αναφέροντας π.χ. τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Σημειωτέον, με τα ΗΑΕ έχει υπογράψει και η ελληνική κυβέρνηση (από τον Νοέμβρη 2020) συμφωνία για την άμυνα και την ασφάλεια, η οποία περιέχει και ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής, με ερώτημα τι θα πράξει η ελληνική πλευρά αν οι Εμιρατινοί ζητήσουν βοήθεια στην αεράμυνά τους, που δοκιμάζεται από ιρανικά πλήγματα. Αλλωστε, για τέτοιους λόγους ελληνική πυροβολαρχία «Patriot» είναι ανεπτυγμένη ήδη στη γειτονική Σαουδική Αραβία. Να σημειωθεί επίσης ότι ο Μακρόν μίλησε και για «επιθέσεις από πολλαπλά drones και πυραύλους» που δέχτηκε η Κύπρος, την ίδια ώρα που τα αστικά επιτελεία επιχειρούν να εφησυχάσουν.

Από τον Κόλπο του Αντεν στα Στενά του Ορμούζ

Να επισημανθεί και η αναφορά Μακρόν στην ευρωενωσιακή ναυτική επιχείρηση «Aspides» στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Αντεν, που όπως φαίνεται δεν τους είναι πλέον αρκετή.

Χαρακτηριστικά, επικαλούμενος «την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, την ασφάλεια της θαλάσσιας πλεύσης» ο Γάλλος Πρόεδρος προανήγγειλε και «μια άλλη αποστολή, καθαρά συνοδευτική (...) με ευρωπαϊκές και μη ευρωπαϊκές χώρες» - μια ανάσα από τις πυροβολαρχίες του Ιράν, με ό,τι αυτό σημαίνει για τα πληρώματα όλων των πλοίων, εμπορικών και πολεμικών - για «να συνοδεύσει τάνκερς και άλλα φορτηγά πλοία του εμπορικού στόλου, για να μπορέσει να συνεχίσει το εμπόριο μέσω των θαλάσσιων οδών. Προετοιμάζουμε λοιπόν αυτήν την αποστολή με τους εταίρους μας και συζητήσαμε γι' αυτό με εσάς σήμερα», είπε, καθώς «είναι απαραίτητη για να διασφαλίσει τις οικονομίες μας και την παγκόσμια οικονομία».

Θυμίζουμε ότι από τον Γενάρη 2020, υπό γαλλική «καθοδήγηση» και με έδρα τη γαλλική βάση στο Αμπου Ντάμπι, «τρέχει» η πολυεθνική αποστολή «European Maritime Awareness in the Strait of Hormuz» (EMASOH / AGENOR η ονομασία του στρατιωτικού σκέλους της αποστολής), όπου μετέχουν Γαλλία, Ελλάδα (μάλιστα ο Ελληνας στρατιωτικός ακόλουθος στα ΗΑΕ είναι χρεωμένος ως επιτελής στην πολυεθνική αποστολή), Γερμανία, Δανία, Ιταλία, Βέλγιο, Ολλανδία, Πορτογαλία και Νορβηγία, με σκοπό «την ασφαλή και ελεύθερη διέλευση των εμπορικών πλοίων στον Κόλπο, στα Στενά του Ορμούζ και στον Κόλπο του Ομάν». Θέλουν τώρα να την αναβαθμίσουν στο επόμενο επιχειρησιακό επίπεδο. Αλλωστε ο Μακρόν διαβεβαίωσε χθες ότι «θα συνεχίσει να υπάρχει γαλλική παρουσία στη Μεσόγειο, στην Ερυθρά Θάλασσα, στα Στενά του Ορμούζ, με 8 φρεγάτες, με το αεροπλανοφόρο μας και με αμφίβιες μονάδες».

Θυμίζουμε επίσης ότι για το θέμα ρωτήθηκαν σε συνεντεύξεις που παραχώρησαν οι υπουργοί Εξωτερικών και Αμυνας. Ο μεν Γ. Γεραπετρίτης είπε στον «ΣΚΑΪ» ότι «το de facto κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ δημιουργεί τεράστιο ζήτημα στην παγκόσμια οικονομία, και τροφοδοσίας και πληθωριστικών πιέσεων. Θα υπάρξει συζήτηση επιπλέον σε επίπεδο ευρωπαϊκών οργάνων για τα επόμενα βήματα». Ο δε Ν. Δένδιας ήδη από την προηγούμενη βδομάδα είχε πει στον «Alpha» ότι «η Γαλλία σκέφτεται κάτι τέτοιο» και ότι πέραν της ελληνικής συμμετοχής στην «Aspides» (στην παρούσα φάση με τη φρεγάτα «Υδρα»), «εάν υπάρξει κάποια ευρύτερη επιχείρηση, κυρίως αν υπάρξει ευρωπαϊκή επιχείρηση, θα το δούμε», αφού «δεν μπορώ να αποκλείσω οτιδήποτε», την ώρα που π.χ. ο ανταποκριτής της εφημερίδας «Τα Νέα» έγραφε από την εμπόλεμη ζώνη πως «οι σχεδιασμοί για μια έναρξη επιχειρήσεων (σ.σ. των Ισραηλινών) κατά των Χούθι είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, στο τελικό στάδιο», με ό,τι αυτό σημαίνει και για το πλήρωμα του «Υδρα».

Φουλ της εμπλοκής...

Παίρνοντας τελευταίος τον λόγο, ο Μητσοτάκης αναφέρθηκε στα μέσα και όπλα που έστειλαν στην Κύπρο η Ελλάδα, η Ιταλία και η Ισπανία, παρουσιάζοντάς το ως απόδειξη που «επιβεβαιώνει ότι η Ευρώπη παραμένει πάντα μια υπεύθυνη δύναμη, ικανή να συνδιαμορφώσει τις παγκόσμιες εξελίξεις», κόντρα σε άλλα ιμπεριαλιστικά κέντρα.

Απευθυνόμενος δε στον Μακρόν θύμισε τη διμερή «Συμφωνία Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης για τη συνεργασία στην άμυνα και την ασφάλεια»: «Αποδείξαμε ότι οι στρατηγικές συμφωνίες τις οποίες υπογράφουμε δεν είναι απλά αδιάφορα κείμενα, δοκιμάζονται στην πράξη. Αυτή η στρατηγική σχέση Ελλάδος - Γαλλίας αλλά και Ελλάδος - Κύπρου δοκιμάστηκε στην πράξη (σ.σ. με την αποστολή ελληνικών και γαλλικών όπλων στην Κύπρο). Αυτή νομίζω ότι είναι και η μεγάλη αξία αυτής της κίνησης». Θυμίζουμε ότι η συμφωνία που υπεγράφη το 2021 και οδεύει για ανανέωση κατά το επόμενο χρονικό διάστημα προέβλεπε ακόμα και ανάπτυξη ελληνικών τμημάτων στην Αφρική, στη ζώνη του Σαχέλ, σε υποστήριξη των γαλλικών που επιχειρούσαν στην περιοχή, ενώ με την ερμηνεία του πρωθυπουργού ελληνικά τμήματα μπορούν να αναπτυχθούν και οπουδήποτε αλλού τα χρειαστούν οι Γάλλοι.

Την ίδια ώρα, και ενώ οι ελληνικές Ενοπλες Δυνάμεις διατάσσονται να επιχειρήσουν όπου Γης για τα συμφέροντα του κεφαλαίου, επανέλαβε το παραμύθι ότι «οι κινήσεις μας είναι αμιγώς αμυντικές, μακριά από οποιαδήποτε πολεμική εμπλοκή» και άλλα τέτοια. Αφήνοντας δε ορθάνοιχτο το ενδεχόμενο συμμετοχής στη νέα αποστολή στα Στενά του Ορμούζ, είπε ότι «ο κόσμος ολόκληρος βιώνει μια πρωτοφανή αναταραχή, όχι μόνο πολιτικοστρατιωτική αλλά και οικονομική, με άγνωστες προς το παρόν συνέπειες στην Ενέργεια, στη ναυσιπλοΐα και αλυσιδωτά στο εμπόριο των προϊόντων, αλλά και στη διαμόρφωση των τιμών τους». Παρέπεμψε και σε όσα είπε προηγουμένως ο Μακρόν, εστιάζοντας κι αυτός στην «ελευθερία της ναυσιπλοΐας - που τόσο ενδιαφέρει και την Ελλάδα και την Κύπρο - η οποία σήμερα βάλλεται», και όπως είπε αποτελεί «συνθήκη ελεύθερου εμπορίου». Παρέπεμψε επίσης στην επιχείρηση «Aspides» ως «έμπρακτη απόδειξη της κοινής μας βούλησης να προστατεύσουμε αυτό το μείζον οικονομικό αγαθό», τα συμφέροντα δηλαδή των εφοπλιστών και λοιπών.

Παραπέρα, με την απανθρωπιά του κεφαλαίου και ενώ από τη Σούδα και την Κύπρο στηρίζουν επιχειρήσεις που γεννούν θάνατο, πείνα και προσφυγιά, κάλεσε «σε διαρκή επαγρύπνηση για τις εξελίξεις, πολύ περισσότερο όταν ξέρουμε ότι τέτοιες συρράξεις και γεωπολιτικές ανακατατάξεις συχνά συνοδεύονται από μετακινήσεις πληθυσμών. Επισημαίνω, συνεπώς, ότι θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι ως Ευρώπη να αμυνθούμε, ενδεχομένως και απέναντι σε άλλες ασύμμετρες απειλές, κάτι που για τη δική μας περιοχή, για την Κύπρο, για την Ελλάδα, για τη Μεσόγειο συνολικά, μπορεί να μεταφράζεται και σε μεγάλες προσφυγικές ροές», προκαλώντας αηδία και αποστροφή.

Παράλληλα αναπαρήγαγε όλα τα προσχήματα του ευρωατλαντισμού, καλώντας «το Ιράν να εγκαταλείψει τις πυρηνικές του φιλοδοξίες, να σταματήσουν οι απειλές κατά του Ισραήλ αλλά και κατά των χωρών του Κόλπου και της ευρύτερης Μέσης Ανατολής, και να ενισχυθεί η ασφάλεια όλων των κρατών της περιοχής, ιδίως του Λιβάνου», και ζητώντας από τη χώρα «να θέσει το συμφέρον της πάνω από τις σκοπιμότητες άλλων δυνάμεων, που τη θέλουν στην υπηρεσία τους».

Για τα «εθνικά» συμφέροντα ...των βάσεων και των αγωγών

Να καταγραφεί και η κυριακάτικη ανάρτησή του, όπου προέταξε τη στοίχιση του λαού στα ζητούμενα του κεφαλαίου, λέγοντας ότι «εν μέσω τόσων πρωτοφανών γεωπολιτικών ανακατατάξεων στον παγκόσμιο χάρτη η πολιτική σταθερότητα και ομαλότητα στο εσωτερικό κάθε χώρας αναδεικνύεται σε στρατηγικό της πλεονέκτημα».

Αλλωστε, ξεφτιλίζοντας οι ίδιοι τα παραμύθια που έλεγαν προηγουμένως για ανάπτυξη πυροβολαρχίας «Patriot» στην Κάρπαθο και αποστολή φρεγατών και F-16 στην Κύπρο τάχα για προστασία του κυπριακού ελληνισμού, ο υπουργός Αμυνας Δένδιας ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι κατόπιν «αιτήματος της βουλγαρικής πλευράς» η κυβέρνηση αναπτύσσει άλλη μια τέτοια πυροβολαρχία στη Βόρεια Ελλάδα «για την αντιβαλλιστική κάλυψη μεγάλου τμήματος της επικράτειας της Βουλγαρίας», όπως και ότι «ζεύγος F-16 μετασταθμεύει σε αεροδρόμιο της Βόρειας Ελλάδας, με αποκλειστική αποστολή την παροχή επιπλέον κάλυψης στη Βουλγαρία».

Τα «Νέα», βέβαια, έγραψαν αμέσως μετά ότι με τη μετακίνηση των «Patriot» κοντά στην Αλεξανδρούπολη «ενισχύεται η προστασία των εγκαταστάσεων του αμερικανικού LNG», λέγοντας ότι «πριν τηλεφωνήσει η Σόφια, είχε τηλεφωνήσει η Ουάσιγκτον», η δε «Καθημερινή» θύμισε πως «στο βουλγαρικό σύστημα καταλήγουν επίσης δύο κάθετοι διάδρομοι μεταφοράς φυσικού αερίου (ένας από την Ελλάδα και ένας από την Τουρκία), ενώ δεν θα πρέπει να λησμονείται ότι μέσω της Αλεξανδρούπολης, την περίοδο από το 2022 και μετά, έχουν μετακινηθεί προς τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία χιλιάδες άνδρες και όπλα του ΝΑΤΟ». Αυτή είναι η «ασφάλεια» που προσφέρουν οι «εθνικοί» στόχοι του κεφαλαίου...

Είναι φανερό ότι η κυβέρνηση «παίζει τα ρέστα της» για την «αναβάθμιση» της αστικής τάξης, μέσω της εμπλοκής στα ευρωατλαντικά σχέδια που οδηγούν ολοταχώς στον πόλεμο, με τον Ν. Δένδια να λέει στο «Βήμα» ότι «αναβαθμίζεται» ο ρόλος της χώρας στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ, «ως αξιόπιστος εταίρος αλλά και ενεργός στο πεδίο σύμμαχος», τονίζοντας πως «οι εγγυήσεις ασφάλειας που παρέχει η συμμετοχή σε διμερή, τριμερή ή πολυμερή σχήματα και οργανισμούς προϋποθέτουν ενεργή δράση στο πεδίο». «Στην εποχή των ραγδαίων γεωπολιτικών εξελίξεων, η Ελλάδα δηλώνει παρούσα. Η εποχή της μυωπικής θεώρησης των πραγμάτων έχει άλλωστε παρέλθει ανεπιστρεπτί», πρόσθεσε, επιβεβαιώνοντας πως έχουμε περάσει στην επόμενη «πίστα» της εμπλοκής, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

«Αστακός» τα Κατεχόμενα, νέα αναχαίτιση πυραύλου από την Τουρκία

Ολα αυτά ενώ στο κατεχόμενο τμήμα του νησιού έφτασαν χτες τελικά 6 (όχι 4) F-16 που η Αγκυρα διέρρεε από τα τέλη της περασμένης βδομάδας ότι στέλνει για την «ασφάλεια των αδελφών μας Τουρκοκυπρίων». Το τουρκικό υπουργείο Αμυνας ανακοίνωσε επίσημα ότι μαζί με τα μαχητικά έχει αναπτυχθεί στο ψευδοκράτος και «σύστημα αεράμυνας», προσθέτοντας πως «εφόσον προκύψει ανάγκη, μπορούν να ληφθούν και πρόσθετα μέτρα».

Τουρκικά ΜΜΕ μεταδίδουν ότι εξετάζεται και η σταδιακή εφαρμογή ευρύτερων σχεδίων που η Τουρκία προετοίμαζε για την «ασφάλεια» των Κατεχόμενων, ενώ σύμφωνα με ΜΜΕ έχουν ενεργοποιηθεί και τρεις σταθμοί παρακολούθησης θαλάσσιας κυκλοφορίας στα Κατεχόμενα, που θα είναι εξοπλισμένοι με ραντάρ, κάμερες, συστήματα επικοινωνίας και AIS. Ο δε υπουργός Μεταφορών της Τουρκίας είπε ότι έτσι «θα ενισχυθεί η παρουσία της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο και θα προστατευτούν τα συμφέροντα της χώρας στο πλαίσιο του δόγματος της "Γαλάζιας Πατρίδας"».

Το «δόγμα» βρήκε χτες εφαρμογή και στο Αιγαίο, καθώς τουρκική φρεγάτα ζήτησε από το πλοίο «Ocean Connector», που πόντιζε καλώδιο οπτικών ινών από την Αμοργό στην Αστυπάλαια, να σταματήσει τις εργασίες του και να αποχωρήσει, καθώς, όπως δήλωσαν οι Τούρκοι, βρισκόταν εκτός δικαιοδοσίας, με την Αγκυρα να αμφισβητεί εκ νέου την πολυδιαφημισμένη από την κυβέρνηση «δυνητική» ελληνική υφαλοκρηπίδα.

Στο μεταξύ, το υπουργείο Αμυνας της Τουρκίας ανακοίνωσε ότι «βαλλιστικός πύραυλος που εκτοξεύτηκε από το Ιράν και εισήλθε στον τουρκικό εναέριο χώρο εξουδετερώθηκε από στοιχεία αεροπορικής και αντιπυραυλικής άμυνας του ΝΑΤΟ που αναπτύχθηκαν στην Ανατολική Μεσόγειο», χωρίς να διευκρινίζει ποια στοιχεία εννοεί, καθώς στην περιοχή έχουν αναπτυχθεί δυνάμεις από ΗΠΑ, Ελλάδα, Ισπανία κ.λπ.

Ακολούθησε άλλη μια προειδοποίηση από τον Τούρκο Πρόεδρο Ρ. Τ. Ερντογάν: «Το Ιράν συνεχίζει να προβαίνει σε λανθασμένες και προκλητικές ενέργειες. Η Τουρκία θα συνεχίσει να λαμβάνει πρόσθετα μέτρα, μετά την ανάπτυξη 6 μαχητικών F-16 στη βόρεια Κύπρο τη Δευτέρα».

Το θέμα, όπως και τα σενάρια που φουντώνουν περί εντεινόμενων επαφών των ΗΠΑ με κουρδικές ομάδες (στο όνομα της ανατροπής του ιρανικού καθεστώτος), αναμένεται να απασχολήσει και το υπουργικό συμβούλιο της Τουρκίας.