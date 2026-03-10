ΑΔΙΣΤΑΚΤΟΙ ΟΙ ΕΦΟΠΛΙΣΤΕΣ

Ζητάνε υπογραφές από τους ναυτεργάτες ότι πάνε «με δική τους ευθύνη» στο μακελειό

Ανατριχιαστικές καταγγελίες για τα «θανατόχαρτα» | ΠΕΜΕΝ - «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ»: Καμία εμπιστοσύνη στους εφοπλιστές, κανένας ναυτεργάτης στις πολεμικές συγκρούσεις!

Μια ανατριχιαστική καταγγελία, ενδεικτική για τον κυνισμό των εφοπλιστών, κάνουν τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ και «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ».

Οπως καταγγέλλουν, οι εφοπλιστές βάζουν τους ναυτεργάτες να υπογράψουν - «θανατόχαρτα» τα ονομάζουν τα ναυτεργατικά σωματεία - ότι πάνε «οικειοθελώς» σε εμπόλεμες περιοχές!

Δηλαδή όχι μόνο αναγκάζουν τους ναυτεργάτες να παίξουν τη ζωή τους κορόνα - γράμματα, αλλά θέλουν να τους πετάξουν και την ευθύνη, ώστε εκείνοι να μην αναλαμβάνουν καμία ευθύνη σε περίπτωση τραυματισμού ή θανάτου.

Αυτή η άθλια πρακτική γίνεται μάλιστα με τις πλάτες του κράτους και της κυβέρνησης, που για μια ακόμα φορά αναλαμβάνουν εγκληματικές ευθύνες.

«Οι εφοπλιστές για άλλη μια φορά αποδεικνύουν ότι μπροστά στα κέρδη τους δεν λογαριάζουν την ανθρώπινη ζωή. Εχουν άμεση συνεργασία με εταιρείες υποστήριξης και παροχής στρατιωτικών πληροφοριών, που ενημερώνονται για τις περιοχές μεγάλης αστάθειας και ενδεχόμενων συγκρούσεων, όπου τα ναύλα χτυπάνε κόκκινο», σημειώνουν τα ναυτεργατικά σωματεία.

Θυμίζουν άλλωστε ότι οι εφοπλιστές ήξεραν καλά για την επερχόμενη επίθεση ΗΠΑ - Ισραήλ στο Ιράν, άρα και για το ενδεχόμενο να κλείσουν τα Στενά του Ορμούζ, όμως δεν δίστασαν να στείλουν τους ναυτεργάτες μέσα στη φωτιά.

«Είναι πολλά τα λεφτά! Κι όσο περνάνε οι μέρες και φουντώνει ο πόλεμος, τόσο αυξάνονται τα ναύλα».

«Υπεύθυνη δήλωση» πορείας προς τον θάνατο...

Συγκεκριμένα, «ζητούν από τους ναυτεργάτες, 1 έως 3 ημέρες (!) πριν την είσοδο του πλοίου σε εμπόλεμη περιοχή, να δηλώσουν:

Οτι ενημερώθηκαν για το ταξίδι σε αυτές τις περιοχές.

Οτι αντιλαμβάνονται τους πιθανούς κινδύνους που ελλοχεύουν.

Οτι συμφωνούν με τη διέλευση από αυτά τα περάσματα του θανάτου.

Και ότι όλα τα παραπάνω υπογράφονται "οικειοθελώς", χωρίς καμία πίεση και χωρίς καμία ανησυχία».

Τα σωματεία αποκαλύπτουν αυτήν την ξετσιπωσιά τονίζοντας ότι στην πραγματικότητα οι εφοπλιστές απαιτούν αυτήν την υπογραφή «για να απαλλαγούν από κάθε ευθύνη σε περίπτωση τραυματισμού ή θανάτου».

«Δεν πέφτουμε από τα σύννεφα. Για ακόμη μια φορά αποδεικνύεται με ξεδιάντροπο κυνισμό ότι είναι αδίστακτοι! Γνωρίζουν πολύ καλά ότι υπάρχει τεράστιος κίνδυνος να χτυπηθούν τα πλοία τους. Γι' αυτό μεταθέτουν την ευθύνη ξεχωριστά στον κάθε ναυτεργάτη», σημειώνουν, και απαιτούν να σταματήσουν τώρα οι εκβιασμοί στους ναυτεργάτες.

Παράλληλα επισημαίνουν τις σοβαρές ευθύνες της κυβέρνησης και όλων των αστικών κομμάτων, τονίζοντας: «Δεν έχουν χαρακτηριστεί ακόμα από το κράτος εμπόλεμες αυτές οι ζώνες και δεν έχει απαγορευτεί ακόμη η προσέγγιση σε αυτές τις περιοχές. Σήμερα σιωπούν και αρκούνται σε υποκριτικές συστάσεις προς τους εφοπλιστές "να αποφεύγουν τις επικίνδυνες περιοχές", ενώ την ίδια στιγμή ξέρουν ότι οι εφοπλιστές ακονίζουν τα δόντια τους και όσο μεγαλύτερο είναι το κέρδοςμ τόσο πιο επιθετικοί θα γίνονται».

«Δεν υπογράφουμε το θανατόχαρτό σας!»

«Αμα θέλουν οι εφοπλιστές, ας μπαρκάρουν και ας μπουν μέσα στο μακελειό με τα καράβια τους οι ίδιοι», τονίζεται στην ανακοίνωση, η οποία καταλήγει:

«Καμία εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση και στις πολιτικές δυνάμεις που τη στηρίζουν. Καμία εμπιστοσύνη στους εφοπλιστές, που μας στέλνουν στον θάνατο.

Οι ναυτεργάτες, που μας στέλνουν σε επικίνδυνες περιοχές, τους απαντάμε: "Χαρείτε τα καράβια σας, τα πλούτη μες τα αμπάρια σας". Εμείς έχουμε παιδιά, συζύγους και εγγόνια.

Το ξαναλέμε στους εφοπλιστές - καρχαρίες πως τα βαπόρια και οι τεράστιες περιουσίες τους χτίστηκαν με την εκμετάλλευση, τον ιδρώτα και το αίμα χιλιάδων ναυτεργατών.

Οι εργάτες της θάλασσας δεν παραιτούνται, αλλά διεκδικούν αυτά που τους ανήκουν! Δεν θυσιαζόμαστε για τα κέρδη σας. Δεν υπογράφουμε το "θανατόχαρτό" σας».

Με ...εγγυητή το κράτος - δολοφόνο!

Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι εταιρείες που ασφαλίζουν τα πλοία διακινούν στα πληρώματα τα non paper του υπουργείου μεταφορών του Ισραήλ, σαν τεκμήριο για την ασφάλεια των διελεύσεων από τα λιμάνια του κράτους - δολοφόνου.

«Το κράτος του Ισραήλ καταβάλλει τεράστιες προσπάθειες για την προστασία των λιμένων», σημειώνει μεταξύ άλλων το υπουργείο Μεταφορών του Ισραήλ, επικαλούμενο π.χ. «το σύστημα "Iron Dome", μεταξύ άλλων αντιπυραυλικών συστημάτων τόσο στην ξηρά όσο και στη θάλασσα τα οποία έχουν αναπτυχθεί ειδικά για την προστασία του θαλάσσιου εμπορίου».

«Οι ναυτεργάτες γνωρίζουν ότι η προσέγγιση σε εμπόλεμη περιοχή, σε υποδομές στρατηγικής σημασίας όπως είναι τα λιμάνια, έχει πολλαπλάσιους κινδύνους και αποτελεί πιθανό στόχο. Δεν υπάρχει καμία ασφάλεια όσο το κράτος του Ισραήλ προωθεί τα εγκληματικά ιμπεριαλιστικά του σχέδια στην περιοχή της Μέσης Ανατολής», απαντούν τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ και «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ», και υπογραμμίζουν: «Τέτοιες υποκριτικές διαβεβαιώσεις λειτουργούν ως μέσο πίεσης για να συνεχιστούν τα δρομολόγια και τα κέρδη των εφοπλιστών, μεταφέροντας το ρίσκο στους ναυτεργάτες που βρίσκονται πάνω στα πλοία. Καμία πραγματική εγγύηση ασφάλειας δεν υπάρχει όσο ταξιδεύουν οι ναυτεργάτες σε περιοχές συγκρούσεων και δεν λαμβάνονται όλα τα μέτρα για την προστασία και τον επαναπατρισμό των πληρωμάτων που βρίσκονται σε εμπόλεμες ζώνες».

ΕΚ Πειραιά: Ολοι στο πλευρό των ναυτεργατών!

Τους αδίστακτους εφοπλιστές και την κυβέρνηση που τους κάνει πλάτες καταγγέλλει και το Εργατικό Κέντρο Πειραιά, τονίζοντας ότι τα εργατικά σωματεία «ξέρουμε και έχουμε τον τρόπο να απαντήσουμε! Με τον αγώνα μας και την αλληλεγγύη μας στους ναυτεργάτες, παλεύουμε ενάντια στα σχέδιά τους, που μας αντιμετωπίζουν μόνο ως γρανάζια στη μηχανή του κέρδους τους».

Το ΕΚΠ θυμίζει ότι αυτήν την αποφασιστικότητα έδειξαν οι εργαζόμενοι με τις απεργίες στις 6 Φλεβάρη και στις 28 Φλεβάρη, όπως και στη ναυτεργατική απεργία στις 5 Μάρτη.

«Ετσι και τώρα κλιμακώνουμε την πάλη μας με όλους τους τρόπους, υπερασπιζόμενοι τη ζωή μας απέναντι στα κέρδη τους, που μας θέλουν να γυρνάμε πίσω σε σημαιοστολισμένα φέρετρα», τονίζει το ΕΚΠ και καλεί Εργατικά Κέντρα, Ομοσπονδίες και εργατικά σωματεία, μαζικούς φορείς και νεολαία «να δείξουν τη μέγιστη δυνατή συμπαράσταση στους ναυτεργάτες με όλους τους τρόπους».

ΠΑΜΕ: Καμία θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους των εφοπλιστών

Την προκλητική και εγκληματική στάση των εφοπλιστών, οι οποίοι για άλλη μια φορά αποδεικνύουν ότι μπροστά στα κέρδη τους είναι αδίστακτοι και δεν υπολογίζουν την ανθρώπινη ζωή, καταγγέλλει και το ΠΑΜΕ.

«Καμία θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους των εφοπλιστών!», σημειώνει, καλώντας όλα τα σωματεία και τους φορείς να δείξουν αλληλεγγύη στους ναυτεργάτες.