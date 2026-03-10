ΑΚΤΙΟ

Μαχητική κινητοποίηση στην πύλη της ΝΑΤΟικής βάσης

Κινητοποίηση πραγματοποίησαν την Κυριακή το απόγευμα έξω από την πύλη της ΝΑΤΟικής βάσης τουεργατικά σωματεία, μαζικοί φορείς και εργαζόμενοι από τηνκαι τη, απαιτώντας να απεμπλακεί τώρα η Ελλάδα από τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και να κλείσουν η βάση του Ακτίου και όλες οι βάσεις του θανάτου.

Στη συγκέντρωση κυριάρχησε μαχητικό κλίμα, με τα πανό των σωματείων και τα συνθήματα να δίνουν τον τόνο της καταδίκης της ελληνικής εμπλοκής στους αμερικανοΝΑΤΟικούς σχεδιασμούς. «Εξω η Ελλάδα από τη σφαγή. Να κλείσουν οι βάσεις του θανάτου και του Ακτίου» έγραφε το πανό του Εργατικού Κέντρου Λευκάδας - Βόνιτσας, ενώ στο πανό του ΝΤ ΑΔΕΔΥ και σωματείων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα Πρέβεζας δέσποζε το σύνθημα «Σπέρνουν τον όλεθρο στη Μέση Ανατολή - Εξω η Ελλάδα από τη σφαγή», ενώ πάνω στην πύλη της βάσης οι διαδηλωτές έγραψαν με σπρέι «NATO KILLER GO HOME» και «Να κλείσει η βάση του Ακτίου».

Το στίγμα της κινητοποίησης ανέδειξε στην ομιλία του ο Γιώργος Μισηρλής, πρόεδρος του Νομαρχιακού Τμήματος ΑΔΕΔΥ Πρέβεζας. Στάθηκε στη βαθιά εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο, μέσα από τη χρήση βάσεων, στρατιωτικές αποστολές και παραχώρηση κρίσιμων υποδομών στους ευρωατλαντικούς σχεδιασμούς, τονίζοντας ότι αυτή η πολιτική εκθέτει τον λαό σε μεγάλους κινδύνους. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον αναβαθμισμένο ρόλο της βάσης του Ακτίου, σημειώνοντας ότι η μετατροπή της περιοχής σε κομβικό κρίκο της ΝΑΤΟικής μηχανής τη βάζει ταυτόχρονα στο στόχαστρο πιθανών αντιποίνων.





Στην ανάγκη άμεσης λαϊκής απάντησης στάθηκε ο, μέλος του ΔΣ του Εργατικού Κέντρου Λευκάδας - Βόνιτσας, καλώντας σε ξεσηκωμό απέναντι στην όλο και βαθύτερη εμπλοκή της χώρας. Ανέδειξε ότι το αίτημα της απεμπλοκής συνδέεται άμεσα με το κλείσιμο των βάσεων και με την επιστροφή όλων των ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων που βρίσκονται εκτός συνόρων, ώστε ο τόπος να πάψει να λειτουργεί ως ορμητήριο πολέμου.

Η φετινή Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας σφραγίζεται από την κλιμάκωση του ιμπεριαλιστικού πολέμου μετά την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, τόνισε η Μαρία Τζίμα από τον Σύλλογο Γυναικών Πρέβεζας. Οπως υπογράμμισε, η όξυνση των ανταγωνισμών συνοδεύεται από χτύπημα των κοινωνικών δαπανών, ώστε να ενισχύονται οι πολεμικοί προϋπολογισμοί, με τις γυναίκες να πληρώνουν πολλαπλά αυτό το τίμημα: Ως εργαζόμενες με εντατικοποίηση και ανασφάλεια, ως μητέρες με αγωνία για το μέλλον των παιδιών τους, ως συγγενείς ναυτεργατών και στρατευμένων που βρίσκονται ή μπορεί να βρεθούν μέσα στη δίνη του πολέμου. Ξεκαθάρισε ότι οι γυναίκες δεν θα αποδεχτούν τα παιδιά τους να γίνουν «κρέας στα κανόνια» των ιμπεριαλιστών και κατήγγειλε την προσπάθεια νομιμοποίησης της βαθύτερης εμπλοκής, ακόμα και στο όνομα της λεγόμενης «γυναικείας συμμετοχής».

Η κινητοποίηση ανέδειξε και τον κομβικό ρόλο που παίζει η βάση του Ακτίου στους ΝΑΤΟικούς σχεδιασμούς. Από εδώ επιχειρούν τα αεροσκάφη έγκαιρης προειδοποίησης και ελέγχου AWACS, τα λεγόμενα «ιπτάμενα ραντάρ» του ΝΑΤΟ, που σαρώνουν τον εναέριο χώρο σε χιλιάδες χιλιόμετρα, καταγράφοντας κάθε κίνηση αεροσκάφους, πλοίου ή στρατιωτικής δύναμης. Τα στοιχεία που συλλέγουν μεταδίδονται σε πραγματικό χρόνο στα επιτελεία της ΝΑΤΟικής πολεμικής μηχανής, συμβάλλοντας στον σχεδιασμό και στον συντονισμό στρατιωτικών επιχειρήσεων. Από τη βάση του Ακτίου υποστηρίζονται αποστολές επιτήρησης στην Ανατολική Ευρώπη και τη Μαύρη Θάλασσα σε σχέση με τον πόλεμο στην Ουκρανία, ενώ παράλληλα τα AWACS παρακολουθούν την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, σε διασύνδεση με άλλες ΝΑΤΟικές βάσεις, όπως αυτή της Σούδας. Ο ρόλος αυτός δείχνει ότι το Ακτιο δεν αποτελεί απλώς μια στρατιωτική εγκατάσταση, αλλά ενεργό κρίκο της ΝΑΤΟικής πολεμικής μηχανής, μετατρέποντας την περιοχή σε πιθανό στόχο αντιποίνων σε περίπτωση γενίκευσης της σύγκρουσης.