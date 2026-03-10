ΛΙΒΑΝΟΣ

Εκατοντάδες οι νεκροί από τις επιθέσεις του Ισραήλ

Το κοινοβούλιο του Λιβάνου ενέκρινε χτες για δύο χρόνια την αναβολή των βουλευτικών εκλογών που σχεδιάζονταν για τον ερχόμενο Μάιο, λόγω των ισραηλινών επιθέσεων που μαίνονται από τις 2 Μάρτη.

Μέσα σε μια βδομάδα ο στρατός του Ισραήλ έχει σκοτώσει (σύμφωνα με χτεσινές δηλώσεις του υφυπουργού Υγείας Αλί Τζαφάριαν) τουλάχιστον 486 ανθρώπους (ανάμεσά τους 83 μικρά παιδιά και 42 γυναίκες), έχουν τραυματιστεί άλλοι 1.313 και έχουν εκτοπιστεί πάνω από 517.000. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αριθμός των νεκρών το Σάββατο στον Λίβανο εξαιτίας των ισραηλινών επιθέσεων ήταν 294, ενώ την Κυριακή ο λιβανέζικος στρατός επιβεβαίωσε ότι ανάμεσα στα θύματα είναι και δύο στρατιώτες που σκοτώθηκαν από ισραηλινά πυρά στο νότιο τμήμα της χώρας.

Λιβανέζοι αξιωματούχοι μιλώντας στο αραβικό «Asharq al Awsat» υποστήριξαν πως τα τελευταία 24ωρα ο Πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν και ο πρωθυπουργός Ναουάφ Σαλάμ εντείνουν τις προσπάθειες για επίτευξη «εκεχειρίας» με το Ισραήλ, χωρίς άμεσο αποτέλεσμα.

Στη συνέχεια, χτες ο Αούν συνέχισε την αύξηση της πίεσης έναντι της Χεζμπολάχ, κατηγορώντας την ότι δουλεύει με σκοπό την «κατάρρευση» του λιβανέζικου κράτους για χάρη των συμφερόντων του Ιράν, στο φόντο δηλώσεων που είχε κάνει προ μηνών ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ, ότι αν ο Λίβανος δεν αφοπλίσει πλήρως τη Χεζμπολάχ, η χώρα θα μετατραπεί «σε περιοχή αντί για κράτος».

Στο πλευρό του βρήκε συμπαραστάτη τον Σύρο τζιχαντιστή «Πρόεδρο» Αχμεντ Αλ Σαράα, που δήλωσε ότι υποστηρίζει κι αυτός τις προσπάθειες για αφοπλισμό της Χεζμπολάχ.

Αργότερα χτες το βράδυ χώρες της ΕΕ ζήτησαν έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τις εξελίξεις στον Λίβανο, και η επικεφαλής Εξωτερικής Πολιτικής Κ. Κάλας δήλωσε ότι το Ισραήλ θα πρέπει να σταματήσει τις επιθέσεις στον Λίβανο, παρότι τις δικαιολόγησε, ρίχνοντας την ευθύνη στη Χεζμπολάχ, ενώ ο Λιβανέζος Πρόεδρος ζήτησε την παρέμβαση των ΗΠΑ για να σταματήσουν οι επιθέσεις.

Καταγγελία για ισραηλινές βόμβες λευκού φωσφόρου

Στο φόντο αυτό, η αμερικανική ΜΚΟ «Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» (HRW) κατήγγειλε τον ισραηλινό στρατό ότι χρησιμοποιεί (ξανά...) απαγορευμένες βόμβες λευκού φωσφόρου - που προκαλούν πολύ σοβαρά ή θανάσιμα εγκαύματα - στη διάρκεια επιθέσεων από δυνάμεις του πυροβολικού στον νότιο Λίβανο.

Την Κυριακή το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου μετέδωσε ότι το Ισραήλ «στοχοποίησε την Ταλ Ναχάς και Χιάμ» (στα σύνορα Λιβάνου - Ισραήλ) «με πυρά πυροβολικού», βομβαρδίζοντας με βόμβες λευκού φωσφόρου.

Στη σκιά της τρομοκρατίας που προκαλούν οι αυξημένες ισραηλινές επιδρομές στον Λίβανο, την Παρασκευή και τη Δευτέρα καταγράφηκε ειδική επιχείρηση του ισραηλινού στρατού με τη συμμετοχή δεκάδων κομάντος που έφτασαν στην κωμόπολη Ναμπί Σιτ με ελικόπτερα του ισραηλινού στρατού προερχόμενα από τον συριακό εναέριο χώρο, προκειμένου να εντοπίσουν και να πάρουν τα λείψανα του Ισραηλινού πιλότου Ρον Αράντ, που είχε αιχμαλωτιστεί το 1986 στον ανατολικό Λίβανο.

Μαζική αποχώρηση Ιρανών με ρωσικό αεροσκάφος

Η απροκάλυπτα δυσμενής στάση έναντι της Χεζμπολάχ και του Ιράν, την οποία παίρνει από το τέλος της περασμένης βδομάδας η λιβανέζικη κυβέρνηση, προκάλεσε μαζικό κύμα αποχώρησης Ιρανών, μεταξύ τους και πολλών διπλωματών.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, το βράδυ της Κυριακής ρωσικό αεροσκάφος αναχώρησε από το αεροδρόμιο της Βηρυτού μεταφέροντας πάνω από 117 Ιρανούς, στους οποίους συμπεριλαμβάνονταν μέλη του διοικητικού και διπλωματικού προσωπικού του Ιράν στον Λίβανο.