Τρίτη 10 Μάρτη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 14
ΦΛΟΓΕΣ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
ΛΙΒΑΝΟΣ
Εκατοντάδες οι νεκροί από τις επιθέσεις του Ισραήλ

Το κοινοβούλιο του Λιβάνου ενέκρινε χτες για δύο χρόνια την αναβολή των βουλευτικών εκλογών που σχεδιάζονταν για τον ερχόμενο Μάιο, λόγω των ισραηλινών επιθέσεων που μαίνονται από τις 2 Μάρτη.

Μέσα σε μια βδομάδα ο στρατός του Ισραήλ έχει σκοτώσει (σύμφωνα με χτεσινές δηλώσεις του υφυπουργού Υγείας Αλί Τζαφάριαν) τουλάχιστον 486 ανθρώπους (ανάμεσά τους 83 μικρά παιδιά και 42 γυναίκες), έχουν τραυματιστεί άλλοι 1.313 και έχουν εκτοπιστεί πάνω από 517.000. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αριθμός των νεκρών το Σάββατο στον Λίβανο εξαιτίας των ισραηλινών επιθέσεων ήταν 294, ενώ την Κυριακή ο λιβανέζικος στρατός επιβεβαίωσε ότι ανάμεσα στα θύματα είναι και δύο στρατιώτες που σκοτώθηκαν από ισραηλινά πυρά στο νότιο τμήμα της χώρας.

Λιβανέζοι αξιωματούχοι μιλώντας στο αραβικό «Asharq al Awsat» υποστήριξαν πως τα τελευταία 24ωρα ο Πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν και ο πρωθυπουργός Ναουάφ Σαλάμ εντείνουν τις προσπάθειες για επίτευξη «εκεχειρίας» με το Ισραήλ, χωρίς άμεσο αποτέλεσμα.

Στη συνέχεια, χτες ο Αούν συνέχισε την αύξηση της πίεσης έναντι της Χεζμπολάχ, κατηγορώντας την ότι δουλεύει με σκοπό την «κατάρρευση» του λιβανέζικου κράτους για χάρη των συμφερόντων του Ιράν, στο φόντο δηλώσεων που είχε κάνει προ μηνών ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ, ότι αν ο Λίβανος δεν αφοπλίσει πλήρως τη Χεζμπολάχ, η χώρα θα μετατραπεί «σε περιοχή αντί για κράτος».

Στο πλευρό του βρήκε συμπαραστάτη τον Σύρο τζιχαντιστή «Πρόεδρο» Αχμεντ Αλ Σαράα, που δήλωσε ότι υποστηρίζει κι αυτός τις προσπάθειες για αφοπλισμό της Χεζμπολάχ.

Αργότερα χτες το βράδυ χώρες της ΕΕ ζήτησαν έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τις εξελίξεις στον Λίβανο, και η επικεφαλής Εξωτερικής Πολιτικής Κ. Κάλας δήλωσε ότι το Ισραήλ θα πρέπει να σταματήσει τις επιθέσεις στον Λίβανο, παρότι τις δικαιολόγησε, ρίχνοντας την ευθύνη στη Χεζμπολάχ, ενώ ο Λιβανέζος Πρόεδρος ζήτησε την παρέμβαση των ΗΠΑ για να σταματήσουν οι επιθέσεις.

Καταγγελία για ισραηλινές βόμβες λευκού φωσφόρου

Στο φόντο αυτό, η αμερικανική ΜΚΟ «Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» (HRW) κατήγγειλε τον ισραηλινό στρατό ότι χρησιμοποιεί (ξανά...) απαγορευμένες βόμβες λευκού φωσφόρου - που προκαλούν πολύ σοβαρά ή θανάσιμα εγκαύματα - στη διάρκεια επιθέσεων από δυνάμεις του πυροβολικού στον νότιο Λίβανο.

Την Κυριακή το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου μετέδωσε ότι το Ισραήλ «στοχοποίησε την Ταλ Ναχάς και Χιάμ» (στα σύνορα Λιβάνου - Ισραήλ) «με πυρά πυροβολικού», βομβαρδίζοντας με βόμβες λευκού φωσφόρου.

Στη σκιά της τρομοκρατίας που προκαλούν οι αυξημένες ισραηλινές επιδρομές στον Λίβανο, την Παρασκευή και τη Δευτέρα καταγράφηκε ειδική επιχείρηση του ισραηλινού στρατού με τη συμμετοχή δεκάδων κομάντος που έφτασαν στην κωμόπολη Ναμπί Σιτ με ελικόπτερα του ισραηλινού στρατού προερχόμενα από τον συριακό εναέριο χώρο, προκειμένου να εντοπίσουν και να πάρουν τα λείψανα του Ισραηλινού πιλότου Ρον Αράντ, που είχε αιχμαλωτιστεί το 1986 στον ανατολικό Λίβανο.

Μαζική αποχώρηση Ιρανών με ρωσικό αεροσκάφος

Η απροκάλυπτα δυσμενής στάση έναντι της Χεζμπολάχ και του Ιράν, την οποία παίρνει από το τέλος της περασμένης βδομάδας η λιβανέζικη κυβέρνηση, προκάλεσε μαζικό κύμα αποχώρησης Ιρανών, μεταξύ τους και πολλών διπλωματών.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, το βράδυ της Κυριακής ρωσικό αεροσκάφος αναχώρησε από το αεροδρόμιο της Βηρυτού μεταφέροντας πάνω από 117 Ιρανούς, στους οποίους συμπεριλαμβάνονταν μέλη του διοικητικού και διπλωματικού προσωπικού του Ιράν στον Λίβανο.

    

Κορυφή σελίδας
ΚΟΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Ζητάνε υπογραφές από τους ναυτεργάτες ότι πάνε «με δική τους ευθύνη» στο μακελειό
Οι συμφωνίες του πολέμου «δοκιμάζονται στην πράξη»...
«Διέξοδο στον πόλεμο θα δώσει ο λαός!»
Η εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο γίνεται για τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου
Τώρα είναι η ώρα οι νέοι να υψώσουν τη φωνή τους ενάντια στη συμμετοχή της Ελλάδας στον πόλεμο
Προκλητική ομοφωνία στην εγκληματική εμπλοκή στο μακελειό του πολέμου
Το «εθνικό συμφέρον» των καπιταλιστών: Ο όλεθρος, οι πόλεμοι και η σφαγή λαών!
Κλιμάκωση των εγκληματικών επιθέσεων από ΗΠΑ - Ισραήλ ψάχνοντας την «τελική νίκη»
 «Φωτιά» στις τιμές του πετρελαίου και τους ανταγωνισμούς για την Ενέργεια
Η Βρετανία εξετάζει να αναπτύξει αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή
Να ξεκουμπιστούν οι ΑμερικανοΝΑΤΟικοί από την Ελλάδα
Καμία εμπλοκή στους πολέμους των ιμπεριαλιστών!
Κύπρος: Κρίκος στην αλυσίδα του ευρωΝΑΤΟικού συστήματος ανταγωνισμών
Η Ευρώπη κορυφαίος αγοραστής όπλων
 Οι ...κουρσάροι και οι «θρυλικές επιχειρηματικές κινήσεις»
Μαχητική κινητοποίηση στην πύλη της ΝΑΤΟικής βάσης
 Ξεκίνησε χτες στρατιωτική άσκηση του ΝΑΤΟ
 Οι εφοπλιστές να πάνε να δουλέψουν μόνοι τους τα βαπόρια στις πολεμικές περιοχές
 Σηματοδότησε την παραπέρα πολεμική εμπλοκή στο μακελειό του ιμπεριαλιστικού πολέμου
 Μια άλλη 8η Μάρτη...
 Στον τόπο όπου η ΝΑΤΟική «ειρήνη» ξεμπροστιάζεται εδώ και 52 χρόνια...
 Να δυναμώσει ο αγώνας για να ξεκουμπιστούν οι βάσεις του θανάτου
 Βαριές οι επιπτώσεις στα λαϊκά νοκοκυριά, στα σκαριά νέα «πακέτα» για τους ομίλους
Μαχητικές κινητοποιήσεις ενάντια στην ιμπεριαλιστική επίθεση κατά του Ιράν
 Συνεχής η αύξηση των θυμάτων από επιθέσεις στη Γάζα
 Να απελευθερωθούν άμεσα οι κομμουνιστές που συνέλαβαν οι ιορδανικές αρχές
 Φέρεται να παρέχει στο Ιράν στρατιωτικές πληροφορίες
 Συλλαλητήριο την Πέμπτη 12/3
Ανάρτηση πανό ενάντια στην πολεμική εμπλοκή
 Κινητοποιήσεις Εργατικών Κέντρων
 Ο κυπριακός λαός έχει πικρή γεύση από ΝΑΤΟικές «βοήθειες»
 Πρώτη η σοσιαλδημοκρατική συμμαχία
 Εκρήξεις σε συναγωγή και αμερικανική πρεσβεία
 Νικητές οι Πράσινοι στη Βάδη - Βυρτεμβέργη
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 80 χρόνια από την έναρξη της εποποιΐας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ