Κύπρος: Κρίκος στην αλυσίδα του ευρωΝΑΤΟικού συστήματος ανταγωνισμών

Η επίσκεψη του Εμανουέλ Μακρόν στην Κύπρο, σε μια περίοδο ραγδαίας ΝΑΤΟποίησης της νήσου, αποτυπώνει τις έντονες γεωπολιτικές διεργασίες που εξελίσσονται στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι εξελίξεις αυτές δεν μπορούν να αποκοπούν από τους ενδοϊμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς για τον έλεγχο ενεργειακών πόρων, θαλάσσιων οδών και στρατηγικών υποδομών.

Ιδιαίτερα στην περίπτωση της Κύπρου το Ηνωμένο Βασίλειο διατήρησε για δεκαετίες καθοριστικό ρόλο στην Ανατολική Μεσόγειο, χρησιμοποιώντας τις βάσεις ως στρατηγικά ερείσματα για την προβολή της πολιτικής και στρατιωτικής του ισχύος. Οι βάσεις λειτουργούν μέχρι σήμερα ως βασικός κόμβος των επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ προς τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, ενισχύοντας την προώθηση των ιμπεριαλιστικών σχεδιασμών και τη διάχυση στρατιωτικής ισχύος στην ευρύτερη περιοχή.

Ωστόσο, η επίθεση στο Ακρωτήρι κατεδάφισε αυτήν την εικόνα. Αποδόμησε την προπαγάνδα περί παρόχων και παροχών δήθεν ασφάλειας. Κυρίως όμως ανέδειξε βαθύτερες διεργασίες μέσα στο ίδιο το σύστημα των καπιταλιστικών ανταγωνισμών στην Ανατολική Μεσόγειο.

Το ΚΚΕ για χρόνια προειδοποιούσε ότι η Ανατολική Μεσόγειος μετατρέπεται σε επίκεντρο των ενδοϊμπεριαλιστικών ανταγωνισμών. Στη δε Πολιτική Απόφαση του 22ου Συνεδρίου αναδείχθηκε για ακόμη μία φορά το ζήτημα, ότι δηλαδή η όξυνση των αντιθέσεων ανάμεσα στα κράτη - μέλη του ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ενωση δημιουργεί προϋποθέσεις αποσταθεροποίησης. Μάλιστα στην Πολιτική Απόφαση του 22ου Συνεδρίου γίνεται και ειδική αναφορά στη «Στρατιωτική Σένγκεν».

Η όξυνση διαπερνά και ταυτόχρονα αναδιατάσσει τους ενδοϊμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς μεταξύ των κρατών - μελών του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. Ειδικά σε ό,τι αφορά το Ηνωμένο Βασίλειο, γίνεται πιο ευδιάκριτη η δυσκολία του να διατηρήσει μόνο του την ιστορική στρατιωτική και πολιτική του βαρύτητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι μετα-Brexit ταλαντεύσεις του Λονδίνου - ανάμεσα στη στενή συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, στη στροφή προς τον Ινδο-Ειρηνικό μέσω AUKUS και στην προσπάθεια διατήρησης ρόλου στις ευρωπαϊκές εξελίξεις - περιορίζουν την ικανότητά του να λειτουργεί πλέον ως αυτόνομος πόλος επιρροής.

Υπό αυτές τις συνθήκες, δημιουργούνται νέα περιθώρια δράσης για άλλες ευρωατλαντικές δυνάμεις να ισχυροποιήσουν τη θέση τους. Επομένως, η επίσκεψη του Μακρόν στην Κύπρο δεν μπορεί να ερμηνευτεί ως ένα απλό πλαίσιο της διμερούς συνεργασίας, αλλά συνδέεται με την ευρύτερη αναδιάταξη των ευρωΝΑΤΟικών ισορροπιών στην Ανατολική Μεσόγειο.

Αλλωστε, η παρουσία της «TotalEnergies» στα κυπριακά κοιτάσματα αερίου και οι στρατιωτικές συμφωνίες του 2025 για την αναβάθμιση της ναυτικής βάσης στο Μαρί - μόλις 45 χλμ. από το Ακρωτήρι - αναδεικνύουν τον ρόλο που επιδιώκει να διαδραματίσει η Γαλλία στις ευρωΝΑΤΟικές επιχειρήσεις στην περιοχή. Επομένως, η παρουσία του Μακρόν στην Κύπρο, μαζί με εκείνη του Κυριάκου Μητσοτάκη, ανεξάρτητα από τους σχεδιασμούς των ΗΠΑ ή του Ηνωμένου Βασιλείου, αναδεικνύει τον στόχο ενίσχυσης του ρόλου της Γαλλίας στο πλαίσιο της υπό εξέλιξη ευρωΝΑΤΟικής αναδιάταξης ή ανακατανομής ισχύος στην Ανατολική Μεσόγειο.

Συνολικά η όξυνση των ενδοϊμπεριαλιστικών ανταγωνισμών μεταξύ κρατών - μελών του ΝΑΤΟ και της ΕΕ οδηγεί αφενός σε ανακατανομή ισχύος, αφετέρου σε μεταβατικές συμπράξεις των αστικών τάξεων και κυβερνήσεων με αντικρουόμενα συμφέροντα. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η αποστολή 6 τουρκικών F-16 και συστημάτων αεράμυνας στα Κατεχόμενα από την Τουρκία - με επίκληση λόγων ασφαλείας λόγω πολέμου στη Μέση Ανατολή - υποδηλοί την πρόθεση της Αγκυρας να ενισχύσει περαιτέρω το στρατιωτικό της αποτύπωμα στο νησί και, συνάμα, τον δικό της ρόλο στους ευρωατλαντικούς ανταγωνισμούς στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ετσι, η Κύπρος - λόγω θέσης ανάμεσα στη Μέση Ανατολή, στη Βόρεια Αφρική και στην Ανατολική Μεσόγειο - καθίσταται σημείο όπου συμπυκνώνονται ανταγωνιστικά καπιταλιστικά συμφέροντα. Πιο συγκεκριμένα, η εντεινόμενη στρατιωτικοποίηση της Κύπρου δεν μπορεί να κατανοηθεί έξω από το ευρύτερο πλαίσιο των ενδοϊμπεριαλιστικών ανταγωνισμών που διαμορφώνονται στην Ανατολική Μεσόγειο.

Σε κάθε περίπτωση, οι ανταγωνισμοί αυτοί προβάλλονται κάθε φορά ως «εθνικοί» στόχοι από τις αστικές κυβερνήσεις, ενώ τα κίβδηλα άλλοθι που τους συνοδεύουν δεν ανταποκρίνονται στα συμφέροντα των λαϊκών τάξεων και των εργαζομένων, που διαρκώς επωμίζονται θυσίες. Το κυρίαρχο αφήγημα λ.χ. ότι μια μικρή χώρα «δεν έχει άλλη επιλογή» από το να προσδένεται στην ευρωΝΑΤΟική συμμαχία στοιχίζεται με την αποδοχή των συσχετισμών του ιμπεριαλιστικού συστήματος.

Ομως οι επιλογές των κρατών δεν είναι ουδέτερες, ούτε μοιραίες. Αντίθετα, συνδέονται με τα συμφέροντα των κυρίαρχων αστικών τάξεων, που επιδιώκουν να ενταχθούν σε συγκεκριμένα κέντρα ισχύος για πολιτικά και οικονομικά οφέλη. Ως εκ τούτου, η πρόσδεση της Κύπρου στην ευρωΝΑΤΟική αλυσίδα, που προβάλλεται ως «αναγκαιότητα» ή «ρεαλισμός», δεν αποτελεί παρά πλασματικό δίλημμα, το οποίο διαιωνίζει την κηδεμονία εντός του ευρωΝΑΤΟικού συστήματος ανταγωνισμών. Η δε κηδεμονία στηρίζεται μέσω τουλάχιστον τριών βασικών αξόνων.

1ος: Η υφέρπουσα «διάσταση» Λευκωσίας - Λονδίνου μετά την επίθεση στο Ακρωτήρι και η στροφή προς το Παρίσι σηματοδοτούν τις υπάρχουσες ρωγμές στον ευρωατλαντικό άξονα τα επόμενα χρόνια. Οι βρετανικές βάσεις στην Κύπρο, ως σαφές αποικιοκρατικό κατάλοιπο, λειτουργούν όχι μόνο ως στρατιωτικά οχυρά αλλά και ως προωθημένα κέντρα επιρροής του αγγλοαμερικανικού κεφαλαίου, διασφαλίζοντας τον έλεγχο κρίσιμων ενεργειακών και στρατηγικών υποδομών στην Ανατολική Μεσόγειο. Σε αυτό το πλαίσιο, η Γαλλία με τις εξοπλιστικές και ενεργειακές συμφωνίες επιδιώκει να καλύψει το «κενό» που αφήνει η «υποχώρηση» του Λονδίνου.

2ος: Η Κύπρος μετατρέπεται σε κρίκο στην αλυσίδα των ευρωατλαντικών ανταγωνισμών μέσω του σχεδίου της «Στρατιωτικής Κινητικότητας» (Military Mobility). Πρόκειται για την κοινή στρατηγική ΕΕ και ΝΑΤΟ που αποσκοπεί στη μετατροπή της ευρωπαϊκής επικράτειας σε μια απέραντη στρατιωτική ζώνη για την ταχεία μετακίνηση στρατευμάτων.

Ετσι εξηγείται και η κάθοδος της ευρωΝΑΤΟικής αρμάδας στην περιοχή γύρω από τις αγγλικές βάσεις: Της γαλλικής, ισπανικής, ιταλικής, ελληνικής ...και πάει λέγοντας! Επιπλέον, η υλοποίηση της «Στρατιωτικής Σένγκεν» στην Κύπρο χρηματοδοτείται συστηματικά μέσω εργαλείων όπως το Connecting Europe Facility (CEF) και το πρόγραμμα SAFE, που μετατρέπουν κρίσιμες υποδομές σε εγκαταστάσεις διπλής χρήσης (dual use). Για την Κύπρο αυτό σημαίνει ότι οι δημόσιες υποδομές παύουν να εξυπηρετούν τις λαϊκές ανάγκες και μεταμορφώνονται σε «στρατιωτικούς διαδρόμους» προς την Ανατολή.

3ος: Η υλοποίηση του σχεδίου της «Στρατιωτικής Σένγκεν» περνά μέσα από τα προγράμματα της PESCO (Μόνιμη Διαρθρωμένη Συνεργασία) που η ΕΕ χρηματοδοτεί με στόχο τη μετατροπή πολιτικών υποδομών σε στρατιωτικές. Στην Κύπρο η PESCO λειτουργεί ως ο «χρηματοδότης» προσαρμογής του κυπριακού εδάφους στις ανάγκες των μονοπωλίων της ευρωπαϊκής πολεμικής βιομηχανίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η αναβάθμιση του λιμένα της Λάρνακας και της ναυτικής βάσης στο Μαρί «Ευάγγελος Φλωράκης», καθώς και η δημιουργία ελικοδρομίων που στοχεύουν στην ταχεία προώθηση βαρέων ευρωατλαντικών οπλικών συστημάτων.

Ειδικότερα η βάση στο Μαρί αποτελεί κρίσιμο στρατηγικό ορμητήριο για την επιτήρηση της Ανατολικής Μεσογείου. Στο δε πλαίσιο των ενδοϊμπεριαλιστικών ανταγωνισμών, η βάση λειτουργεί ταυτόχρονα ως σημείο ελέγχου ενεργειακών διαδρομών και θαλάσσιων οδών, καταδεικνύοντας πώς η Κύπρος μετατρέπεται σε κρίκο στην αλυσίδα των ευρωατλαντικών ανταγωνισμών.

Μέσω της «Στρατιωτικής Σένγκεν» και της PESCO η ΕΕ λειτουργεί ως ο «ευρωπαϊκός πυλώνας» του ΝΑΤΟ, ακόμα κι όταν οι επιμέρους ηγέτιδες δυνάμεις ερίζουν για την πρωτοκαθεδρία. Η πολεμική οικονομία και η όξυνση των ανταγωνισμών, που εκδηλώνονται με ιδιαίτερη σφοδρότητα, αποτελούν εγγενή στοιχεία του καπιταλισμού στην ιμπεριαλιστική του φάση. Ετσι, κάθε εμπλοκή αναπαράγει πλήθος προβλημάτων (ελληνοτουρκικές σχέσεις, NAVTEX, διχοτομικό σχέδιο δύο κρατών, τουρκολιβυκό σύμφωνο κ.λπ.), ενώ οδηγεί τον λαό - είτε της Κύπρου είτε της Ελλάδας - σε επικίνδυνες περιπέτειες.

Εξάλλου, έχει αποδειχθεί ιστορικά ότι συμφωνίες και εμπλοκές που αποτυπώθηκαν ως «ιστορικές» από τις αστικές κυβερνήσεις και τα μονοπώλια, τελικά οδήγησαν σε οδυνηρές για τον λαό καταστάσεις.

Επομένως, η πραγματική διέξοδος για τον κυπριακό λαό δεν βρίσκεται στην επιλογή «κηδεμονίας» ή «προστασίας», ούτε στην αποδοχή των ΝΑΤΟικών προδιαγραφών για «κινητικότητα». Βρίσκεται στην κοινή πάλη με τους λαούς της περιοχής ώστε να σταματήσουν οι επιθέσεις κατά του Ιράν, να τερματιστούν η γενοκτονία και η κατοχή στην Παλαιστίνη. Εξάλλου, ο κάθε πόλεμος των ιμπεριαλιστών δεν είναι των λαών.

Κώστας ΓΟΥΛΙΑΜΟΣ

Τακτικό μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών, πρώην πρύτανης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου